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疯狂韩国比特币：“全民”炒币 人均收益率425%

疯狂韩国比特币：“全民”炒币 人均收益率425%
2018年01月10日 10:41 全天候科技
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　　摘要： 市场火爆的背后，监管正在落地，韩国政府和国内四大交易所提出自律要求，将于1月20日开始实施交易所实名制。

　　原标题：

　　疯狂的韩国比特币市场：“江南”大妈进场“全民”炒币，人均收益率425%

　　作者：孙骋

　　2018年1月8日，复旦江湾校区图书馆，法学院二年级的韩国留学生金政焕正在准备期末考试，他不时查看自己的比特币交易账户，手机屏幕上，红线和绿线不断交替。

　　韩国比特币交易量全球排名第三，仅次于日本和美国。最近韩国招聘信息网站Samurain发起的虚拟货币投资调查显示，31.3%的被调查者正在“炒币”，平均每位“币民”的投资金额为566万韩元，相当于人民币3.45万元，21.1%的受访者表示收益率约为10%；19.4%的人所获利润已经超过100%，整体来看，实际平均收益率已经达到了425%。

　　“韩国市场的投资人主要看K线，关注红色和绿色，跟炒股一样，现在比特币交易大多是年轻人参与，学生、上班族，还有富裕的江南大妈（首尔江南区是韩国著名的富人聚居区），比特币的交易量已经超过股票市场。”韩国第二大比特币交易所Coinone中国区负责人Evan Hong告诉全天候科技。

　　2018年1月，韩国金融监督管理局（FSS）公布了2017年加密数字货币交易所存款的法定货币兑换金额数据：截止2017年12月12日的存款余额为2.067万亿韩元（约合1.9亿美元），比2016年底的322亿韩元（约合3030万美元）增长了64倍。

　　市场火爆的背后，监管正在落地，韩国政府和国内四大交易所提出自律要求，将于1月20日开始实施交易所实名制。

　　一场疯狂的“炒币大战”正在上演。

　　炒币“重度”用户：上班族、学生党

　　10天前，金政焕接到父亲的电话，“跌了，跌了，赶紧卖掉”，他花了半小时说服了父亲，“没关系，跌了还会涨起来的。”

　　当时韩国MBC电视台做了一项比特币交易所安全性能测试，聘请了一家网络安全公司测试五家韩国比特币交易所的安全性能，结果成功侵入Bithump等交易所，并接收到用户数据和资金信息。

　　这些扮演“黑客”的测试人员利用其描述的“黑客基础工具”轻松绕过了安全程序。这则新闻影响了比特币等一系列数字货币的价格，金政焕持有的Qtum、EOS等数字货币资产都严重缩水，不过这类新闻的影响很有限，几天后，韩国市场价格继续回升。

　　金政焕此前参与过菲律宾的股市交易，半年内获得20%的收益，经历股市沉浮后，2017年6月，他将打工攒下的8000元人民币投入比特币市场，不久，他向父亲借了4万元人民币，继续炒币，他身边的一些韩国留学生也参与炒币。

　　Evan介绍，韩国的比特币市场从10月开始热闹，近两个月，参与者人数呈指数级上升趋势。比特币交易所的广告开始出现在首尔的机场、公交站，影视明星李栋旭代言了Coinone的广告。

韩国街边公交站台，李栋旭代言Coinone的广告韩国街边公交站台，李栋旭代言Coinone的广告

　　Evan此前在上海做品牌咨询，开过一个外国人交易二手商品的网络平台，2017年5月，他接触到比特币，开始进入市场。他给自己的资金做了一个配置，其中10%进行短线炒作，90%用于ICO投资和长线持币。

　　大部分韩国投资人喜欢短线操作，Evan告诉全天候科技：12月6日，物联网行业数字代币IOTA上线新交易所，大量韩国投资人在交易所买入，一天之内，IOTA的价格从6元飙升到60元人民币，kimchi premium（韩国交易所价格相较于海外的溢价）达到110%，接下来大量搬砖人员进入操作，IOTA币价开始大幅下跌。

　　此外，一些韩国投资人也参与ICO。

　　Robin8是一个从事流量分类的搜索引擎，用大数据提高PR行业效率，一方面对记者信息进行数据分析，另一方面，把商业公司把想要呈现的消息、新闻类型匹配适合的记者。Robin8开发了一个基于社交网络的记账系统，方便个人KOL交易转账，此前获得300万人民币的Pre-A融资。

　　Robin8最近发起了ICO私募，接受了一些韩国、香港投资人的资金，但中国、新加坡、英国投资人不可以参与。其创始人Miranda介绍，他们正在利用区块链技术完善这个系统，并且发行了ICO代币，未来每个记者、KOL将成为一个数字化的身份节点，代币成为这个系统的交易货币。

　　政府监管：交易所自律

　　最近，金政焕发现，韩国比特币交易所的各类数字货币价格比外国交易所高出50%，1月8日，这个数字达到了55% 。

　　背后的原因是，韩国监管层和四大交易所交流，提出自律要求，将实施交易实名制，禁止匿名开设加密货币账户、关闭虚拟货币交易所，希望监管加密货币交易中的投机行为，打击洗钱和金融诈骗。韩国政府正在研究一套用于数字货币交易的实名身份认证系统，该系统将于1月20日正式实施。

　　“从现在到1月20日，投资人不可以在交易所充值，交易所暂停新开账户业务，不过1月20日实行实名认证后，交易所会继续开放充值。”金政焕告诉全天候科技。

　　如今韩国比特币交易量已远超中国，全球排名第三，仅次于日本和美国，韩国政府希望通过实行实名账户政策对比特币投资潮进行有效“降温”，此前，韩国总统文在寅在韩国“2018年经济政策方向”会议中表示，韩国警察厅将严厉打击非法数字货币活动。

　　韩国关税厅、检察官办公室以及警方将联手严查那些违反韩国《外汇交易法案》的行为，同时，韩国科学技术部、韩国放送通信委员会也将定期对数字货币交易所进行检查。

　　一位韩国交易所负责人告诉全天候科技：监管主要是督促交易所自律，韩国的国情下，政府不可能一刀切。

　　韩国交易所Bithumb发布自我监管指南，包括：禁止未成年使用（未满19岁）；实行实名制，将中止虚拟账户；部分服务中止（TOSS结算）；禁止非在韩居住的外国用户使用。

　　韩国政府要求各交易所提供更有效的安全交易系统，在这一环境下，韩国几大数字货币交易所启动了“招聘狂潮”，希望通过更有吸引力的工作条件，从传统银行“挖人”。

　　Bithumb目前已有450名员工，最近将再扩招400名全职员工，其中300人将会被派往该公司的客服中心，剩下的100人则会在总部工作。

　　泡沫？又一次科技浪潮？

　　9月15日，Evan在上海外滩拍了一张黄浦江的夜景，发朋友圈，配了一段文字：Night  view with the regulation。

　　那一天，中国政府的监管政策出台，国内的比特币交易多先后关闭，比特币世界剧烈动荡。

　　有人问Evan：你觉得比特币是泡沫吗？他往往会听对方陈述自己的观点，然后摇头解释：不是泡沫。

　　“在投资比特币前，我读了大量关于经济泡沫的著作。上世纪90年代末，互联网公司也经历了一轮繁荣的景象，跟现在区块链项目一样，在2001-2003年之间，韩国有很多互联网网站经历了倒闭，很多公司逐渐消失，韩国的搜索引擎Naver活了下来，中国的百度也留下来了，但是雅虎现在死了。区块链世界也会有一些项目活下来，其它项目被淘汰掉。”Evan告诉全天候科技。

　　18年前的互联网泡沫席卷了全球。硅谷创投之父彼得·蒂尔曾在《从0到1》一书中回忆：千禧年的互联网泡沫中，我不仅证券投资爆了仓，亏光所有本金欠了钱，而且创建的互联网项目也无以为续只能关门，创建一家能在纳斯达克挂牌的公司继续滞留在梦里。

　　和现在火爆的比特币市场相似，1996 年4 月雅虎公司刚上市就市值8.48 亿美元，亚马逊在1997年5月以4.38 亿美元的市值上市，1998 年春天，两家公司的股价都翻了两番，这些公司的收益是非网络公司收益的数倍之高。1996 年末，互联网泡沫破灭前3年，美联储主席艾伦·格林斯潘曾警告说，“非理性繁荣”可能会导致“资产价格虚增”。

　　“非理性繁荣”只维持了18个月，从1998 年9月到2000 年3月，热烈而短暂。这段历史不断被区块链投资者们回顾与反思，什么样的区块链公司会存活下来？

　　在Evan看来，一个区块链项目的存留，取决于背后的技术是否强大，以及市场的需求。

　　“在比特币之外，以太坊、Qtum、NEO建立的是底层的系统，未来还会有很多新项目在上面开发，Ripple是与银行系统关联的数字货币，未来会改变银行业，目前这些项目在技术上还不成熟，等开发完，政府监管和规则都做确立了，那时，也许中心化的交易所会消失，世界会有不同的景象。”他告诉全天候科技。

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