中美谁能领跑人工智能？专家：中国发展规划更清晰

资料图片：2017年12月2日，参观者在博览会上与一款商用交互式机器人互动。当日，第四届世界互联网大会·互联网之光博览会在浙江省桐乡市乌镇拉开帷幕。新华社记者 郑焕松 摄

原标题：中美谁能领跑人工智能领域？专家：中国发展规划更清晰

参考消息网1月10日报道 美媒称，世界最大的两个经济体正在人工智能研发前沿，但是据一个在中美都有分部的创业公司说，哪个国家领跑人工智能领域还没有结论。

据美国消费者新闻与商业频道网站1月8日报道，Gen.Life总裁丹尼尔·涂（音）当日在上海举行的瑞银集团大中华区会议上说：“我认为一切仍为时尚早。中国可能在零售和消费者领域领先，而美国也许在自动驾驶方面领先。”

报道称，Gen.Life是一家应用人工智能等技术评定风险并改进保险产品定价和分销的创业公司。这个成立1年的公司得到了美国友邦保险有限公司、美国家庭保险公司等大型保险公司的支持。

涂说，在政府支持方面中国似乎更有优势。

另据《南华早报》报道称，中国国务院2017年7月制定了目标要在未来几年内将中国人工智能的行业市值扩大到1500亿美元，到2030年将中国建成人工智能的创新中心。

涂指出，在美国，麻省理工学院院长L·拉斐尔·里夫等学术界人士呼吁政府、企业和社会更紧密地合作。

涂说：“在美国顶尖的学术机构人们对中央政府缺少核心、协同的政策有一种紧迫感，而在中国，如果你看一下中国对人工智能的规划，很明显中国对未来发展方向有清楚的规划。”（编译/胡溦）