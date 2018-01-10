外挂江湖:制作团队开百万年薪招人 主播频陷外挂风波

来源：界面新闻 作者：郑超前

因外挂丑闻沉寂二十多天后，“五五开”复活了。

1月4日晚，网名“五五开”的斗鱼游戏主播卢本伟上线，若无其事地玩起给他惹上麻烦的大逃生主题游戏《绝地求生》，仿佛没看见满屏“作弊”“去死”的弹幕。被网友围攻了一个多月，卢本伟仍然一口咬定：“我没有开挂。”

去年12月，有网友上传视频质疑“斗鱼一哥”卢本伟在《绝地求生》中使用外挂，卢矢口否认并恶言相向，掀起轩然大波。热门主播纷纷站队，双方粉丝骂战不断升级，引致共青团官方微博点名批评。卢最终公开道歉，但对于是否开挂这个关键问题始终含糊其辞。

“五五开”不是第一个陷入外挂风波的主播。

去年9月，同为斗鱼主播的“魔音糯米”同样被质疑在《绝地求生》中开挂，糯米激烈否认并扬言线下约架，随后却被官方封号，坐实了作弊行为。

10月，另一位主播“油条”又被曝开挂，同样以封号告终。五五开事件进一步掀开了《绝地求生》外挂乱象的盖子，老牌主播“小智”甚至宣称见过一份开挂主播的名单，“看得触目惊心”。

外挂，是指通过欺骗或修改游戏以提高成绩的作弊程序，早在单机时代就曾风靡一时。随着网络游戏的发展，这类程序的欺骗对象从个人电脑变成了服务器，涉及的利益也越来越大，形成一条黑色产业链，几乎每一个热门游戏背后都隐藏着外挂的身影。

近年流行的游戏中，黎明公司（前身为索尼在线娱乐）2015年推出的《H1Z1》、暴雪2016年发行的《守望先锋》等游戏均因外挂泛滥饱受诟病，官方多次批量封号，始终无法杜绝。

五五开事件涉及的《绝地求生》是韩国蓝洞（Bluehole）公司去年推出的一款FPS（First Person Shooting，第一人称射击）游戏，也是2017年最大的黑马。这款游戏从上线之初就陷入外挂重围，严重时美服排行榜前十名几乎都是出售外挂的广告。

北美服务器排行榜都是外挂

玩家使用外挂后，能获得超出游戏设定的“特异功能”，透视、自瞄、飞天、橡皮人、反伤……只有玩家想不到，没有工作室做不出，种种怪异场景层出不穷，因此被戏称为“诸神之战”。

据一位玩家描述，他在游戏中好不容易获得一辆越野车，另一个玩家竟徒步追了上来，向他打招呼：“哥们儿，要外挂吗？”

他遇上了一个销售代理。许多经销商通过类似的方式，在游戏中向其他玩家兜售外挂，赚取利润。

据界面新闻记者了解，《绝地求生》的外挂五花八门，售价不一，例如“血族”和“GM”两款热门外挂分别报价85元/天和50元/天，此外还有一次购买终身更新的小程序，能去除雾天、去后座力、人物高亮等等，售价70元。

截至发稿，《绝地求生》全球玩家总数已突破3000万，日活跃用户峰值接近300万，利润空间可想而知。据业内消息，已有外挂制作团队开出百万年薪招人。

“吃鸡”外挂

但与游戏主播、直播平台和运营商获取的利益相比，卖外挂只能算个辛苦钱。

在游戏直播圈，外挂是一个公开的秘密。据小智爆料，有人专门为游戏主播定制外挂，通过QQ群限量销售。一款《绝地求生》外挂，起初售价5000／月，后来涨到6000／月还供不应求。主播们不但要求能力加成，更追求隐蔽性，能够在成千上万观众的眼皮子底下瞒天过海，打造“天赋异禀”“世界顶级”的形象。

直播也是个江湖，由于“低门槛、低风险、回报高、名气高”的传闻，网络直播在短短几年内成了中国竞争最激烈的行业之一。腾讯研究院2017年5月份的调研数据显示，国内各大直播平台的注册主播累计超过350万人，这其中95%的人每月直播收入在1万元以下，超过70%的人月收入甚至不到100元。被称为“头部主播”的群体仅占5%，收入却高的惊人，年薪百万乃至千万比比皆是。

人人都想进入头部，处于头部的人唯恐被替代。

“魔音糯米”没有职业电竞背景，长期徘徊在游戏圈第一梯队之外。而在《绝地求生》中，他却创下了M16点射1秒9发、SKS点射2秒17发的世界级记录，短短3个月内聚集大量人气，粉丝打赏六十多万元。

“五五开”卢本伟原先主攻《英雄联盟》，《绝地求生》火爆后迅速转变方向，而且进步神速。打出29杀”吃鸡“的那一天，他的直播间人气超过300万，上千VIP捧场。卢本伟曾晒过高达33万元的月收入账单，更声称斗鱼、YY开出千万年薪，争相邀请他入驻。

卢本伟直播期间，粉丝疯狂打赏

与主播们获得的收益相比，几千元的外挂显然只是一项微不足道的投资。而他们创造的惊人成绩，又成了直播平台吸引流量的招牌。千千万万用户为主播们的“神技”而震惊、羡慕、嫉妒、激动，疯狂敲击“666”，刷出高额礼物，为平台贡献了巨额流水。

斗鱼深知头部主播的价值，过去两年来不惜血本，签下多位主播。头条指数2017年3月数据显示，斗鱼拥有行业TOP50主播中的21名，超过第二名和第三名的总和。

五五开事件后，斗鱼官方表示，斗鱼直播作为平台方没有技术能力去发现主播是否在游戏中开挂，所以也没有权利来对主播是否开挂下结论，只能当权威方证实主播开挂后，采取相关的处罚措施，来保证平台的良好秩序。而斗鱼给五五开的惩罚，仅为在微博、直播间向公众致歉，以及暂时停播。

斗鱼官方表示，斗鱼直播的日活用户近3000万，月活近2亿。根据2018年1月9日消息，斗鱼将于年内赴港上市，融资金额约3-4亿美元。

斗鱼直播平台

外挂让主播和平台赚到了钱，普通玩家过了瘾，代价是对游戏生态的巨大破坏。当少数玩家通过第三方程序在游戏中获得超出常规的优势时，其他玩家的体验严重受损，甚至愤而离场；而当战场上只剩下开挂的“神仙”时，游戏也就失去了吸引力。

经典网游《传奇》、前文提到的《H1Z1》均因外挂泛滥，导致用户流失惨重，收入直线降低，最终走向死亡。

外挂如同寄生在游戏体内的寄生虫，快速吸干宿主的血液，使游戏的生命周期急剧缩短。

为了打击外挂，游戏厂商绞尽脑汁，封号已成为一种常规手段。

几乎每款主流游戏都有自己的监管系统和反作弊系统，例如CS：GO同时拥有VAC反作弊系统和OVERWATCH监管系统，其中检测作弊程序的VAC封禁约85%，依托玩家审核的OW监管封禁约15%。目前，CS：GO国服封禁账号总数约14000例；《守望先锋》截至去年2月，封号数量超过7万个，总价值超过1400万人民币。

《绝地求生》也已开始查封外挂，至今为止封禁玩家总数达到150万。腾讯代理《绝地求生》国服后，立刻宣布成立专项反外挂小组，收集外挂制作及销售线索。

我国近年已开始从法律层面打击外挂产业。根据2003年国家五部委所发文件《关于开展对“私服”、“外挂”专项治理的通知》，“私服”、“外挂”行为属于非法互联网出版活动，应予以严厉打击。至今，国内已有多个游戏外挂团队被捕，仅2017年就立案30余起，抓获犯罪嫌疑人120余人。

在不断加大的监管力度下，外挂仍然屡禁不止。《绝地求生》制作人Brendan Greene曾在采访中表示，99%的“开挂”玩家来自中国。

无论这一数字是否准确，中国玩家大面积作弊的现象已经引起国外玩家的反感，许多用户在steam社区里发帖抗议，甚至要求全面封禁中国区。

国外玩家评论

为什么外挂在中国如此猖獗？这个问题的答案可能不止一个，外服游戏在中国区运营不力、国产网游“氪金”风气盛行、游戏行业监管落后等等因素都有关系，但一个无法忽视的事实是，游戏行业在中国涉及的利益太大。

有光明的地方就有黑暗，在中国游戏产业仿佛开了挂一般飞速发展的同时，黑色产业也在暗中生长。打击外挂、维护健康的行业生态，将是一场持久的战争。