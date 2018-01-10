滴滴成立“黑马”事业部 主攻共享电单车和电动汽车

原标题：独家：滴滴在杭州成立“黑马”事业部 主攻共享电单车和电动汽车

新京报快讯(记者陈维城)滴滴托管小蓝单车一事刚刚落定。近日，新京报记者从多方信源获悉，滴滴已在杭州成立代号为“黑马”的事业部，主攻共享电单车和电动汽车。对此，滴滴方面表示不予置评。

此前，在2017年12月第四届世界互联网大会期间，滴滴出行创始人兼CEO程维向新京报记者透露，滴滴对于共享汽车也有想法，当然如何规划与操作需要详细的研究。

滴滴“打补丁” 完善出行闭环

1月9日，滴滴和小蓝单车双双发表公告，宣布小蓝将单车业务托管给滴滴出行，而非收购。用户最关心的押金问题也有了结论，小蓝单车官方表示，小蓝单车的品牌、押金和欠款等各项事务仍归属于小蓝公司。

滴滴出行将于近期推出共享单车平台，包括原有的ofo小黄车和小蓝单车以及即将上线的自有品牌。滴滴的共享单车平台，将会把免押金骑行作为主推。此前媒体曾传出滴滴自有单车今年将投放600万辆，北京、广州、深圳在首批投放城市，对此滴滴方面没有回应。

但滴滴的雄心从来不局限于此，从滴滴出行APP便可看出，“快车、出租车、专车、豪华车、公交、顺风车、ofo单车、代驾、敬老出租、自驾租车、二手车”共11门类。

1月10日，多个信源向新京报记者透露，滴滴目前在杭州尝试共享电单车业务，已成立代号为“黑马”的事业部，主攻共享电单车和电动汽车，进一步完善共享出行大生态。

新京报记者注意到，在1-10公里出行生态圈中，滴滴唯独缺席了共享电单车。而目前进入北京市场的共享电单车企业有小蜜单车、芒果电单车、7号电单车、小马单车。摩拜单车已在部分城市上线共享电单车，哈罗单车的共享电踏车也已经问世，ofo小黄车的共享助力自行车也在酝酿阶段。

滴滴一心想推动全球交通和汽车产业正面临深刻变革，认为共享化、智能化、电动化将彻底重塑交通格局。为此，滴滴不断布局出行生态，打造出行闭环。

此前，在第四届世界互联网大会期间，滴滴出行创始人兼CEO程维向新京报记者透露，滴滴对于共享汽车也有想法，当然如何规划与操作需要详细的研究。

交通部门不鼓励共享电单车

2017年8月，交通运输部等十部门出台政策明确提出，不鼓励发展互联网租赁电动自行车。2017年9月15日，北京交通委明确，北京不发展电动自行车作为共享自行车。小鹿单车成为北京市出台明确不发展共享电单车政策后首家宣布暂停运营的企业。

除此之外，上海、天津、杭州等地交通部门也表示不发展共享电单车。2017年9月，杭州市交通运输局牵头、市城管委、市公安局等部门组成的专门小组，对租赁电动自行车企业进行了约谈，被约谈的企业涉及云骑天下、云马出行、小良出行、GOGO、骑电单车等5家共享电单车平台。

专门小组指出，租赁电动自行车业务存在的车辆不符合国家技术标准、骑行人未经过安全培训且不固定、充电电池易引发火灾、对生态环境造成污染等隐患，故要求5家平台企业停止运营，在限定时间内，自行对本平台车辆进行清理并暂时退出杭州市场。对于逾期不清理且未退出的，将开展专项整治。

共享电单车一出生就被外界认为“有共享单车的梦，没有共享单车的命”，把目标定在解决“最后3-10公里”出行难题，注定了其将生存在共享单车和网约车的夹缝中。产业观察家洪仕斌认为，共享电单车的产品属性十分尴尬，若要解决最后一里路可以选择共享单车，若需远途出行可以使用网约车。

鉴于电单车处于尴尬境地，ofo小黄车与哈罗单车则转向助力自行车。助力自行车一般指以力矩传感助力技术为基础的自行车。通俗易懂的说法是“助力自行车=自行车+动力辅助系统”。今年6月，北京市自行车电动车行业协会助力自行车专业委员会成立，该委员会表示，将大力推广和引导助力自行车在北京城内的发展。