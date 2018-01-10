小心了！共享单车违规停放将被禁止锁车

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 陈斯 通讯员 赵娜）通州去年试点电子围栏后，有效规范了共享自行车停车行为。记者昨日从区市政市容委获悉，今年又增加一项服务项目——“电子围栏定位”，市民不仅在通州可查找到共享自行车和停车位置，还可在其他区查找到相关信息。此举不仅方便市民出行，更为企业提供了运营和调度的参考意见。

记者通过手机进入“通州区公共自行车”微信公众号，点击进入右下角“电子围栏”窗口，地图上显示记者所在区域三公里内有18个“P”标识的电子围栏，这些共享自行车存放处都显示了围栏名称，并设有路径规划，可导航前往。

通州公共自行车服务中心相关工作人员介绍，除了共享单车企业App，市民又多了一个途径查找停车处，鼓励用户养成规范停车的习惯。今后，用户主动停车至推荐停车范围内，还可得到增加信用分、获取骑行优惠券等奖励。

“电子围栏”划定了共享自行车固定停放区域，不仅解决了用户找不到车的问题，运营平台调度和日常维修也可在停车位上进行。同时，共享公共自行车在运营中调度成本巨大；共享自行车随处停放，使得运营维护人员找车十分困难。而通过电子围栏集中停放，无需在地面加装任何辅助设施，运营维护人员也不用再到小区楼道、公园内部等偏僻的地方找车，大幅节约了运营成本。共享自行车政府监管与服务平台上线运行后，能够掌控各运营企业的共享自行车投放总量、锁停位置、潮汐热点区域、故障和僵尸车分布等信息，实现共享自行车精细化管理。

截至目前，全区已经施划759处电子围栏，至少可停放3.9万辆共享自行车和市民自有自行车。

为方便市民查找车辆和停放位置，区市政市容委在公共自行车微信公众号上增加电子围栏APP小程序功能，将通州与东城、西城、大兴等区共3000余处的电子围栏一并纳入系统，方便市民查找车辆和停放区域。

区市政市容委有关负责人介绍，下一步将继续增加通州区电子围栏数量和逐步增加北京其他区域的电子围栏查询。此外，目前相关部门对于禁停区内如何应用电子围栏技术也正在研究当中，一种方案是禁停区内无法锁车，另一种方案是监测到停车后立即反馈给运营企业，及时清运。