新浪科技> 互联网 > 正文

马化腾与周鸿祎等探讨知识问答：是否出台政策限制？

马化腾与周鸿祎等探讨知识问答：是否出台政策限制？
2018年01月10日 16:50 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
易凯资本创始人兼CEO王冉朋友圈截图易凯资本创始人兼CEO王冉朋友圈截图

　　新浪科技讯 1月10日下午消息，新年新风口来临，知识问答火爆。今日，易凯资本创始人兼CEO王冉在社交媒体与网友探讨知识问答一个月后的进展，马化腾、周鸿祎等均参与讨论。

　　今日，易凯资本创始人兼CEO王冉在微博以及朋友圈发布了一条关于知识问答的问题互动：现在遍地开花的知识问答市场一个月内会发生什么？A、更多玩家跟进，B、出现单场千万奖金额，C、有关部门出台严格政策。

　　在朋友圈中，腾讯控股董事长兼CEO马化腾评论了该条朋友圈直接给出答案C，认为有关部门出台政策限制。

　　随后360集团董事长周鸿祎表示，有什么理由限制这种非常正能量的活动呢？应该选择A、更多玩家跟进，并补充到A选项应该改成巨头纷纷进入。

　　每日优鲜创始人兼CEO徐正也参与了该朋友圈的互动选择C，认为有关部门出台政策限制。

　　而和玉另类投资基金管理有限公司管理合伙人曾玉选择了A+C，玩家跟进的同时，有关部门出台政策限制。

　　而在微博中，截止发稿前（下午4:30），共有55个评论，其中13个网友跟马化腾一样，选择了C。（王上）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有