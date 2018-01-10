马化腾与周鸿祎等探讨知识问答：是否出台政策限制？

易凯资本创始人兼CEO王冉朋友圈截图

新浪科技讯 1月10日下午消息，新年新风口来临，知识问答火爆。今日，易凯资本创始人兼CEO王冉在社交媒体与网友探讨知识问答一个月后的进展，马化腾、周鸿祎等均参与讨论。

今日，易凯资本创始人兼CEO王冉在微博以及朋友圈发布了一条关于知识问答的问题互动：现在遍地开花的知识问答市场一个月内会发生什么？A、更多玩家跟进，B、出现单场千万奖金额，C、有关部门出台严格政策。

在朋友圈中，腾讯控股董事长兼CEO马化腾评论了该条朋友圈直接给出答案C，认为有关部门出台政策限制。

随后360集团董事长周鸿祎表示，有什么理由限制这种非常正能量的活动呢？应该选择A、更多玩家跟进，并补充到A选项应该改成巨头纷纷进入。

每日优鲜创始人兼CEO徐正也参与了该朋友圈的互动选择C，认为有关部门出台政策限制。

而和玉另类投资基金管理有限公司管理合伙人曾玉选择了A+C，玩家跟进的同时，有关部门出台政策限制。

而在微博中，截止发稿前（下午4:30），共有55个评论，其中13个网友跟马化腾一样，选择了C。（王上）