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传日本即时消息应用Line欲整合加密货币 推支付服务

传日本即时消息应用Line欲整合加密货币 推支付服务
2018年01月10日 14:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月10日下午消息，据彭博社报道，有消息人士透露日本即时消息应用Line正在尝试将加密货币整合到他们的平台上，从而让他们的产品和服务在市场竞争中脱颖而出。

　　不愿透露身份的消息人士表示，Line目前正在于多家企业讨论允许用户使用虚拟货币进行支付服。Line此举的目的，是为了让他们的用户不断使用Line的生态系统和应用，从而增强用户的黏性。

　　此前有分析人士猜测Line正在于韩国比特币交易平台Upbit寻求合作，受此消息影响，本周二Line的股票价格大幅上涨10%。Line的发言人拒绝对与Upbit合作的消息进行评论。本周三，Line的股票出现下跌，跌幅为1.9%。目前Line的市值为1.2万亿日元（约合106亿美元）。

　　最近有多家企业都在寻求凭借比特币和其他虚拟货币来获得利润。Line希望能够凭借在平台内整合加密货币的方式，更好的应对与FacebookSnap等其他社交媒体企业的竞争。

　　Line诞生初期，凭借着各种生动的表情贴纸赢得了用户的青睐。但是在最近几年内，他们的业务逐渐转向广告。上个季度该公司的利润成功超过了分析师的预期。目前该公司拥有1.68亿月活用户，这些用户主要来自日本、中国台湾、泰国和印度尼西亚几个市场。除了即时消息之外，Line还提供了其他一些服务，例如外卖配送、求职和线上视频流媒体等。

　　本周早些时候，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）也曾表示Facebook有可能在平台上整合虚拟货币和区块链技术。去年，另一家即时消息应用Kik Interactive通过首次代币发行（ICO）成功融资1亿美元，并且承诺将会使用这笔资金在自己的平台上开发基于区块链的服务。（行云）

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