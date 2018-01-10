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微信公众平台：打击发布低俗、虚假标题和内容行为

微信公众平台：打击发布低俗、虚假标题和内容行为
2018年01月10日 13:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月10日下午消息，微信公众平台发布公告称，坚决打击涉嫌淫秽、色情及低俗类等信息。

　　公告称，自2015年发布关于低俗内容整顿公告以来，仍存在公众号继续发布低俗、虚假标题和内容的行为，并采取技术手段恶意对抗。对于仍在发送低俗、虚假标题和内容的公众号，文章进行删除并实施相应的能力处罚，多次违规处理后仍继续发送违规内容的，或是故意利用各种手段恶意对抗，将进行永久封号处理。

　　附微信公众平台公告全文：

　　微信公众平台一直致力于为用户提供绿色、健康的生态环境，坚决打击涉嫌淫秽、色情及低俗类等信息。自2015年发布关于低俗内容整顿公告以来，仍存在公众号继续发布低俗、虚假标题和内容的行为，并采取技术手段恶意对抗。

　　因此，依照《互联网用户公众账号信息服务管理规定》、《微信公众平台服务协议》及《微信公众平台运营规范》，将针对上述行为进行以下处理：

　　从公告即日起，对于仍在发送低俗、虚假标题和内容的公众号，文章进行删除并实施相应的能力处罚，多次违规处理后仍继续发送违规内容的，或是故意利用各种手段恶意对抗，将进行永久封号处理。

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