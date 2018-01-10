亚洲上市公司百强中企占近半 腾讯阿里分列冠亚军

文章来源：日经中文网

在亚洲股市上，中国企业的存在感出现增强。对截至2017年底的亚洲上市企业股票总市值进行统计后发现，中国的两大IT企业超过韩国三星，分列第1和第2位。在中国消费市场扩大的背景下，这两家企业的股价均上涨逾一倍。银行等金融企业也表现坚挺，亚洲企业整体的总市值比1年前增长近3成，占全球的3成以上。日本企业中，索尼和任天堂的总市值恢复势头明显。

对截至2017年12月29日（日本市场年终最后一场交易）的亚洲上市企业总市值进行统计和比较（换算成美元），结果显示居首的是中国的腾讯控股。总市值为4933亿美元，在1年内膨胀一倍以上。比2016年居首的三星电子高出40%以上。第2位是中国的阿里巴巴集团。

中国的移动支付迅速普及。2017年7~9月移动支付金额按日元换算达到500万亿日元，其中腾讯和阿里巴巴两家公司占据9成以上的市场份额。中国的个人消费保持2位数的增长，掌握结算基础设施的腾讯和阿里巴巴成为中国消费市场的象征。阿里巴巴在美国股市上市，容易筹集到海外投资者的资金。

除了腾讯和阿里外，监控摄像头企业杭州海康威视数字技术的总市值在1年内增长1.6倍，跻身排行榜前40。中国工商银行和中国建设银行等四大银行也在中国经济表现坚挺的背景下，扩大了总市值。

市值排名前100的上市企业中，中国企业为47家，占到近一半。日本紧随其后，为32家。日本企业中，总市值迅速增长的索尼排在第36位。索尼经过重组后，电子部门的盈亏状况大幅改善，图像传感器和游戏业务表现坚挺。排在第46位的任天堂家用游戏机“Switch”成为持续缺货的畅销产品。

亚洲上市企业整体的总市值为25万7523亿美元，比1年前上涨了28%，占全球总市值的32%，比上年上升了1个百分点。总市值在10亿美元以上的企业方面，亚洲占全球的47%，存在感很强。亚洲市值前100的企业中，有19家跻身全球总市值排行榜，为过去10年最多的一次。

不过，股价上涨是全球性的现象。在特朗普政府实施大规模减税政策的2018年，美国企业的业绩很可能继续出现扩大。美元对亚洲货币升值的话，资金可能从亚洲市场流向美国。