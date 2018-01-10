新浪科技> 互联网 > 正文

伦敦店面租金走低：谷歌又获一处英国地产

伦敦店面租金走低：谷歌又获一处英国地产
2018年01月10日 10:29 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 北京时间1月10日早间消息，英国时尚品牌New Look（New Look Retail Group Ltd.）的部分投资来自南非亿万富翁克利斯朵夫·维西（Christo Wiese）所有。日前，两位知情人士透露，这家陷入困境的英国零售商已同意将伦敦新总部租赁给谷歌的母公司Alphabet。

　　今年，New Look原计划将总部设在国王十字区的大楼内，新办公区域的面积约为123,000平方英尺（约合11,500平方米），但现在，该公司约800名员工仍留在他们在西区的现有办公室。外媒从该公司的一份内部备忘录中得知这一信息，但内容未提及Alphabet公司。

　　一位New Look公司的女发言人通过电子邮件说，未透露姓名的第三方主动提出租借上述办公区域。谷歌公司的伦敦发言人无法立即置评。

　　受到食品价格上涨打击公众消费能力的影响，英国高街零售商在假日季节的销售境况不佳。根据英国零售协会的数据，在2017年第四季度，英国的非食品销售额比上年下降了4.4%，艰难的贸易环境迫使伦敦店面租金持续走低。

　　去年，谷歌已经在国王十字中心开发区签署了几笔房屋租赁合同，确认将在那里建造新的英国总部。（斯眉）

谷歌地产伦敦
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有