伦敦店面租金走低：谷歌又获一处英国地产

新浪科技讯 北京时间1月10日早间消息，英国时尚品牌New Look（New Look Retail Group Ltd.）的部分投资来自南非亿万富翁克利斯朵夫·维西（Christo Wiese）所有。日前，两位知情人士透露，这家陷入困境的英国零售商已同意将伦敦新总部租赁给谷歌的母公司Alphabet。

今年，New Look原计划将总部设在国王十字区的大楼内，新办公区域的面积约为123,000平方英尺（约合11,500平方米），但现在，该公司约800名员工仍留在他们在西区的现有办公室。外媒从该公司的一份内部备忘录中得知这一信息，但内容未提及Alphabet公司。

一位New Look公司的女发言人通过电子邮件说，未透露姓名的第三方主动提出租借上述办公区域。谷歌公司的伦敦发言人无法立即置评。

受到食品价格上涨打击公众消费能力的影响，英国高街零售商在假日季节的销售境况不佳。根据英国零售协会的数据，在2017年第四季度，英国的非食品销售额比上年下降了4.4%，艰难的贸易环境迫使伦敦店面租金持续走低。

去年，谷歌已经在国王十字中心开发区签署了几笔房屋租赁合同，确认将在那里建造新的英国总部。（斯眉）