直播答题爆红带火复活卡生意：1元1个 店铺售卖火爆

TechWeb 1月10日报道 文/周小白

“一整个周末，我哪儿都没去，就窝在家玩各种直播答题。”对于刚刚过去的周末，不少网友发布了这样的动态。

2018年第一周，在线直播答题突然爆红。从朋友圈刷屏到服务器宕机，可谓火的一塌糊涂。以至于“国民老公”王思聪在对新年首周进行总结时直接称“王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。”

目前，王思聪力挺的《冲顶大会》、映客孵化的《芝士超人》、花椒旗下的《百万赢家》以及西瓜视频旗下的《百万英雄》是最火的四款答题App。TechWeb了解到，陌陌很快也将加入战局。映客创始人奉佑生说“准备了10个亿，会一直撒”，直播行业新一轮烧钱大战一触即发。

直播答题的爆红还带火了周边生意，在电商网站上，已经出现很多店铺在兜售复活卡、答题攻略、题库大全等。而直播行业上一次刷屏电商网站还是在2016年刷粉刷量的集中爆发。

巨额奖金是吸引用户加入的一大利器，但加入者众，赚到钱的少，用户对直播答题的热情能维持多久，疯狂烧钱的模式是否长远，直播答题是风口还是一阵风，目前来看，这些还要打一个问号。

一张复活卡1元 有店铺1小时接到178个订单

直播答题的爆红带火了复活卡生意。TechWeb发现，在电商网站，一张复活卡的价格在1元左右，在一周的时间里，有的店铺订单量已经达到850个，并且还在不断上升。以1月9日为例，下午13：31到14：46一个小时的时间里，一家店铺的订单量增加了178个。

在直播答题中，一张复活卡就是一个额外生命值。参与节目时，如果遇到答错或超时未答的情况，系统会自动扣除一个生命值，复活一次。冲顶大会、百万英雄、百万赢家一场答题只能复活一次，芝士超人可以复活三次。

复活卡的获得主要是通过向别人发送邀请链接，获得邀请码，每个账号都有邀请码，添加邀请码双方都可获得生命值。在一些店铺中，还有强调，“纯人工手刷，安全不封号”。

在电商网站中，兜售冲顶大会、百万英雄、百万赢家复活卡的店铺比较多，芝士超人则很少。这或许与芝士超人邀请码较难获得有关。根据规则，芝士超人必须是通过App分享到微信上，还要登陆微信，下载分享链接，如果对方之前已经下载过了，则无效。

此外，还有一些店铺在兜售直播答题攻略，购买商品后会引导关注一个微信公众号，里面记录着百万英雄的题库大全，共1087道题，还有答题时的一些技巧。根据用户反馈，成效不大。

直播答题一本万利？两个月即可开发出相似产品

直播答题的邀请复活机制，在实际操作中形成了病毒式裂变传播，可以让平台人气暴涨。根据网友的反馈，在答题中，有的全家一起上阵，有的三五好友组团出击，带来的流量十分可观。

自1月3日以来，冲顶大会、芝士超人、花椒、西瓜视频等直播App的新增用户增长明显。以西瓜视频为例，ASO 100数据显示，1月3日到7日，西瓜视频在安卓市场的下载量从173.9万上升到1613.09万，其中，1月5日的涨幅近10倍。

由各家App的线上答题参与人数来看，几乎每场都在几十万到上百万不等，百万英雄官方数据显示，从1月5日首播起，每天的观看用户数量在百万级左右，用户新增速度提升20%。陌陌副总裁贾维在陌陌17惊喜夜盛典前接受媒体采访时也称，“砸钱买流量的方式很合理”。

瞬间的流量峰值和人气品牌效应，逐步带动了平台的活跃度。2017年很多直播平台提出了“视频社交”的转型方向，直播答题准确地踩到了点上，不仅实现了社交，还将线上与线下做了有效融合。

值得一提的是，直播答题在技术层面几乎没有门槛，很容易被复制。一位从事直播答题软件开发的业内人士向TechWeb表示，要搭一个直播答题App的基本框架只需10几万元，加上美颜等时下流行的玩法，50万元就够了。整个项目从开发到上线2个月即可完成。

因答题模式简单、复制成本低，众多大小公司跃跃欲试，尤其是第一梯队的直播平台们。据了解，陌陌很快会推出相似的项目，一直播在App Store的简介中已经加入了“黄金十秒答题分百万现金”的宣传语。

不过，高流量的另一面是高投入，直播答题一场的奖励金额已经由最初的5万、10万，上涨到100万、200万。一旦答题分钱成为标配，没有了金钱的奖励，用户很快就会流失，这意味烧钱大战一旦开始就停不了。如果找不到有效的变现模式，打烧钱持久战很难。

美团趣店投上亿广告费支持撒币 直播答题变现告捷

直播答题走红的程度始料未及，变现的速度也十分惊人。1月9日，映客旗下芝士超人拿到了趣店旗下大白汽车分期的一亿元广告费，花椒旗下的百万赢家也迎来了首个广告赞助商美团。

具体合作形式，包括直播间冠名、主持人口播以及答题植入等，广告主旗下的业务将在答题过程中出现，或者直接植入到问题中。

贾维向TechWeb等表示，直播答题可能会成为直播平台的标配，但玩法要有所改变。撒币可以在短时间内吸引大量用户，但长期烧钱对平台来说并不可取。

已经有不少业内人士指出，目前直播答题的模式中，平台和用户之间的信息是不透明、不对等的，平台声称发出了几十上百万，用户得到的钱却有限，还有很多从来没有答题成功过。所以也有人认为，直播答题是在利用巨额奖金的幻象来制造人气效应。

相比2016年的风生水起，直播行业在2017年经历了洗牌期，显得非常平静。2018年开年，直播答题造成的轰动效应无疑让整个行业感到兴奋。关于直播答题是否会带来第二春，烧钱竞争之后谁会成为最后的赢家还有待时间去验证。