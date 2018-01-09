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王者荣耀团队年终奖人均200万传言遭火速辟谣

王者荣耀团队年终奖人均200万传言遭火速辟谣
2018年01月09日 17:10 界面
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　　来源：界面新闻 作者：彭新

　　1月9日，微博腾讯《王者荣耀》团队员工年终奖为人均200万，再次引起围观。

　　不过这一说法遭到了腾讯游戏官方火速否认：“咳咳，全年考核的结果还没下来呢，恳请大家别太急着给咱们算帐……”

　　自王者荣耀风靡以来，关于团队年终奖传闻一直不断。今年7月，就有网友爆料该团队年终奖平均140万元，最高达到200多万。另有网友称将发82个月年终奖。

　　10月，某社交网络热传腾讯《王者荣耀》团队员工年终奖为100个月的工资，引起网友热议。曾有腾讯员工的认证员工跟帖：“哈哈，也不全是啦，我是120个月。”经过网络转发后，《王者荣耀》团队年终奖100个月的消息迅速扩散。腾讯游戏随即在官方微博回应，传言太离谱了，10月才开始就算奖金啦？

　　根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）近期联合发布的《2017年中国游戏产业报告》。报告显示，2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23.0%。其中，移动游戏市场实际销售收入为1161.2亿元，份额增加至57.0%。业内人士估计， 这一数额或将占全球份额的28%。而营收贡献几乎全数来自网络游戏。

　　其中，移动游戏全年营业约1122.1亿元，同比增长38.5%，占据网络游戏市场的半壁江山。而注册用户超2亿的《王者荣耀》，仍然是目前最受欢迎的手游。

　　由于产品成绩出色，腾讯对《王者荣耀》团队给予了极高的奖励。在2016年腾讯年会上，《王者荣耀》获得了腾讯年度最高级别的产品奖项——“名品堂”。“名品堂”是腾讯于2015年设立的，针对旗下代表公司级里程碑产品的最高荣誉，对入选产品将予以1亿元的奖励。

　　对成绩出色的游戏团队发放重奖已有前例，相关传言也层出不穷。2014年，腾讯《英雄联盟》团队也被传出发放高达68个月薪水的年终奖的传言。2016年，也有网易《阴阳师》项目组发放60个月工资的传言。 

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