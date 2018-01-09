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百度称旗下App没能力监听电话 小米称获权限后可监听

百度称旗下App没能力监听电话 小米称获权限后可监听
2018年01月09日 14:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月9日下午消息，近日百度旗下App被江苏省消保委提起诉讼一事引发关注，百度方面回应称旗下App不会、也没有能力监听电话，还称是小米手机把骚扰电话拦截功能翻译成了“监听电话”造成误解，MIUI今日在官微回应称，获取“READ PHONE STATE”权限后，App确实具备监听电话状态能力。

　　日前，江苏省消保委以“手机百度”和“百度浏览器”两款App侵犯消费者个人信息、两次约谈无整改为由，向百度提起民事诉讼。江苏省消保委认为，作为搜索及浏览器类应用，“监听电话”、“读取短彩信”、“读取联系人”等涉及消费者个人信息安全的相关权限并非提供正常服务所必须，已超出合理的范围。

　　百度方面则回应称， “电话权限是一个大的权限包括手机识别码、直接拨打电话、通话记录等等，但无法做到监听电话。我们主要用的就是读手机状态（READ_PHONE_STATE），看看手机还剩多少电量之类的。”百度方面还表示，百度手机浏览器和手机安全卫士有一个骚扰电话拦截的功能，小米手机把这个功能翻译成了“监听电话”，一定程度上造成了大家的误解。百度强调旗下App不会、也没有能力监听电话。

　　不过MIUI今日则在官微回应称，“READ PHONE STATE” （“ 获取手机状态”）权限中，根据小米手机MIUI系统的明确提示，调用该权限可获得手机号码、IMEI、MSI；同时具备监听电话状态能力以获取电话呼入、呼出、通话中的状态。

　　以下为MIUI回应全文：

　　近日有媒体报道称某公司App调用智能手机系统内的“READ PHONE STATE” （“ 获取手机状态”）权限，引起外界关注。根据小米手机MIUI系统的明确提示，调用该权限可获得手机号码、IMEI、MSI；同时具备监听电话状态能力以获取电话呼入、呼出、通话中的状态。

　　小米高度重视用户隐私保护。MIUI系统遵守谷歌 安卓系统名称规范，并以客观、透明的方式展现相关App对系统权限的具体申请情况，让用戸充分知情，并可自行判断相关权限申请是否合理。

　　MIUI安全中心

　　2018年1月9日

百度App小米
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