新浪科技> 互联网> 融360赴美IPO：上市首日涨5%专题 > 正文

简普科技CEO：中国金融科技发展刚刚起步

简普科技CEO：中国金融科技发展刚刚起步
2018年01月09日 13:43 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
简普科技CEO：中国金融科技发展刚刚起步
查看最新行情

　　新浪科技讯 北京时间1月9日午间消息，过去一年，中国快速发展的金融科技行业经历了许多起伏。然而，成长的阵痛并没有吓退中国本土的市场参与者。

　　包括P2P网贷和保险科技在内，中国金融科技行业的发展速度很快。市场此前的基数已经很大。根据麦肯锡的数据，到2015年底，行业规模已经超过了12万亿元人民币（约合1.8万亿美元）。

　　去年，多家中国金融科技公司，包括趣店拍拍贷和信贷简普科技，都在美国启动了IPO（首次公开招股）。

　　然而，简普科技联合创始人及CEO叶大清认为，逐渐激烈的竞争并不意味着行业已经是红海。

　　他在北京的摩根士丹利中国TMT峰会上表示：“需要记住，市场非常庞大。发展才刚刚开始。中国有接近9000家小额信贷公司，近2000家P2P公司。但其中只有4家上市。这只是沧海一粟。”

　　简普科技提供金融产品推荐平台融360。该公司于去年11月在纽约股票交易所上市。叶大清表示，简普科技将9500万月活跃用户与2500家金融服务提供商连接在一起。

　　他同时表示，中国大陆监管部门对P2P网贷和小额贷款机构的监管收紧最终将有利于健康的、可持续发展的市场。“我们希望给中国监管部门带来信心，因为与美国等西方国家相比，中国总体的监管框架更支持我们的业务。”此外，简普科技作为独立平台也意味着，不会存在类似其他金融科技公司的信用和流动性风险。（维金）

我要反馈
相关专题： 融360赴美IPO：上市首日涨5%
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有