简普科技CEO：中国金融科技发展刚刚起步

新浪科技讯 北京时间1月9日午间消息，过去一年，中国快速发展的金融科技行业经历了许多起伏。然而，成长的阵痛并没有吓退中国本土的市场参与者。

包括P2P网贷和保险科技在内，中国金融科技行业的发展速度很快。市场此前的基数已经很大。根据麦肯锡的数据，到2015年底，行业规模已经超过了12万亿元人民币（约合1.8万亿美元）。

去年，多家中国金融科技公司，包括趣店、拍拍贷、和信贷和简普科技，都在美国启动了IPO（首次公开招股）。

然而，简普科技联合创始人及CEO叶大清认为，逐渐激烈的竞争并不意味着行业已经是红海。

他在北京的摩根士丹利中国TMT峰会上表示：“需要记住，市场非常庞大。发展才刚刚开始。中国有接近9000家小额信贷公司，近2000家P2P公司。但其中只有4家上市。这只是沧海一粟。”

简普科技提供金融产品推荐平台融360。该公司于去年11月在纽约股票交易所上市。叶大清表示，简普科技将9500万月活跃用户与2500家金融服务提供商连接在一起。

他同时表示，中国大陆监管部门对P2P网贷和小额贷款机构的监管收紧最终将有利于健康的、可持续发展的市场。“我们希望给中国监管部门带来信心，因为与美国等西方国家相比，中国总体的监管框架更支持我们的业务。”此外，简普科技作为独立平台也意味着，不会存在类似其他金融科技公司的信用和流动性风险。（维金）