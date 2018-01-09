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口碑业务由蚂蚁金服调整至阿里集团 主打餐饮新零售

口碑业务由蚂蚁金服调整至阿里集团 主打餐饮新零售
2018年01月09日 12:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月9日午间消息，阿里巴巴近期将本地生活服务平台口碑纳入新零售体系。口碑的业务汇报线从原来的蚂蚁金服调整至阿里巴巴集团，口碑CEO范驰向阿里巴巴集团CEO张勇汇报。

　　张勇在谈到此次变化时说，新零售是一个战略思想，用互联网思想和技术去重新挖掘和点燃原来零售商业世界中的各种化学反应。包括口碑在内，阿里已经形成了新零售的四路大军，在服装百货，电器，食品生鲜快消，餐饮等行业重构与推动效率升级。

　　口碑方面表示，将继续在本地生活服务领域，特别是餐饮行业，探索与实践新零售模式，帮助线下商家提升经营效率。同时，业务汇报线调整后，口碑仍然保持独立公司的定位，在新零售领域与阿里巴巴集团形成战略协同。

　　据透露，阿里也将投入更多的资源，支持与帮助口碑更好服务线下的本地生活服务商家。手机淘宝与口碑将在卡券、商品体系、营销活动和线下口碑码等多个层面实现互通。口碑将在手机淘宝、支付宝两大App获得流量支持，与口碑App共同成为服务用户的主要入口。

　　口碑成立于2015年6月，由阿里巴巴集团与蚂蚁金服集团共同出资设立。口碑方面公布的数据显示，目前全国已经有超过250万家商家入驻口碑平台，口碑的单日交易笔数超过3000万笔。(张俊)

阿里口碑新零售
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