贝索斯财富再创新高 突破1050亿美元

新浪科技讯 北京时间1月9日上午消息，过去12个月中，亚马逊的股价持续走高，使得该公司市值上涨接近57%，也让该公司CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的个人财富达到了1051亿美元，创下了个人财富新高。

据彭博社报道，进入2018年以来，亚马逊的股价上涨了6.6%。有报告指出，从感恩节到新年假期期间，亚马逊平台线上消费额占据了美国线上总消费的89%。

凭借亚马逊的强劲表现，贝索斯的个人财富也超越了微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）在1999年创下的记录。去年10月，贝索斯的个人财富达到了938亿美元，成功超过盖茨。几个月后，凭借亚马逊在黑五以及双旦销售季的强劲表现，贝索斯的个人财富继续攀升，超越了1000亿美元大关。

众所周知，现年62岁的盖茨近些年来一直热衷于慈善事业，经常会将个人资产捐献给慈善机构，例如他和夫人共同建立的比尔和梅琳达·盖茨基金会。如果盖茨没有将资产进行捐献的话，他的总资产有可能超过1500亿美元，让贝索斯没有超越的机会。据分析人士透露，从1996年到现在，盖茨已经公开捐献了大约7亿美元的微软股份，以及29亿美元现金以及其他一些资产。

除了亚马逊之外，贝索斯还控制着太空探索企业“蓝色起源”以及《华盛顿邮报》。（月恒）