乐视老板娘甘薇：生态化反之妻的救赎

《中国经济周刊》记者 周琦｜北京报道

（本文刊发于《中国经济周刊》2018年第2期）

1月3日，与丈夫贾跃亭在美国共度圣诞之后只身回国的甘薇，在微博上写下了“一位妻子的内心独白”。

在这篇3000余字的长文中，甘薇回顾了乐视危机以来的心路历程，同时也明确表示她已接受贾跃亭委托，与贾跃亭哥哥贾跃民一起全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任。她表示，愿与贾跃亭“一起承担责任”。

至此，一直以“乐视老板娘”身居幕后的甘薇，被丈夫贾跃亭正式推到台前。

已被深深烙上“乐视”印记的甘薇，能救丈夫于水火之中吗？

3000字长文先后发布两个版本

2017年12月25日，证监会北京监管局发布《北京证监局责令贾跃亭回国履责通告》，要求乐视网前董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国。

此时的甘薇正在美国洛杉矶与贾跃亭过圣诞。不少网友认为，贾跃亭夫妇将滞留美国。

2017年的最后一天，大家依然没能等到“下周回国”的贾跃亭。令人意外的是，贾跃亭的妻子甘薇返回了北京。

回国后的甘薇，开始连续为丈夫发声。在1月2日发布贾跃亭给证监会北京监管局回应函之后，甘薇写下了3000余字的长文。

“现在风暴来临，且一时难散，我必须站出来，与老贾一起承担责任。我接受老贾委托，负责处理国内的债务问题，我将全力以赴。”在表态愿与贾跃亭共渡难关之余，甘薇在微博中还“澄清”贾跃亭套现后的资金去向：“减持股票获得的资金（减持所得97亿元，缴税20亿元）和质押股票获得的贷款（质押贷款余额69亿元，自2014年至今利息支出17.4亿元），全部投入到了乐视体系公司。其中，股权投资约16亿，经营性投入约152亿。”

有意思的是，甘薇的3000字长文先后发布了两个版本，在第二个版本中，关于解释贾跃亭资金去向的用词，从“澄清一下”，改为“不得不进行必要的说明”。其他地方也有多处修改与删减。

不过，甘薇“言辞恳切”的长文，并未得到多数人的认同，反而引发网友的各种调侃。

业内人士则认为，甘薇此次回国，除了向监管机构展现贾跃亭愿意配合监管机构、积极履行义务的姿态外，更重要的是代表贾跃亭处理相关事务，可能涉及尽快理清“乐视”和“新乐视”的债权债务和股权关系，并为乐视网及早复牌做准备。

逐渐消失的明星朋友圈

虽然甘薇的长文并未取得多数人的同情与谅解，不过还是得到了不少善意的回应，尤其是不少娱乐圈明星转发甘薇的微博表示支持。

众所周知，在贾跃亭的事业风生水起之时，演员出身的甘薇也在娱乐圈结交了一众明星朋友。

利用自己的明星资源，甘薇为乐视带来了巨大的流量。乐视此前在发布新品时，经常会有大咖站台。而乐视的明星股东也数量众多，张艺谋、黄晓明、孙俪、刘涛等人纷纷入股。据媒体报道称，刘涛曾出资6000万元投入乐视影业与乐视体育，孙俪夫妇也出资5000万元成为乐视影业股东。

不过，随着乐视帝国走向风雨飘摇，这些明星们的资金很可能已打了水漂。

此前的甘薇，在微博上经常与娱乐圈的大咖好友互动。但在乐视出现资金危机后，已极少见到明星朋友给其留言。

直至此次回国后发布长文，娱乐圈朋友的互动才再次出现。多位明星转发长文力挺，或许可以让她感到一丝安慰。

“乐视老板娘”也曾是“网剧教母”

随着前几年乐视的产业规模不断扩大，在帮助乐视拓展明星资源之余，甘薇的身份也渐渐开始转变。

2015年，甘薇成立了自己的影视公司——北京乐漾影视传媒有限公司（下称“乐漾影视”），公司业务包括内容开发、影视制作、艺人经纪和宣传营销。这家新公司推出的第一部作品就是承制乐视网拥有网剧版权的《太子妃升职记》。

最终，这部预算2000万元的《太子妃升职记》创下了26亿的播放量。乐视网方面透露，该剧为乐视网吸引新增乐次元会员220万人，带来收入4100万元。

在贾跃亭“忙于造车”之时，甘薇也一直在为事业打拼。2016年7月，还有20天就到预产期的甘薇，出席乐漾影视在北京举办的一周年庆典发布会。在一个多小时的发布会中，甘薇全程站立。

事业上的成功让甘薇从神秘的“乐视老板娘”变身为“网剧教母”。彼时，她被称为人生赢家的范本。

“其实有人问过我，既然想做影视，为什么不去乐视影业里面找一个职位，或者在乐视里面弄一个甘薇工作室。我是真的想独立发展一份属于我自己的事业。”甘薇曾在接受媒体采访时说，一个人的成长不能依靠永恒的庇护，而是要经历困难、挫折。

如大家所看到的那样，困难和挫折来得很快。

2017年2月，甘薇宣布乐漾影视完成A轮融资，估值达到12亿元，引入了鼎辉投资、柠萌影业、乐开花基金三家投资方。

融资刚刚完成，乐漾影视却因主营业务与乐视子公司花儿影视的主营业务相近，被深交所视为同业竞争。

2017年3月30日，乐视网曾发布公告称，公司拟收购甘薇持有的北京乐漾影视传媒有限公司约47%股权。除了5折出让股权外，收购协议还包含业绩对赌。公告称，盈利承诺期为2017 年度、2018 年度、2019 年度，该盈利承诺的补偿义务人为甘薇（即若亏损甘薇需要自己按持股比例掏钱补上）。此外，甘薇 2019 年才能拿到来自乐视网的股权转让款。

当时即有业内人士评论道，“虽然是卖给‘自家公司’，但甘薇做出了极大的牺牲，不仅从大股东变成了‘打工仔’，还背负了三年的对赌协议。”

不过，此后乐漾影视股权收购计划再无下文。2017年年底，有媒体报道称，乐视网收购乐漾影视事宜目前已被搁置。

为贾跃亭辟谣、辟谣、再辟谣

在乐漾影视股份转让事件之后的几个月，贾跃亭的乐视从资金危机演变成为一泻千里的溃退。除了各产业链扩张速度太快外，投资汽车产业也是乐视溃退的重要原因。

甘薇在长文中透露，2014年贾跃亭决定做汽车时，她一开始持反对态度，不过被贾跃亭说服。“从那时候起，为了照顾孩子和老人，我一直没有去过美国，但经常从他的描述中了解电动汽车公司那些顶尖技术……”

2017年7月，贾跃亭出走美国“寻求融资”。当“下周回国”成为段子后，留在国内的甘薇也成为大家声讨的对象。在此期间，她扮演的角色，是为贾跃亭辟谣、辟谣、再辟谣。

随着时间的推移，甘薇的回应言辞也越来越激烈。

2017年9月，一篇网文称贾跃亭在美国正在苦心孤诣干两件事，一是申请绿卡以求常住美国，二是申请不可撤销的生前信托，来保全自己的财产。

甘薇怒斥该文作者“睁眼说瞎话”，更称其背后有“见不得光的交易”。

不过，在外界看来，贾跃亭的“汽车梦”，目前似乎更像是庞氏骗局。之所以把甘薇留在国内，是为了稳住各方债权人。在甘薇微博下，“贾跃亭还钱”的留言屡屡出现。

“这一次的失败，是因为同一时间做的事情太多、管理能力没有及时跟上，导致资金链断裂……”甘薇说，希望股民、媒体、政府、社会能够给他些时间和空间。

甘薇能帮贾跃亭走出困境吗？