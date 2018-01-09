甘薇代夫偿债盼财产解冻 或难解债权人心头之渴

王娟娟

当个人信誉跌落谷底，再获信任将难上加难。五度上榜“老赖名单”的贾跃亭，在2018年之初将债务问题交给妻子甘薇全权处理，甘薇对外宣称成立了债务小组，实现了部分债务的实质解决。但这一部分债务在贾跃亭及乐视系百亿级的债务困局中，仅仅是冰山一角。

1月7日，甘薇在其个人微博称，经过一周努力，已经将乐视商城资产以9290万元的作价抵债给乐视网，偿还部分债务。同时，出售酷派价值8.07亿港元的股份，抵消招行近六成债务。甘薇称，将与招行沟通，希望已被冻结资产能得以相应比例解冻，以便偿还更多债权人的债务。

甘薇晒出的还债详情，到底获得多少质权人的信任?1月8日，乐视网内部人士对记者表示，没见过甘薇的债务小组，公司目前也并未与之达成任何债务解决方案。吴通控股、明家联合等A股公司，以及新三板乐视系债权企业也称，截至目前并未与甘薇的债务小组有过沟通。对于甘薇代夫偿债，有金融机构人士提出质疑，贾跃亭、甘薇或欲以此来换取财产解冻，恐难以获得金融机构的认可。而对于甘薇希望招行解冻资产的盼望，招行方面则表示“不回应”。

还债盼资产解冻

1月2日上午，贾跃亭和甘薇先后登上了微博的热搜榜，贾跃亭对北京证监局此前责令其回国解决问题的回应，声称已委托甘薇、贾跃民全权代行上市公司股东权利和履行股东责任，并称会竭力清偿债务和消除影响，配合上市公司解决债务问题。随后1月7日，甘薇在微博晒出上述还债详情。

第一部分偿还针对乐视网，甘薇称将乐视商城(即乐视电子商务)核心优质资产以9290万元的作价抵债给乐视网控股子公司新乐视智家，偿还了上市公司部分债务。第一财经了解到，这也是目前甘薇债务小组唯一向上市公司偿还的债务。“就只有这个是跟上市公司有关的，并没有其他的债务解决方案。”乐视网一内部人士对记者称。

从财务数据来看，乐视商城算不上优质资产，一度曾被乐视网以“亏损资产”剥离出上市公司。乐视电子商务成立于2014年，目前乐视系乐荣控股(北京)有限公司持有85%股权，乐视网持有15%股权。

数据显示，到2016年年底，乐视电子商务总资产人民币7.73亿元，净资产-7.29亿元，营业收入48.99亿元，总亏损额达到7.36亿元。2017年3月10日，乐视网以乐视商城处于亏损状态，且随着业务规模的不断扩大，亏损呈现不断上升的趋势的原因，放弃对其的控制权。实际上，乐视商城2017年继续亏损，数据显示，截至2017年6月30日，乐视电子商务总资产人民币9.48亿元，净资产-9.74亿元，营业收入4.50亿元，总利润-2.45亿元。

“此次受让后，新乐视智家不但可以获得线上销售平台，也为后续的整体布局和发展提供了很好的支撑。将乐视商城等资产注入上市体系的同时，可通过以资抵债的方式有效解决上市公司与关联方之间应收账款问题。”对于再度“回收”剥离的亏损资产，乐视网这样解释道。而对于这一资产“回收”的价格如何协定，乐视网方面则未向记者提供明确答复。

除了乐视商城的以资抵债，甘薇的债务小组还亏本甩卖了所持酷派的股份。甘薇称，转让价款8.07亿港元直接被招商银行抵消对应的部分债务(原债务本息约14亿港币)，偿债比例近60%。下一步将积极和招行沟通，希望能对已冻结资产做出相应解冻，以便偿还更多债务。

2017年6月26日，招行上海一支行向上海市高级人民法院申请财产保全，请求冻结乐风移动、乐视移动、乐视控股、贾跃亭、甘薇名下银行存款共计人民币12.37亿元。对于招行这一行为，贾跃亭一直耿耿于怀。在此之前，贾跃亭曾不止一次对媒体提及招行的抽贷对乐视的打击，1月3日，甘薇在微博发文回忆称：“2017年7月4日，乐视资产被某银行超20倍冻结，引发诸多金融机构同时集中断流，停止授信并提前追收贷款。公司全部资产被司法冻结，导致公司经营性流动资金彻底枯竭。”

“招行没有抽贷，是乐视下面有个子公司连利息都还不起了，多次催收无果而做的财产保全，其实要是及时抽贷，那家支行也不会那么惨。”对于冻结乐视12.37亿元的缘由，一位接近招行分支机构的人士向记者透露。在该人士看来，贾跃亭、甘薇夫妇或将以此番还债为理由，向银行谈判解冻资产。

难获债权人信任

尽管甘薇在微博请求招行理解和支持，但招行方面1月8日下午对第一财经表示，对此不方便回应。上述招行人士也认为，贾跃亭、甘薇想以少量还债换取信任并不容易。

对于乐视的债权人而言，不足8亿元人民币的还款实际上只是冰山一角。

“上市公司存在大量非上市体系关联方对公司的债务，直接导致上市公司对上游供应商形成大量欠款无法支付。”乐视网在1月2日晚间的公告中毫不客气的指出，因为与乐视非上市体系的债务问题，公司出现大量债务违约和诉讼情形，危及上市公司信用体系，现金流极度紧张，日常经营出现问题。

第一财经此前报道，对于乐视非上市体系对乐视网形成的应收款、资金占用，目前具体规模不得而知。即便按2017年中报数据计算，合计金额也高达62亿元左右。

2016年报数据显示，截至当年底，乐视网的应收账款达到 86.86 亿元，同比增加 158.51% 。到了2017年9月底，这一数据已激增至97.4亿元，比去年底增加了近60亿元。在这些应收账款中，来自关联方的部分占了绝大多数。2016年底，乐视网关联方应收款余额38.02 亿元，占比 43.77% 。而2017年6月底，关联方应收款余额52.4亿，占比高达51.85%。

除业务上形成的应收账款，关联方资金占用是更直接的手段。2017年三季报显示，截至去年9月底，乐视商务、乐帕营销、乐视手机电子商务(北京)有限公司、乐视移动智能信息技术(北京)有限公司等四家企业，分别占用乐视网2.43亿元、8796万元、122万元、5282万元资金，占用资金金额合计3.85亿元。

除此之外，A股、新三板企业也有不少家乐视债权人等待乐视控股和贾跃亭还债。

吴通控股近日公告，乐视拖欠子公司国都互联1266.69万元款项，公司多次沟通后仍然未果，已存不能全额收回的风险。为此，国都互联拟对上述应收账款本次再次计提坏账准备1050万元。

就在吴通控股发公告的前后，甘薇对外称组建了债务小组。“目前也只是在微博上说要对债务负责，但具体谁来负责我们也不知道，目前也没有说明确要还债的，对于这笔债务后期公司还是会尽力去催收。”吴通控股证券部相关人士1月8日下午接受第一财经记者采访时表示。

同样，明家联合、华策影视也同为乐视系的债权人，乐视拖欠这三家A股公司的债务约为2亿元。其中，明家联合已将包括乐视网在内的多家乐视系公司告上法庭。1月8日下午，明家联合证券事务部一工作人员表示，与乐视方的案子还在进行中，公司正在通过法律途径追讨债务。该人士称，尽管甘薇成立了债务小组，但截至目前双方也并未有相关沟通。

在新三板挂牌企业中，乐视的债权人为影视类相关公司，有公开统计显示，在乐视危机爆发后，曾有汇特传媒、惠博运通、顶峰影业、青雨传媒等20余家新三板公司向乐视讨债，追回者寥寥无几。

和力辰光依然是乐视在新三板最大的债主。该公司中报显示，截至2017年6月底，西藏乐视、乐视影业存在近9000万应收账款未收回，占比公司应收账款比例高达82.89%，两笔款项在2017年中报中进行100%坏账计提。

尽管甘薇为夫奔走，成立债务小组，偿还了部分债务，但对于乐视的债权人而言，信任再度建立并不容易。记者据公开资料不完全梳理发现，2017年以来，贾跃亭和乐视已至少10次被债权人向法院提起财产保全申请，被要求冻结的包括乐视部分非上市体系资产、贾跃亭持有乐视网股份，以及贾跃亭、甘薇个人名下其他资产等，涉及金额超200亿元。