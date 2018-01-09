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王思聪、张一鸣、周鸿祎96小时的“撒币”混战

王思聪、张一鸣、周鸿祎96小时的“撒币”混战
2018年01月09日 18:51 中国企业家
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图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　文 | 《中国企业家》记者 李原 

　　2018年新年伊始，竞答直播突然全民爆红，第一个被吹上了风口。

　　短短4天内，独立App《冲顶大会》、今日头条旗下的西瓜视频、360直投的花椒、映客，四家平台怀揣各自的商业诉求，短兵相接，比照对手不断追加资金和物力，投入共计已超过1亿元，打响了一场争夺流量与眼球的“闪电战”。

　　《中国企业家》向四家平台发出了采访需求，每家都表示，团队已通宵奋战了几夜。“现在正是‘拼刺刀’的阶段。”最终有三家平台在深夜“挤出了一点儿时间”接受了采访。“我们要先保证全天直播没有技术故障才行。”

　　这场新年的战火来势汹汹，目前来看，各家1亿元的投入只是先头部队。

　　1月8日晚，作为《冲顶大会》的合作参与者，王思聪在朋友圈里发出：“2018年第一周总结，王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。”

　　周鸿祎在王思聪的朋友圈下回复：“你们都撒币，我大撒币，比你们厉害。”

　　映客创始人奉佑生不甘示弱，在朋友圈做出反击：“思聪公子，我是12月24号开始撒的，我以为就我一个人撒，每想到你们都撒，不管你们撒不撒，反正我准备了10个亿，我会一直撒的！”

　　几位“话事人”在台上展示肌肉，投资圈的后方弹药也已蠢蠢欲动。这两条朋友圈下，金沙江创投创始人朱啸虎都点了赞。

　　风口之下，金主也已经纷至沓来。1月9日，美团为花椒13点场的直播提供了100万元奖金，答题过程中，美团植入了4道问题，覆盖了美团的外卖、旅行等业务。随后，映客宣布：趣店旗下的大白汽车分期成为了《芝士超人》的首位广告主，广告费为1亿元。

　　竞答引爆

　　“竞答+直播”这种讨巧的创意，并非中国互联网人的突发奇想。2017年8月， HQ Trivia（简称HQ）在美国的App Store上线。HQ由著名短视频应用Vine的联合创始人Rus Yusupov和Colin Kroll共同开发，不到4个月，就吸引了超过40万人在线。到2017年底，HQ名列App Store总榜第27名、游戏类第7名。

　　HQ的玩法十分简单，每天分时段开设几场有奖问答，主播在App上以直播的形式，给用户出12道百科问答题。用户要在10秒内选对答案，答错则出局，最后胜者平分池内所有奖金。

　　智力问答天然就是符合人性趣味的经典游戏。无须任何教育用户的成本，获取用户的渠道低廉而便捷。这样一眼可见的好生意，很快就被中国互联网以“像素级别”的模仿程度移植了过来。

　　12月24日，映客率先推出了名为《黄金手指》的竞答游戏。12月25日，《冲顶大会》在App Store独立上线，奖金为5000元。不过上线的前几天里，两家平台的参与人数都不温不火，最多不过几万人。

　　与今日头条、360、映客几家财力雄厚、直播经验丰富的公司相比，《冲顶大会》的平台背景最为简单。这款App由陈桦带领的团队创建，陈桦生于1988年，2010年开始创业。做《冲顶大会》之前，她手下有只20多人的团队，运营着一款名为《节操精选》的新生代娱乐社区App，公司曾得到真格基金和九合创投的投资，盈利状况良好。

　　HQ上线后，陈桦敏锐地发现了其中的商机。2017年10月，她从公司里正式抽调出一只团队，全心投入到《冲顶大会》的开发。12月初，团队拿出了第一版Demo，陈桦通过朋友，把Demo拿给了王思聪看，王思聪马上表达出了对这款产品的兴趣。

　　王思聪与《冲顶大会》的资本合作模式具体如何，团队成员表示不便说得太多。但肯定了他非常认真，“出钱又出力”，曾与团队一起加班到半夜3点，并在产品的设计改良上，提出过不少建议。

　　《冲顶大会》的财务顾问公司负责人说：“按照王思聪的性格，他参与的项目，当然会为之‘打call’。”

　　1月3日周三，是王思聪30岁的生日。他在微博上宣布：当晚9点，他将在《冲顶大会》里“撒币”10万。在王思聪头部流量的带动下，《冲顶大会》的9点场直播间里涌入了28万用户。最后，2000多人杀出重围，每人从10万的奖金池中分得了51元。

　　一场竞答混战，就这样被王思聪轻巧地挑起了。虽然接下来的巨头杀入，让他的“头条热度”只维持了一天。

　　96小时混战

　　王思聪引爆《冲顶大会》的同天，今日头条旗下的西瓜视频，也加班加点地赶出了玩法相似的《百万英雄》。

　　归根到底，不管是HQ还是《冲顶大会》，核心都是想法的创新，技术门槛有限，主播参与时间短，设计环节不多，因此模式极易被抄袭复制。几家团队成员接受采访时，都表示竞答直播的关键点不在技术，“交互十分简单”，更多是运营层面的竞争。

　　1月4日，《冲顶大会》将直播场次增加到了四场，最高场次奖金20万元。当天，《好奇心日报》从投资方了解到，《冲顶大会》准备未来每天投入“20万奖金+100万推广费”，目标是2018年春节前做到100万人同时在线。

　　一天后，《冲顶大会》的“小目标”就被证明过于简单了。1月4日，《百万英雄》对标《冲顶大会》，同样推出了四场直播。1月5日周五，当人们开始享受夜晚的闲暇时，四家平台展开了第一轮“争夺用户周末时间”的竞逐。

　　当天，花椒跟入战局，上线了玩法相似的《百万赢家》，并增加了直播场次。这一天，各家平台的直播奖金还不过10到20万元，用户分得奖金也在几元到最多百元左右不等。

　　1月6日周六中午，西瓜视频率先抛出了新噱头，宣布当晚23点半将增加一场奖金高达100万元的直播。《芝士超人》马上做出响应：在23点半同样增设直播，奖金推高到101万元。花椒也做出回应：《百万作战》奖金增至102万元，且定于23点25分开始，截流《百万英雄》和《芝士超人》、并登顶单场奖金之冠的用意明显。

　　当晚23点半前后，三家直播平台里，都分别涌入了超过100万答友。但这场噱头之争，最终的胜出者应该归属于《百万英雄》。

　　此前，《百万英雄》的题目一直比较简单。在当晚的百万奖金场中，题目的3个选项被增加到了4个，难度也大大提高。其中问题包括：“世界的第二大高峰是什么？”“GPS全球定位系统基于哪种理论？”“‘全球渐冻人日’是哪天？”

　　在不断筛选掉大量答友后，最后一题弹出：“‘西瓜视频’四个字共有多少笔画？”这道题在10秒钟内，显然只能靠运气作答。最后，只有22人“蒙对答案”，每人分得了4万多元奖金。

　　接下来的两天里，战火不断升级，百万奖金成为标配。1月7日周日，花椒上线了两场百万场，其中包括一场题目较为简单的“全民场”，一场题目难度大、且不得使用复活卡的“战神场”。在“战神场”中，最后每位答友分得了5494元奖金。

　　1月8日周一，几家平台的竞争势态更令人眼花缭乱。花椒宣布将百万场进一步增至四场。西瓜视频做出反击，将21点的单场奖金提升至200万元。花椒马上跟进，同样追加了一场200万奖金的“阳光普照场”。

　　花椒的心事

　　表面看来，竞答直播的火爆，似乎为渐趋衰败的直播模式注射了强心剂。不过各家平台纷纷在这场“勇敢者的游戏”中乐此不疲，因为归根结底，竞答模式是一个获客成本极低的生意。

　　过去，直播功能的变现主要依赖于广告、打赏、电商等，不管采用哪种，都对直播的互动性高度依赖。而竞答直播，天然就是一种互动性极强的模式。

　　花椒内部人员透露，团队有一套针对获客等运营成本比较完整的算法。虽然算法逻辑不便透露，但“流量是互联网的核心”。而且，当下竞答对“日活”和“拉新”的效果都是非常好的。

　　只要获取新用户的成本比平台付出的成本低，对互联网公司来说，就是合算的生意。进一步分析，落脚到各家平台，也会发现大家基于不同的发展阶段和瓶颈，对竞答直播也各有所求。

　　虽然花椒的内部人员一直极力撇清和360的关系，但作为360的直投公司，花椒的核心管理团队大量来自于360。周鸿祎对花椒的期望一直显而易见，由于360其他主干业务工具属性较重，周鸿祎希望花椒能承担起社交功能，在移动端增加用户黏性。

　　然而，从2015年创立以来，花椒的发展并不算顺利，定位多次摇摆。创立之初，花椒立意于媒体式的新闻直播，后来又转做“秀场”模式。与此同时，从2017年开始，直播公司也越来越不为市场所认可。但出于战略布局的考虑，周鸿祎对花椒始终未曾放弃。

　　因此，上线《百万赢家》竞答，对花椒可以说攸关转型，是一场不能输的战争。西瓜视频的《百万英雄》单场只能使用一张复活卡，花椒却可以使用三张，希望拉动用户流量的意图十分明显。

　　花椒透露：《百万赢家》将至少持续到2月4日，目前奖金单日金额已经上升到530万。之后，花椒依然会保持高额奖金策略，并会根据市场和用户需求进行调整。

　　映客图破局

　　如果没有竞答直播的火爆，映客目前可能将面临一个比较两难的局面。

　　此前，宣亚国际将收购映客的事件曾轰动一时。最终，在经历了7个月的反复和挣扎后，宣告收购失败。

　　收购未果的同时，映客的外部经营环境也进一步收窄。从2016年上半年开始火爆的直播，到下半年就风光不再。2017年，直播产业更是遭遇泡沫破裂、监管收紧、资本退却，进而引发了一轮倒闭和收购潮。

　　这一年中，优酷收购了来疯，斗鱼被腾讯投资，其他的一直播、YY、花椒、西瓜视频等都各自背靠金主，只有映客还在勉力独自运营。资料显示，曾持股映客18%的昆仑万维正在寻求逐步退出。

　　直播平台在发展初期，一直力求高举高打，重金砸下了大量明星、大V的合作，成本始终居高不下。况且，映客缺少巨头的支持，流量的来源始终是个困局。且直播模式几乎是映客的全部，即便用户增长迅速，隔月的留存率也较低，要杀入社交市场，难度巨大。

　　在综合因素的挤压下，映客曾多次被曝出资金链断流。离开了资本输血，要求直播平台盈利的窗口期又提前到来。奉佑生曾在采访中表示，打赏不是直播平台的长久之计，引入广告才能获得真正广阔的长久空间。

　　所以，可以想见竞答风口的出现，对映客的意义何在。映客内部人员在接受采访时表示，对这场竞争，映客将倾尽全力。“这是一个拼钱的游戏，领域非常新。目前是一片红海，大家都会持续砸钱。我们已经预备了至少10个亿。”

　　今日头条跟风

　　相比花椒和映客的高调入局，今日头条是唯一没有接受媒体采访的公司，对他们看来，这似乎也不是一场关乎生死的“必胜的战争”。在西瓜视频刚刚上线《百万英雄》时，今日头条公关高级总监杨继斌曾对外把奖金投入比作是“一场回馈用户的活动”。

　　没有高调宣传，或许是因为今日头条并未将西瓜视频的核心定性为“直播”模式，而是一个汇聚“短视频”的平台。

　　2017年11月25日，张一鸣在西瓜视频举办的“西瓜PLAY视频嘉年华”上宣布，短视频正在进入全民变现时代，未来将拿出20亿，推出“3+X”变现计划。

　　所谓“3+X”，是针对于内容变现的三种模式：基于流量，有广告分成和平台补贴两种方式。基于粉丝，有商业植入、电商导购两种形式。除此之外，还有直播打赏、内容付费等几种形式。所以，西瓜视频的“3+X”方案包括平台分成、视频电商、直播业务，以及鼓励高水平视频创作者的“西瓜原创”计划。

　　从今日头条的布局来看，直播只是西瓜视频的一部分功能，不是安身立命之本。但火热的商业风口，又是公司所万万不能错过的。且直播竞答对拉动用户增量，也效果明显，今日头条没必要错过这样的机会。

　　因此，从题目设置上看，与映客和花椒相比，西瓜视频的《百万英雄》相对简单，主打“普惠”，与今日头条希望覆盖更为广大用户的商业目的也较为契合。

　　暗流涌动

　　如果立足长远，竞答模式或许将成为直播产品的一个长期插件，从而帮助平台稳定地获得用户，使大流量、高留存得以实现。毕竟直接给用户分奖金，比花费高额费用去做市场推广，要立竿见影得多。

　　将目光移至眼下，从花椒和映客相继宣布获得广告主投放来看，竞答直播的盈利模式也初步显现。下一步，人们更关心这场烧钱大战还会持续多久。毕竟几天过去，用户的新鲜感就已开始退去，审美疲劳显现。况且，平台可以衍生的玩法也较为有限。

　　为了提高用户兴趣，除了最关键的奖金。映客的做法是增加明星直播场次，请谢娜、汪涵、陈赫等人助力，带动人气。西瓜视频则在1月9日，请来王凯作为“明星出题官”。花椒的选择是与江苏卫视《一站到底》合作，直播答题中表现优异的用户将有机会参与《一站到底》的节目。这些对用户来说，或许都将成为新的刺激点。

　　与此同时，竞答模式的灰色地带与乱象也已经开始浮现。在美国，已经有人借助人工智能技术，用户用摄像头读屏，加上图像识别、Google搜索，迅速得出HQ题目的答案。在中国，为了赢取奖金，也有不少人组成了答题群。

　　不过，对于平台来说，群体“作弊”拉动的“社交行为”或许是他们所乐于见到的。对此，各家普遍未予抵抗和禁止。

　　反而是用户对平台自身运营的一些疑问，当下或许更值得市场关注。有人指出，获胜用户的真实数据，理论上只有平台自己可以知晓。因此，里面掺杂水分的空间很大。比如，可能答对全部题目的真实用户只有100人，却被平台“注水”增加至1000人。如果能降低单个用户分得奖金的数额，就可节省整体奖金的成本。

　　另外，目前各平台的在线人数，虽然普遍显示为100万甚至几百万人，但每场的答题人数却经常只有几十万左右。对此，平台方的解释是：在线人数是单一直播间一天内进出的总人数。“比如有10万人进来了，答错了题，出去了5万，但我们显示仍会是10万人。”而且，一旦出现技术故障，人数“断流”，系统还会重复计数。

　　使用叠加的计算方式制造繁荣的模式，在中国的互联网各个行业都并不鲜见。从长远来看，各平台“撒币”的阶段总要过去，竞答模式会为各平台留住多少具备增长能力的优质用户，进而对平台的真实意义何在，尚需要时间去检验。

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