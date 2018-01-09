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吴婷对话周鸿祎：红衣教主儒系了，还能颠覆吗？

吴婷对话周鸿祎：红衣教主儒系了，还能颠覆吗？
2018年01月09日 18:32 新浪综合
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周鸿祎周鸿祎

　　嘉宾传媒《我有嘉宾》访谈节目主持人吴婷对话360集团董事长周鸿祎，本期节目新浪科技为独家互联网门户网站合作伙伴。

　　12月29日下午2点38分，周鸿祎微博晒出与360团队在证监会门口的合影。360借壳江南嘉捷过会，成功回归A股，1月2日正式复牌，开盘15分钟即封涨停。1月3日再次涨停，周鸿祎的身价随之飙升至880亿元，超越刘强东并逼近李彦宏。

　　这让11月出版的‘颠覆者：周鸿祎自传’的书名看来更像是一种预言。不过，周鸿祎的颠覆方式已经与以往不同：“嘴上不说硬话，不说挑战的话，不代表就不做挑战的事情，还是要看行动。”

　　最近，‘我有嘉宾’首席观察员吴婷采访了周鸿祎。这期节目的对话，挖出了他在与公众阔别这两年所经历的事和发生的转变，也聊出了周鸿祎对早年经历事件的看法。

　　“我没必要那么傻，帮巨头完善自我”

　　坐在‘我有嘉宾’的镜头前，周鸿祎上身还是一件标志性的长袖红色POLO杉，他毫不掩饰被病毒性角膜炎困扰的烦躁，还拿镇痛用的冰敷眼罩，给自己弄了个海盗造型，逗笑了大家。而聊到‘人民想念周鸿祎’时，他说：“他其实只是借我的名字来消费我”，他很清醒也直截了当。

　　他的随性自我和直言不讳果然还在。

　　但聊的越多，就发现他还是跟以往不同了。

　　“这两年，我觉得我自己嘴太贱了，说的太多，搞得把本来没什么实质性矛盾的人也得罪了，对企业未来的发展不好。要管住自己的嘴，别为了讨嘴上的便宜去得罪人。”

　　“我出来批评巨头，我在历史中不知觉的地扮演了推动者，但推动的这个方向并不一定对我是好的。至少我觉得我没必要那么傻，帮巨头完善自我。”

　　“这是自我修炼的一个要求。少说多思考也不是坏事儿。”

　　放在以前，这么儒系的想法根本不可能从周鸿祎嘴巴里说出来。在他频繁“刷屏”的1998年到2015年，外界看到的他可是彻彻底底的道系做派，各种“战斗”几乎没有间断过。

　　2001年、2003年，他创办的中文搜索3721跟CNNIC、百度闹到法院。

　　2006年，360跟雅虎中国互相提起诉讼。

　　2008年7月，因宣布360杀毒永远免费，成为网络安全领域的公敌。随后引发了2009年和2010年360与瑞星杀毒的“后门疑云”、与金山安全的“口水战”，成为当年软件业界最重大的事件之一。

　　而最终让周鸿祎一战成名的，是2010年9月开始的“3Q大战”。这场因竞品之争引发的长达4年的互联网世纪大战，不仅最终走上了诉讼之路，还惊动了政府的行业监管机构出面调停。

　　正当周鸿祎为“3Q大战”焦头烂额之时，2012年，与百度围绕搜索而生的“3B大战”也开始了，同年还发生了“方舟子隐私质疑事件”及百度与360的名誉权纷争。

　　对比这些“战斗”，就会发现，当时周鸿祎的对手基本上都比他强大很多。

　　周鸿祎在‘颠覆者：周鸿祎自传’中回忆到：“2010年，腾讯已经成长为中国互联网界一家罕见的‘全业务公司’。做互联网的人，一定会遇到三个无法回避的问题：生、死、腾讯。腾讯就像一个天花板，你怎么长都要碰上它。腾讯在保持着无法被超越的优势的同时，也是令任何一家互联网企业提起都无法不心惊胆寒的巨兽。（当时）360安全卫士的装机量已经过亿，但我高兴不起来，（当时）360公司的规模以及用户数量都无法和腾讯相提并论。”

　　但即使如此，在2010年中秋节，当知道腾讯发布与“360安全卫士”功能极其相似的“QQ电脑管家”，并表露出想要吃下网络安全这块蛋糕的野心的时候，周鸿祎还是条件反射地选择了还击，这也成为“3Q大战”的导火索。

　　反观今天，已经很难再有人像周鸿祎一样，愿意做这种鸡蛋碰石头式的绝地反击。“人民想念周鸿祎”，很大程度上想念的是他孤注一掷的胆量，以及感叹他向死而生的谋略和幸运。

　　在周鸿祎看来，“战斗”，是在当时的环境下让公司生存下去的最好选择。“很多人以为这所有的战斗都是我精心策划的，但你见过谁的创业简简单单就成功的。” 面对‘我有嘉宾’的镜头，周鸿祎说出了自己意识到的险恶的外界猜测。这种猜测的存在是难免的，因为这些“战斗”有些即使在法律层面上是失败的，却都让周鸿祎的公司获得了业绩上的增长。

　　比如，2003年百度搜霸状告3721恶意竞争，百度搜霸虽然赢了官司，但最后还是被用户群起而攻之，被逼退出历史舞台。2006年，360跟雅虎中国互相提起诉讼。虽然360输了官司，但是在判决之后，作为安全防护领域的新军，360安全卫士已经在这场“打倒流氓软件”的全民战争中赚足了眼球，知名度急速攀升，用户数量大幅增长。

　　这样的反转颇有几分梁山好汉的意味：出身卑微、势单力薄，被正牌军打压，却最终在梁山称霸一方天地。周鸿祎这这份“梁山好汉”气质，也成为他比其他互联网大佬们更得“民心”的原因之一。

　　“我需要表现得沉稳些”

　　现在，周鸿祎儒系了，“民心”们该不开心了。

　　吴婷代网友“出了口气”：“觉得您已经没有当年“光脚的不怕穿鞋的”那个状态了。”

　　周鸿祎回答得很实在：“一半一半吧。我也是个俗人，有了一些东西之后，也不可能把坛坛罐罐什么的都砸碎了。确实需要勇气。另外，很多人喜欢把外表上的颠覆看成真正的颠覆。我（的确）少说话了，说话不那么尖锐了。因为第一，我退市回来的过程（中）我希望比较低调，第二，360作为国内最大的网络安全公司，在国家安全、社会安全、国防安全方面做了很多事情，需要表现得沉稳些。”

　　不难理解周鸿祎的选择。

　　起始于1998年的中国互联网商业史，走到2017年，已近20个年头，无论是格局还尘埃都已落定。360在经历了从2010年到2015年上半年在搜索、团购、游戏、手机等多个领域的尝试期之后，到2015年下半年最终还是将战略重新聚焦到了安全上面。彼时，360是国内网络安全领域当仁不让的老大，战略回归之后，需要周鸿祎出面“战斗”的时机已经不多。即使有，也不再是“光脚的不怕穿鞋的”玩法。

　　“个人安全不挣钱，这个商业模式被我打掉了”，周鸿祎过去两年转而开始做2B业务，慢慢的客户也积累了上百万家，其中不乏大公司、军队、公安等核心客户。从美国股市回归国内资本市场，成了一个避无可避的问题。从美国退市的相关操作，从2015年一波三折弄到2016年7月终于完成。而此后，是为登陆A股做准备，直至12月29日成功借壳上市。

　　47岁的周鸿祎已经不再迷恋口舌之快，但他并没有放弃为自己“辩护”的权利：“我希望一直处在颠覆式创新的阶段”，“嘴上不说硬话，不说挑战的话，不代表就不做挑战的事情，还是要看行动”。

　　他提到电影‘让子弹飞’里面的一个细节：“最后他们要去造反，有两种选择，一是自己单枪匹马往里面杀，一种是把枪发给大家。我写这本书就跟发枪的概念是一样的，让年轻人知道你也可以颠覆”。这也许也是周鸿祎挑战的事情之一吧。

　　那教主你自己不颠覆了吗？

吴婷周鸿祎360
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