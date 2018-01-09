徐小平:全员拥抱区块链是内部分享 1比特币寻泄密者

微博 原文 徐小平原文

新浪科技讯 1月9日下午消息，今日真格基金创始人徐小平在内部群鼓励拥抱区块链革命的截图到处流传，对此，徐小平发微博澄清，本来是内部分享，无奈被人截图。并表示，“如果告诉我是谁把我的内部分享泄漏出去的，我奖他一个比特币。”

徐小平指出，“我在内部强烈鼓励大家拥抱区块链革命、学习区块链技术，是我经过长期观察和思考得出的认知，我感到有责任告诉我们的创业者。我不希望我对区块链的看法被人误解为是对ICO的观点。区块链革命确确实实已经到来。”

徐小平认为，任何一个新技术浪潮到来的时候，都伴随着一定的狂热与泡沫，但到头来最终胜出的，还是那些提供了实实在在技术和产品、创造了能够被人类使用价值的人和公司。

徐小平拿互联网革命举例，他说，互联网革命的时候，有所谓“水泥加鼠标”的说法，只有鼠标没有水泥（实际价值）的公司，没有一个成功的。现在区块链时代到来，我想提出一个“水泥加链条”的说法。只有“链条”没有“水泥”的公司，也会重蹈互联网泡沫时期那些失败公司的覆辙。

虽然看好区块链的发展，但徐小平认为不能忘记商业的根本。他还指出，“借此机会我呼吁所有创业者和投资人，在理解和拥抱区块链技术的同时，不忘初心—初心就是商业的根本，就是真实的价值。”

网传徐小平关于区块链的看法微信截图

今日，一则关于徐小平关于对区块链的截图广为流传，截图显示，“各位CEO，区块链革命已经到来，这是一场顺之者昌，逆之者亡的伟大技术革命。它对传统的颠覆，将会比互联网、移动互联网更加迅猛彻底”。

徐小平呼吁创业者行动起来，“在立身自身业务的同时，了解区块链，理解ICO，进入区块链时代。对区块链不要有怀疑，不要有迟疑，立即动员全体员工，学习如何拥抱这场革命”。

这个截图是徐小平在所投企业CEO群里发的，他明确表示不要外传，但还是有人传出去了。对于截图，徐小平指出，“如果有人告诉我是谁把我的内部分享泄漏出去的，我奖他一个比特币。”

此前，在ICO叫停之后，徐小平说"虽然ICO叫停，但我相信区块链，比特币还会持续发展，这是中国必须抓住的机遇。区块链+AI可能是未来5年最具有破坏性的力量。"

真格基金也早就投资了与区块链相关的企业，包含做比特币、莱特币、以太坊等数字资产交易的平台火币网以及杭州做企业级联盟链平台的云象科技。（王上）

徐小平澄清全文：

有人把我在真格基金被投公司CEO群里写的一段有关区块链的话传播了出去。这本来是我与被投公司之间的一个“低调”内部分享，现在被人擅自传出去，也木有办法。我在内部强烈鼓励大家拥抱区块链革命、学习区块链技术，是我经过长期观察和思考得出的认知，我感到有责任告诉我们的创业者。而我之所以特别提醒大家不要外传，也是因为区块链技术伴随着ICO的乱象，我不希望我对区块链的看法被人误解为是对ICO的观点。区块链革命确确实实已经到来。任何一个新技术浪潮到来的时候，都伴随着一定的狂热与泡沫，但到头来最终胜出的，还是那些提供了实实在在技术和产品、创造了能够被人类使用价值的人和公司。互联网革命的时候，有所谓“水泥加鼠标”的说法，只有鼠标没有水泥（实际价值）的公司，没有一个成功的。现在区块链时代到来，我想提出一个“水泥加链条”的说法。只有“链条”没有“水泥”的公司，也会重蹈互联网泡沫时期那些失败公司的覆辙。借此机会我呼吁所有创业者和投资人，在理解和拥抱区块链技术的同时，不忘初心—初心就是商业的根本，就是真实的价值。最后，如果有人告诉我是谁把我的内部分享泄漏出去的，我奖他一个比特币。

更新：地图无忧CEO王天宝在真格微信群众表示，自己是那个涉嫌泄露信息的叛徒，并希望徐小平原谅。王天宝称其将徐小平关于区块链的内容转发给了公司核心成员，由公司同事转发给朋友从而导致外泄。

以下为地图无忧CEO王天宝微信言论：

对不起各位，对不起徐老师，对不起真格，我是那个叛徒。我把徐老师在真格群分享的关于区块链的内容，转发给了公司核心成员，希望大家一起关注。但没想到有同事转发给朋友了。可能就此逐渐外泄了。这事我犯了极大的错误，但又不知道如何弥补。辜负了徐老师的信任，对不起，真的非常非常抱歉。