掌门1对1完成D轮融资1.2亿美元 将用于研发及教研

新浪科技讯 1月9日下午消息， K12在线1对1辅导机构掌门1对1宣布完成D轮融资1.2亿美元，融资方为华平资本和元生资本。根据掌门1对1CEO张翼，D轮融资将用于新产品的研发以及教研方面。

在上次的战略发布上，张翼指出，产品方面，掌门1对1将与人工智能相接合，构建高度智能化的ICPE系统（Intelligent classroom and personalized evaluation system，智能课堂个性化测评提分系统的简称），从而实现智能匹配、智能课堂、智能评测等功能，此外，在软件方面，与商汤科技合作，开发情绪识别监控技术；硬件方面，开发课堂配套智能硬件，可穿戴脑机接口硬件耳机。

掌门1对1创始人兼副总裁余腾介绍了新一年的战略规划，教研方面，正式推出掌门1对1标准课程体系，掌门1对1表示将在教研方面继续加大投入，争取自主研发课件超过100万份，课程模块扩充至20000个，适配全国10万所学校。

大班课方面，掌门1对1则计划引入“智能走班制”，并尝试结合VR技术，形成交互性、沉浸性、创造性的课程。

根据张翼介绍，2017年，掌门1对1全年营收10亿元，教师人数逾3万人，注册学员200万人，覆盖600多个城市，续费率达到80%。

掌门的第一家线下店始于2009年，2009年由现有团队接手后更名掌门教育。该公司由2005年成立的广东省状元俱乐部发展而来，由清华、北大、交大、复旦、浙大校友联合创立。公司自成立以来，每半年融资一次，先后获青松资本、顺为资本、达晨创投、华晟资本等资本方投资。

华平投资合伙人陈伟豪在融资发布会上表示：“K12在线教育是中国目前增长最快、最具潜力的领域之一，预计一对一辅导行业在未来五年的年增速将会达到20%、超过4000亿人民币的市场规模，而随着移动互联网的成熟，线上占比将很快超过10%。掌门1对1作为这个行业的领跑者，它充分利用了移动互联网技术和大数据，以其创新业务模式重塑了一对一课外辅导价值链。掌门1对1在成立以来的三年中，取得了几十倍的增长，在各个方面都遥遥领先于其他竞争对手，我们相信未来掌门1对1还将进一步巩固和加强在这个赛道的优势地位，并有机会涉足其他线上教育细分领域，成为未来教育的领导者。”

元生资本创始合伙人彭志坚则说道：“我们长期关注技术对教育的推动作用，并深刻感受到随着互联网技术的快速发展，信息技术改变教育的时机已经到来，信息技术将对教育产生全方位的深刻影响。我们认为中小学生的辅导需求是多元化的，而线上辅导不但可以极大的弥补教育资源地区分配不平衡的问题，更可以解决线下辅导接送麻烦、质量参次不齐、质量控制不易等问题。我们坚信，线上辅导会成为中小学生课外辅导的主流方式。掌门1对1是中小学在线辅导的领军企业。我们非常看好张翼带领的团队超强执行力和长远战略眼光，期待掌门1对1作为行业领军企业，通过互联网和信息技术推动教育资源在不同区域、不同人群之间更加公平、高效的配置，更好地帮助中国广大中小学生提升学习效果，助力更多的学生和家庭放飞梦想。”

彭志坚指出，“原生资本投资只投最顶级的团队，只投几十亿美金的最大的赛道，看好技术改变教育，掌门1对1符合这些条件。"

掌门1对1创始人兼CEO张翼在会上也特别感谢了两家投资方的认可与肯定。“华平投资是全球最大的私募股权投资基金之一，资金规模超过400亿美元，同时，华平投资也是在中国本土投资战绩最好的全球化美元基金，投资过包括58同城、摩拜单车、优信二手车等公司。掌门1对1希望能够借由与这样具备全球战略眼光和强大资金实力的伙伴携手合作，一同打造一家基业长青、有实力、有全球视野的教育公司。元生资本的创始人彭志坚先生，他曾是谷歌中国第一位员工，也曾是在腾讯投资部的总经理，任职七年，一手投资了无数独角兽，包括滴滴、美团等，我们也很高兴能和这样有格局有眼界的基金合作，共同把掌门1对1打造成一艘教育界的航空母舰。”（王上）

掌门1对1融资历史：

2014年，掌门1对1获得青松基金天使轮融资；

2015年，掌门1对1获得雷军旗下顺为基金、青松基金近2000万A轮融资；

2016年，掌门1对1获得达晨创投、顺为基金B轮融资；

2016年，获得华兴资本旗下华兴新经济基金等投资机构数亿元C轮融资；

2017年7月，掌门1对1获得C+轮融资，投资方为任泉、李冰冰、黄晓明、章子怡、黄渤共同组建的StarVC。