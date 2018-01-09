新浪科技> 互联网 > 正文

比特币飞涨有人发财，日本税务部门盯上了他们

比特币飞涨有人发财，日本税务部门盯上了他们
2018年01月09日 12:37 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：金色财经（北京）　　

　　日本《朝日新闻》报道称，日本税务部门已经率先收集到了部分信息，用于判断比特币投资者们是否有逃税漏税，若发现逃税漏税行为，违法者将面临指控、罚款等处罚。

　　据报道，日本税务部门已经率先收集到了部分信息，用于判断去年赚了个盆满钵满的比特币投资者们是否有逃税漏税，这可能是个大工程。

　　日本的纳税申报季起始于每年的2月份。

　　2017年日本一项法律正式生效，承认虚拟货币可以用来购买商品和服务。这进一步助燃了比特币的热度，其他各种虚拟货币的价格也呈现指数型飞涨。作为数字货币中拥有最高市值的当之无愧“老大哥”，比特币去年1月的时候还只有10万日圆（合890美元），到了12月竟然一度触及200万日圆。

　　市值排第二的瑞波币（Ripple）价格较2017年初也翻了不止200倍。

　　不过，虚拟货币交易都只是在互联网上由私营交易所操作完成，并不经由传统金融机构之手。这就意味着传统的交易信息收集方法并不适用。

　　由于担忧虚拟货币投资者可能在赚取了高额利得后逃税漏税，日本的税务部门从2017年夏季起就开始要求交易所运营者披露交易记录，供税务官员查阅。

　　有部分交易所遵守了这一要求。日本国税厅（National Tax Agency）东京、大阪办公室成立的特别小组已经对收集上来的数据进行了分析，关于资产的信息也被编制进数据库中。这些数据将用于核对今年2月、3月缴纳上来的2017年纳税申报。若申报的纳税额过少，税收部门将约谈部分投资者，判断是否需要针对其提出逃税指控或是追加罚款。

　　很多投资者对于税务部门发布报税相关信息时的低效率非常不满。原则上来讲，如果一位公民通过出售或兑换虚拟货币得到了20日圆以上的获利，就需要上交纳税申报单。不过，日本国税厅直到12月份才姗姗来迟地发布了纳税计算方法。

　　距离税务申报季的到来只剩一个月，一些投资者因此不得不草草审视交易记录，重新以权威方法计算虚拟货币的交易利得。

　　日本税务部门还称，有必要施加额外措施来惩罚那些通过国外交易所来进行复杂交易、以此达到钻漏洞目的的投资者。

　　据火币区块链应用研究院（www.huobi.cn）了解，为了联手打击跨国避税行为，超过100个国家的税务局都会在今年开设一个新系统，互换关于金融机构账户的信息。在新系统之下，虚拟货币交易所运营商或将必须披露交易记录，类似于黄金交易员的义务。

　　文章来源：朝日新闻

　　编译：火币区块链应用研究院

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有