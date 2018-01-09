比特币飞涨有人发财，日本税务部门盯上了他们

来源：金色财经（北京）

日本《朝日新闻》报道称，日本税务部门已经率先收集到了部分信息，用于判断比特币投资者们是否有逃税漏税，若发现逃税漏税行为，违法者将面临指控、罚款等处罚。

据报道，日本税务部门已经率先收集到了部分信息，用于判断去年赚了个盆满钵满的比特币投资者们是否有逃税漏税，这可能是个大工程。

日本的纳税申报季起始于每年的2月份。

2017年日本一项法律正式生效，承认虚拟货币可以用来购买商品和服务。这进一步助燃了比特币的热度，其他各种虚拟货币的价格也呈现指数型飞涨。作为数字货币中拥有最高市值的当之无愧“老大哥”，比特币去年1月的时候还只有10万日圆（合890美元），到了12月竟然一度触及200万日圆。

市值排第二的瑞波币（Ripple）价格较2017年初也翻了不止200倍。

不过，虚拟货币交易都只是在互联网上由私营交易所操作完成，并不经由传统金融机构之手。这就意味着传统的交易信息收集方法并不适用。

由于担忧虚拟货币投资者可能在赚取了高额利得后逃税漏税，日本的税务部门从2017年夏季起就开始要求交易所运营者披露交易记录，供税务官员查阅。

有部分交易所遵守了这一要求。日本国税厅（National Tax Agency）东京、大阪办公室成立的特别小组已经对收集上来的数据进行了分析，关于资产的信息也被编制进数据库中。这些数据将用于核对今年2月、3月缴纳上来的2017年纳税申报。若申报的纳税额过少，税收部门将约谈部分投资者，判断是否需要针对其提出逃税指控或是追加罚款。

很多投资者对于税务部门发布报税相关信息时的低效率非常不满。原则上来讲，如果一位公民通过出售或兑换虚拟货币得到了20日圆以上的获利，就需要上交纳税申报单。不过，日本国税厅直到12月份才姗姗来迟地发布了纳税计算方法。

距离税务申报季的到来只剩一个月，一些投资者因此不得不草草审视交易记录，重新以权威方法计算虚拟货币的交易利得。

日本税务部门还称，有必要施加额外措施来惩罚那些通过国外交易所来进行复杂交易、以此达到钻漏洞目的的投资者。

据火币区块链应用研究院（www.huobi.cn）了解，为了联手打击跨国避税行为，超过100个国家的税务局都会在今年开设一个新系统，互换关于金融机构账户的信息。在新系统之下，虚拟货币交易所运营商或将必须披露交易记录，类似于黄金交易员的义务。

文章来源：朝日新闻

编译：火币区块链应用研究院