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微博与平昌冬奥组委达成战略合作

微博与平昌冬奥组委达成战略合作
2018年01月09日 12:43 新浪科技
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　　2018年平昌冬季奥运会暨冬季残疾人奥运会组织委员会（以下简称为‘平昌冬奥组委‘）和微博于平昌冬奥组委首尔办公室为”平昌冬奥会的成功举办”达成战略合作，并签署了合作备忘录。微博成为平昌冬奥组委合作的唯一一家中国社交媒体。

双方签署合作备忘录双方签署合作备忘录

　　微博是全球最大的中文社交媒体平台，拥有1.65亿日活跃用户和3.76亿月活跃用户。目前，平昌冬奥组委已开通官方微博 @2018年平昌冬季奥运会。通过战略合作，双方将向中国用户及时、全面地传递平昌冬奥信息。并通过微博直播、赛事短视频、微博故事、运动员势力榜、微博新鲜事等互动产品，让中国用户更加深入全面了解平昌冬奥会。

平昌冬奥组委向微博赠送2018平昌吉祥物平昌冬奥组委向微博赠送2018平昌吉祥物

　　平昌冬奥组委李熙范主席发言道：“通过与中国最大的社交媒体——微博的合作，平昌冬奥组委将加强对中国的宣传。在下届冬奥会举办地中国提升对平昌冬奥会的期待感，激发更多中国人观看平昌冬奥会方面，相信微博将起到至关重要的作用。”

合作备忘录签署仪式合作备忘录签署仪式

　　微博体育负责人张喆发言称：“微博作为全球最大的中文社交媒体平台，拥有3.76亿月活跃用户数，其中有超过8000万的体育兴趣人群。微博与平昌冬奥组委合作，是我们与里约奥运官方合作后又一里程碑事件。微博将利用平台传播优势推广冬奥、让更多人关注冰雪运动，我们相信此次合作产生的共振效应将在中国激发冬季运动热潮，也为2022北京冬奥三亿人参与冰雪运动的承诺贡献力量。”

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