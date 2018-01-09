刘强东马克龙会面 未来两年将销售20亿欧元法国商品

新浪科技讯 1月9日午间消息，在正在来华进行国事访问的法国总统马克龙见证下，京东集团与法国商务投资署（Business France）、法国工业集团法孚分别签署谅解备忘录。京东宣布计划未来两年内在中国销售价值20亿欧元的法国商品。

签约后，马克龙与京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东进行了单独会面。刘强东向马克龙介绍了京东集团近年来的发展情况，他表示：“京东将充分发挥自身在电商、物流、技术等领域的优势，加强与法国各企业的合作，为消费者带来更优质的产品和更卓越的消费体验，助力中法经贸合作的进一步发展。” 马克龙表示欢迎中国企业到法国投资，双方在技术、人才、商贸等领域可以更深入的展开合作。

此外，京东集团还宣布与法孚集团达成价值1亿欧元（约8亿元人民币）的技术合作项目，聚焦于京东物流在北京、昆山、西安等地“亚洲一号”智能仓储设备的升级。这意味着，双方将建设中国乃至世界最先进的物流系统，为电商及物流领域的生态伙伴进行智慧化转型树立新的标杆。京东物流将在 “亚洲一号”项目中采用法孚集团最成熟的技术，在输送系统及自动分拣系统方面全面提升自动化程度，减少人员投入、提升作业效率并降低运营成本，有力地支撑京东业务的高速发展。未来，双方共同建设的北京亚洲一号，其分拣系统的处理能力可达30000件/小时，落成后，将大大缓解北京乃至华北地区高速增长的电商订单。

截止目前，京东已经与近20个国家签订了战略合作协议。（肖鹏）