2017年Facebook高管减持40亿美元股份 超其它巨头

新浪科技讯 北京时间1月9日上午消息，去年，Facebook高管们出售了价值超过40亿美元的公司股份，是其他大型科技公司的两倍多。2017年，Facebook股价上涨了52%。

这项数据来自于美国证券交易委员会（SEC）的年报。

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）进行了24笔售股，获利9.425亿美元。2017年，Facebook股价远远跑赢美国股市科技股的整体水平。

扎克伯格售股的大部分所得将被用于他和妻子普里西拉·陈（Priscilla Chan）创立的慈善项目“陈-扎克伯格行动”。

Facebook首席运营官雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）出售了价值3.16亿美元的股票。她的售股全部发生在2017年上半年。

Facebook的另一名内部人士售股更多：WhatsApp联合创始人、Facebook董事会成员简恩·寇姆（Jan Koum）全年售股16笔，获利28亿美元。

在美国市值排名前五的科技公司中，寇姆的售股额最高。

唯一与他接近的是亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos），后者出售了近20亿美元的股份。贝索斯4月份时曾表示，他每年会出售约10亿美元的亚马逊股份，以资助自己的太空探索公司蓝色起源。

在这些科技巨头中，其他售股额较高的高管还包括售股8430万美元的谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai），以及售股6000万美元的苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）。

不过，微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）和Alphabet CEO拉里·佩奇（Larry Page）去年完全没有出售股份。（维金）