他俩获国家最高殊荣有多牛?一个火药王一个活钟馗

原标题：今天获国家最高殊荣的俩人有多牛？一个“火药王”一个“活钟馗”

今天上午，2017年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂举行，作为我国科学界的最高荣誉，国家科学技术奖励每年评审一次。今年，由两位科学家夺得，分别是南京理工大学王泽山院士，中国疾病预防控制中心病毒预防控制所侯云徳院士。

“国家最高科学技术奖”自2000年设立以来，每年授予不超过两名科学家，由国家主席亲自签署、颁发荣誉证书和500万元奖金。

“火药王”

今年获得最高荣誉的中科院院士王泽山，被称作“火药王”，是中国火炸药学科带头人，是发射装药理论体系的奠基人，他也是国家科学技术奖励大会的“三冠王”，曾获1993年度国家科技进步奖一等奖，又先后于1996年、2016年在国家技术发明奖一等奖上“梅开二度”。

火炸药是武器能源的核心，高性能的火炸药是提升导弹、火箭、火炮等武器弹道性能的先决条件。王泽山，60多年来一直致力于提升火炸药的性能，攻克了一系列军工难题。

青年时他认定“强国先强军”。1954年，王泽山报考中国人民解放军军事工程学院，他是班上唯一自愿学习火炸药的学生。在他看来，火炸药虽不比空军、海军等专业那般时髦，但“这是国防实力的重要体现，离开它，甚至常规武器都难以发挥作用”。

彼时国内火炸药的生产和研究都十分落后，主要依靠苏联援建。但王泽山知道，跟在别人后面仿制就不可能有创新。20世纪60年代初，他将计算机技术、诺模图设计原理引入中国火药学体系，随后又提出“火炮内弹道压力平台”的概念和“弹道性能与装药潜能”的理论。

上世纪80年代，王泽山率先攻克了废弃火炸药再利用的关键技术，把国家每年上万吨退役或废弃的火炸药转化为爆破、驱动药剂、化工原料等“宝贝”。

90年代，他又着手研究如何降低武器对环境温度敏感性这个世界军事难题。王泽山没有跟着国外的研究思路，而是独辟蹊径地解决这个世界难题。经过 一系列材料、结构和工艺的创新，王泽山成功利用燃料的补偿效应，发明了一种低温感含能材料，让各种火炸药在不同温度条件下都能以同一速率燃烧。王泽山介 绍，直到现在，这个项目核心的关键技术，在各方面优于国外的水平。

2016年，王泽山攻克了国际上至今无法突破的高膛压、高过载等技术瓶颈，研发出了具有普遍适用性的远射程与模块装药技术，大幅度提升了远程火 炮的打击能力。通过实际验证，我国火炮的射程从此能够提高20%以上，或最大发射过载降低25%以上，其弹道性能全面超过所有国家的同类火炮。

已值耄耋之年且享誉无数的王院士仍然奋战在科研一线，一年中有一半时间守在条件艰苦的试验场。曾师从王泽山的中国科学技术大学教授孙金华说，从40摄氏度高温的铁矿到零下30摄氏度的靶场，老师从不肯在实验室里休息，“从他身上，我们真正理解了什么是以身作则”。

王泽山是一个特别珍惜时间的人。玩微信、学开车、网络订票、做flash动画……大家戏称80多岁的王泽山是一个如假包换的“80后”，他永远 都在了解和学习最新潮的技术和事物。可王泽山做这一切，并非仅仅是“不服老”，“我主要是为了工作能够再快些。”王泽山说，学开车是为了方便去工厂测试、 实验；学会使用智能手机，是为了随时查看保存的设备图片；在外地出差叫出租车，是省去让对方派车来接的时间。王泽山不想为任何琐事浪费研究的时间。

“活钟馗”

SARS、甲流、埃博拉……百姓对病毒“谈虎色变”。“猛虎”侵入人体细胞后，大肆破坏人体“化学工厂”，致人生病，甚至夺取生命。中国工程院院士、中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员侯云德与病毒“斗”了一辈子，年近九十还在上班。

侯云德是中国分子病毒学的开拓者，也是中国现代传染病综合防控技术体系的主要奠基人。直至今日，他仍担负“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项技术总师一职。

2009年，侯云德院士主导的我国H1N1流感大流行的防控应对和技术攻关，使我国开创了人类历史上首次对流感大流行成功干预的先例。中国疾控 中心病毒病所研究员侯云德学生段招军介绍，全球第一个疫苗用了87天研制出来，这个是非常非常不容易的。这个疫苗诞生以后，世界卫生组织感到非常惊讶。

由侯老提出的不加佐剂、仅需注射1剂，推翻世界卫生组织“需要注射2剂”的专家共识。董小平仍记得侯老力排众议的场景。听完研发人员讲抗体反应 曲线，侯云德立即找到仅注射1剂的理论基础——他这样坚持“节约”，正是考虑全国乃至全球的疫苗生产能力和疫苗注射能力。第三方评估表明，得益于正确的甲 流应对措施，中国减少2.5亿人发病和7万人住院，减少经济损失逾2000亿元。

近年来，我国对多项传染病的有效监测和预防都离不开侯云德院士的功劳。

他带领“艾滋病和病毒性肝炎重大传染病防治”科技重大专项顶层设计了2008-2020年应对重大突发疫情的总体规划，为我国建立起了一道阻击传染病的防线。

2016年的数据显示，2008年开始的这一专项，经过八年，战果卓著：艾滋病年病死率从5.8%降至3.1%，乙肝感染率由6.9%降至4.6%，重症乙肝病死率由84.6%降至56.6%，结核分枝菌检测时间由4—8周缩短至6小时内。

侯云德还率先研发出国际独创、我国首个基因工程药物—重组人干扰素α1b，实现了我国基因工程药物从无到有的“零”突破。这种创新药物，对乙型肝炎、毛细胞性白血病、慢性宫颈炎等具有明显疗效。

北京三元基因药业股份有限公司总经理程永庆说，这种药进口产品一支约300元，一个疗程下来至少要两三万元，目前国产的一支约30元，“侯老要求我们继续研发，把每支降低到10元以内，让更多人用得起”。

“如果我们将病原比作危害人类健康的地狱魔鬼，那侯院士就是当代人间降魔捉鬼的活钟馗。”中国疾病预防控制中心病毒病所党委书记兼法人代表武桂珍说。

除了国家最高科学技术奖2人外，今年的国家奖励大会还评选出35项国家自然科学奖，其中一等奖2项，二等奖33项；国家技术发明奖66项，其中 一等奖4项，二等奖62项；国家科技进步奖170项，其中特等奖3项，一等奖21项（含创新团队3项），二等奖146项；同时评出了中华人民共和国国际科 学技术合作奖7人。