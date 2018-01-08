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王思聪总结新年首周：王思聪张一鸣周鸿祎奉佑生撒币

王思聪总结新年首周：王思聪张一鸣周鸿祎奉佑生撒币
2018年01月08日 20:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月8日晚间消息，新年第一周，在线答题冲击奖金的直播综艺模式成为行业新热点，用户仅需要在规定直接登录App答对相应题目，即可与其它用户共同瓜分主办方给出的总额1万、5万、10万，甚至百万的现金奖励。

　　此前，王思聪在微博上为《冲顶大会》做宣传，映客推出了《芝士超人》，今日头条旗下的西瓜视频推出《百万英雄》，花椒直播则推出《百万赢家》。

　　而各家奖金额度上也在不断攀升。此前《百万英雄》设置了100万奖金一期的节目，随后《芝士超人》打出101万的奖金升级口号。

《芝士超人》打出101万的奖金升级口号《芝士超人》打出101万的奖金升级口号

　　对于在线答题疯狂砸钱的行业现象，王思聪今日在微信朋友圈总结说， “2018年的第一周总结：王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。

王思聪微信朋友圈王思聪微信朋友圈

　　随后，周鸿祎在王思聪微信朋友圈回应称，“你们都撒币，我大撒币，比你们厉害。”王思聪回复周鸿祎称，“一起撒币。”

映客创始人奉佑生微信朋友圈回应映客创始人奉佑生微信朋友圈回应

　　映客创始人奉佑生对此回应说，“我是12月24号开始撒的，我以为就我一个人撒，没想到你们都撒，不管你们撒不撒，反正我准备了10个亿，我会一直撒的。”

金沙江创投董事总经理朱啸虎微信朋友圈金沙江创投董事总经理朱啸虎微信朋友圈

　　随后映客投资方、金沙江创投董事总经理朱啸虎表示，“一起撒币到老，硬杠到底。”此前，他也对此分析说，”2018年才第一周，新的风口就悍然出现，电视综艺网络化。”（宵寒）

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