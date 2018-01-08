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中关村杂志撰文：致敬中国改革开放40年

中关村杂志撰文：致敬中国改革开放40年
2018年01月08日 18:12 新浪综合
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　　来源：中关村杂志

　　1978年，注定是中国历史上很不平凡的一页。

　　众所周知，中国共产党十一届三中全会在这一年召开，结束了给亿万人民带来痛苦记忆的10年浩劫“文化大革命”，确立了以经济建设为中心和改革开放的战略决策，吹响了中国经济腾飞和民族复兴的进军号角，全党、全国人民开足马力向着未来、向着幸福奔跑。

　　40年，在历史的长河中不过是一瞬。但是，当我们打开中国历史的卷册，发现几千年来不是外患，就是内乱，不是战争，就是折腾，真正踏踏实实、专心致志抓经济、搞建设的年头，持续达到40年、甚至30年的阶段少而又少。

　　然而，这40年在中国共产党的领导下，中国的确是在一门心思地搞建设，谋创新，求发展。

　　40年取得了哪些成绩？还是让数字说话：1978年，中国的GDP总值2683亿美元，名列全球190多个经济体的第15位，排在沙特阿拉伯之后；人均GDP381元人民币，名列全球倒数第二。

　　2017年，由于持续40年中国经济保持双位数增长，GDP总值预计达到了131735亿美元，早已于2009年就跃居全球第二位；人均GDP也达到9482美元，名列全球近200个经济体的第70位。

　　1978年，前苏联的GDP总值9400亿美元，差不多是中国的4倍；2017年，中国的GDP总值则是俄罗斯13092亿美元的10倍多。

　　沉甸甸的数字，金灿灿的数字，如同里程碑，记录了中国改革开放40年震惊世界阔步前进的步伐！

　　回首这40年改革开放的道路，中国有两个村子发挥了重要引领作用。一个是安徽小岗村，一个是北京的中关村。似乎不约而同，它们都是起步于1978年。

　　1978年冬，小岗村18位农民冒险在土地承包责任书上按下手印，实施了“大包干”，从而改变了中国农村发展史，一举解决了整整20年中国国民粮食不够吃的问题。从那以后40年过去了，中国人口增长了三分之一多，却告别了饥饿年代。当年作家刘恒的小说《狗日的粮食》，反映中国老百姓对粮食又恨又盼的情景，似乎成了遥远的记忆。2016年4月25日，习近平总书记来到小岗村说：“当年贴着身家性命干的事，变成中国改革的一声惊雷，成为中国改革的标志。今天在这里重温改革，就是要坚持党的基本路线一百年不动摇，改革开放不停步，续写新的篇章。”

　　中关村如今已经成为中国科技的制高点和创新发展的策源地。2017年，中关村高新技术企业总收入达到5万亿；独角兽企业65家，占据了全国一半、全球的近四分之一。2017年11月2日，美国《福布斯》网站报道称，美国商业资源企业“专家市场”公司公布了2017年度全球最大科技城市排名，北京位列第一，柏林和旧金山分列第二、三名。“专家市场”公司并将北京的中关村科技园列为全球第一。

　　追溯中关村的源头，其实也应该从1978年算起。

　　1978年1月号《人民文学》发表了轰动全国的《哥德巴赫猜想》报告文学，著名作家徐迟生动描绘了地处中关村的中国科学院一位“臭老九”陈景润的传奇经历，展现了“文革”给知识分子带来的心灵创伤，呼唤对科学和科学家的尊重。2月17日《人民时报》予以转载，迅速在中关村乃至全国知识界和广大读者中引起了强烈反响。

　　1978年召开的全国科学大会，中国科学院推荐了10人参加，陈景润和另一位研究核聚变成就突出的陈春先，作为刚刚被破格提拔的正研究员参加了大会。

　　就在这次标志着“中国科学春天到来”的大会上，邓小平在讲话中宣布：“知识分子是工人阶级的一部分。”“科学技术是第一生产力。”一举打破了长期禁锢知识分子的桎梏。

　　会议一结束，陈春先就踏上了中国科学家首次走出国门到美国科学考察之旅。他看到了美国科学技术的先进程度，尤其是美国旧金山硅谷和波士顿128公路技术扩散区许多产学研结合创造科技奇迹的生动例证，给他留下了深刻印象。回国后，他在各种座谈会上大声疾呼：“经济要发展，就要搞技术扩散。应该把科学技术和人才从高密度区域向低密度区域扩散。”“要把中关村建成‘中国硅谷’！”后来，他又身体力行创办了中国第一家民营科技公司，播下了中关村第一粒火种。

　　40年来，中关村涌现出了一大批敢为天下先的科技创新开拓者。1984年从中科院计算所“下海”创业缔造联想的柳传志，就是其中皎皎者。本期《中关村》杂志“封面故事”《柳传志：中国商界的不老“劲松”》和《中国经济发展将迎来新高潮》一组文章，记述了这位中国企业领袖创业创新的传奇经历，读来令人荡气回肠。

　　40年来，以陈春先、柳传志、俞敏洪、李彦宏、雷军、刘强东等为代表的中关村创新人物，是中国改革开放的先行者，是民族复兴的先锋军。从他们身上，我们看到了共和国的灿烂未来！

　　“文化”版军旅作家马誉炜将军的《小平故里行》，让我们深深怀念起了那位离开我们已经20年的中国改革开放总设计师。发展是硬道理，今天的中国发展得如此壮美、如此神奇，小平同志有知，应该笑慰了。

　　致敬，中国改革开放40年！

　　中关村杂志——新经济·新科技·新文化

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