百度回应App偷窥隐私事件：没有能力“监听电话”

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百度App偷窥隐私 江苏省消保委提起公益诉讼

百度回应“涉侵犯用户权益被起诉”:无能力监听用户

新浪科技讯 1月8日下午消息，针对江苏省消保委起诉百度App偷窥隐私事件，百度发表声明称，百度App 没能力“监听电话”，当百度相关应用获取任何用户权限时，都会在安卓系统规定的合理使用范围内，弹窗提示用户是否同意授权以获得相应服务。

针对百度App“未经用户同意获取权限”及“监听通话”，百度表示，无论是苹果还是安卓系统，根本不可能向软件开发者提供能监听用户通话的接口或权限。百度的App既没能力、也不会进行所谓的“监听通话”。

同时百度在声明中表示，部分网友使用百度后，几分钟后就接到营销电话，是因为网友访问的网页被不法分子植入了恶意代码，而不是百度把你的手机号卖给了别人。

百度表示后续仍愿继续与相关部门积极沟通，并积极配合法院的调查取证，期待在法律和事实层面还原真相。

附声明全文：

上周五，江苏省消费者权益保护委员会向百度发起了一场诉讼。

江苏消保委认为，“手机百度”、“百度浏览器”两款手机 App 在消费者安装时，未告知其所获取的各种权限及目的，在未取得用户同意的情况下，获取诸如“监听电话、定位、读取短彩信、读取联系人、修改系统设置”等各种权限。

当天，我们已经详细地回应了这场诉讼中对百度产品的误读：

1、无论是苹果还是安卓系统，根本不可能向软件开发者提供能监听用户通话的接口或权限。

2、百度的 App 既没能力、也不会进行所谓的“监听通话”。

3、百度相关应用获取任何用户权限时，都会在安卓系统规定的合理使用范围内，弹窗提示用户是否同意授权以获得相应服务。

但还是有很多人对这件事有质疑，我们也充分理解这种担心。

今天，我们将一台安卓系统手机还原了出厂设置，拍摄了从开机到安装、使用“手机百度 App”的完整过程，并请产品的同学详细解释了关于用户权限的申请和使用的各种问题。

关于“未经用户同意获取权限”

其实当看到所谓的指控时，大家只要拿起手机再重装一遍这两款 App，真相到底是什么就一目了然了。以下是演示视频：

以下是手机百度 App 安装时，手机页面弹出的权限提示的截图：

以及在使用百度浏览器 App 时，你会看到：

早期的安卓系统因为系统设计上的原因，只会一次性向用户列出需要的权限，没有对单个权限进行控制的能力。而现在6.0及以上版本的安卓操作系统，对权限申请更加严格，会对应用的单个权限进行申请。现在最新的安卓操作系统已经进化到8.0以上，仍使用6.0以下系统的用户已非常有限。

总之我们的基本准则是：只有在用户使用到相关功能时，才会申请这个权限。

关于“监听通话”

产品同学告诉我们：无论是苹果还是安卓系统，根本不可能向应用开发者提供能监听用户通话的接口或权限。

因为：

首先，平台不允许。安卓系统自身从保密用户隐私角度出发，绝对不可能为 App 开放或者设计这样的 API 接口。

其次，百度没这个能力。百度的手机应用没有能力、也从来不会申请所谓的“通话监听”这一权限。

想象一下，即便手机百度 App 能监听通话，那得在后台上传多大的数据量？大家现在完全可以拿起手机查看一下流量使用情况，有没有异常一看便知。

这是小编自己的手机 App 流量使用情况截图

当然，我们也注意到许多网友在留言中吐槽到，经常在百度上一搜什么东西，几分钟后就接到了营销电话，并且他们会告诉你“是百度告诉了我你的手机号”。

这里也再次澄清，你的个人信息之所以被泄露，是因为你访问的网页被不法分子植入了恶意代码，而不是百度把你的手机号卖给了别人。

就在上个月，百度安全技术团队配合北京市公安局海淀分局破获了国内首例新型侵犯用户个人隐私黑产团伙 —— “手机访客营销”黑产，抓获了犯罪团伙数十人。

“监听则明，偏信则暗”

在保护公民个人信息方面，我们和江苏消保委的立场和根本出发点是一致的。其实在与江苏消保委长达几个月的沟通中，百度早已详细且反复介绍过各项权限的使用场景。

我们再次强调，百度相关应用获取地理位置、短信、通讯录等授权，都是在合理使用范围内的，且都是用户在获取天气信息、登录验证、社交等场景下，首先弹窗提示用户是否授权使用该权限以获得相应服务，如果用户不授权，则百度不会使用该权限。另外即使在授权后，用户也可以随时自主选择关闭相应权限。

后续，我们仍愿继续与相关部门积极沟通，并积极配合法院的调查取证，期待在法律和事实层面还原真相。

同时，我们也将一如既往，根据国家相关政策法律法规保护大家的个人信息安全。