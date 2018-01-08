园区内自行车经常丢失：谷歌启用GPS和智能锁技术

相关消息：老外素质堪忧！谷歌共享单车也难逃被虐惨剧

新浪科技讯 北京时间1月8日上午消息，谷歌可以说是当今世界上最伟大的互联网公司之一，他们的许多产品和技术都引领者世界的潮流。但是这家公司却有着自己的问题：连自己园区内的自行车都看不住。

谷歌的园区内有大约1100辆免费自行车供员工使用，这些车被谷歌称为“Gbike”。由于园区面积较大，谷歌为员工准备了这些自行车，以供员工在上班时间用来通勤。谷歌的这一举动也被多家硅谷企业所效仿。

然而谷歌发现，他们的这些单车却总是出现丢失，据该公司估计，园区内每周都会丢失100-250辆自行车。而这些丢失的自行车总是出现在附近的学校和居住区内。

骑走这些单车的，并不是普通意义上的“偷车贼”，而基本上都是居住在谷歌园区附近的居民。谷歌总部位于加州山景城，这里居住着大约8万人，这些居民误将谷歌为员工提供的福利当成了谷歌提供给所有居住着的福利。

莎伦·维奇（Sharon Veach）就是一位山景城居民，今年68岁的维奇每周都会使用谷歌的Gbike，她表示：“谷歌的这些自行车其实并不是为附近居民所准备的，但是对于我们使用这些自行车，他们也没有什么意见。”维奇透露，当她在车站看到谷歌Gbike的时候，她都会骑车回家，然后当晚把车放在自家院里。第二天，她会再把车骑到车站。有意思的是，维奇所供职的公司，正是谷歌的竞争对手之一甲骨文。

除了普通居民之外，就连山景城市长肯·罗森博格（Ken Rosenberg）也承认自己曾经使用过谷歌的Gbike。有一次在谷歌园区参加完会议之后，他骑着一辆Gbike去电影院看电影。

对于谷歌来说，这些自行车的成本在他们看来根本不值一提。谷歌Gbike每辆车的成本大约在100-300美元之间，作为一家市值超过1000亿美元的企业，每周丢上几百辆Gbike并不会给他们带来多大的损失。

但是尽管如此，谷歌依然希望能够找到一种缓解损失的方法。2017年底，谷歌开始在这些自行车上安装GPS设备，用于监测车辆的位置。在安装上这些GPS之后，谷歌的确发现了一些偷车贼，他们将车辆运到了墨西哥和阿拉斯加等地。

目前谷歌组织了一个30人的团队，这些人正在驾驶5辆货车回收散落在山景城各地的Gbike。在最初推出Gbike的时候，谷歌并没有给这些车辆加锁，因为该公司认为车锁会给员工的使用带来不便。但是如今谷歌改变了想法，他们正在尝试给Gbike添加智能锁，让员工使用手机解锁车辆。

大约10年以前，谷歌成为了第一个为员工提供免费单车服务的企业。而如今全美已经有16家企业为员工提供了相似的服务，包括苹果、Facebook和沃尔玛等大型企业。其中许多企业都会给自行车上锁，或是要求员工在使用车辆和归还车辆的时候进行登记。

谷歌表示，他们给车辆新装的GPS显示，Gbike平均每天会被使用12次，单日骑行距离大约在6盈利左右。但是谷歌并不清楚他们一共丢失了多少辆单车。在加装GPS之后，谷歌每周会发现70-190辆单车处于园区之外，但是其中只有三分之二能够成功回收，剩下的三分之一却不知所踪。（行云）