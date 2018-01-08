百度传课今起停止维护客户端 转做音频知识付费产品

百度 传课调整公告截图 传课调整公告截图

新浪科技讯 1月8日上午消息，近日，百度教育旗下传课平台百度传课发布公告称，为了更好应对用户需求和知识付费浪潮的到来，进一步提升服务质量，百度教育旗下传课平台也已经着手策划全新的产品形态，将对平台服务内容和功能进行全面的升级改造。并表示将停止对百度传课KK客户端的更新及维护，从今日起将停止对KK客户端的更新及维护；从3月1日起，将停止KK客户端功能使用，停止付费视频课程购买服务。

公告表示，从2018年1月8日起，将停止对KK客户端的更新及维护，不再为合作伙伴提供保全服务，不再接受线上签订方式；从3月1日起，将停止KK客户端功能使用，停止付费视频课程购买服务，《百度传课学校合作协议》予以终止，不再履行，视频课程内容将无法更新、上传；从5月24日起，将正式停止直播服务，并建议合作机构修改学校公告，方便迁移学员。

值得注意的是，百度在今年1月2日上线了其首款音频知识付费产品“百度小课”，首批上线课程超过100课时，课程内容涵盖个人提升、亲子教育、理财和职场发展等多个领域，而该项目并未推出新的App，而正是通过“百度传课”的升级改版完成。(王上)

百度教育旗下传课平台升级提醒全文：

尊敬的百度教育合作伙伴及用户：

百度教育是中国最大的互联网在线教育资源平台，为用户提供个性化的学习方案及资源，也为学校、机构提供智能化的资源管理和营销解决方案。

随着2018年百度教育的战略调整和升级，我们将继续基于教育内容的服务提供最优质的解决方案，同时，为了更好应对用户需求和知识付费浪潮的到来，进一步提升服务质量，百度教育旗下传课平台也已经着手策划全新的产品形态，将对平台服务内容和功能进行全面的升级改造，如有机会，也希望可以和您有更进一步的合作。

面向广大用户，我们将对以下部分作出调整：

1. 2018年1月8日起，停止对KK客户端的更新及维护；

2. 2018年3月1日起，停止KK客户端功能使用，停止付费视频课程购买服务。为避免造成您的损失，请及时消费您手中的iOS端K币余额，或联系AppStore进行退款操作；

3. 我们在此声明，您已购买的课程不受影响，有效期前仍可正常使用；

4. 建议您与机构取得联系，以方便后续继续使用服务。如果您有任何用户端相关问题，请发送邮件至chuanke-service@baidu.com，我们将及时对您的问题作出解答。

面向广大合作伙伴，我们的调整安排如下：

1. 2018年1月8日起，不再接受线上协议签订方式，合作需线下洽谈签订纸质协议，如寻求合作请发送邮件至chuanke-service@baidu.com，将有相关工作人员与您取得联系；

2. 2018年1月8日起，不再提供保全服务，同时停止对KK客户端的更新及维护；

3. 2018年3月1日起，《百度传课学校合作协议》予以终止，不再履行，视频课程内容将无法更新、上传，请您务必在此之前将服务和学员迁移至其他平台，并自行留存重要数据，以免损失；

4. 2018年3月1日起，不再提供积分特权服务，为避免造成您的损失，请及时消费您手中的积分。

5. 2018年5月24日起，正式停止直播服务，请您务必在此之前将服务和学员迁移至其他平台。

6. 我们在此声明，在此期间，课程售卖计算正常进行。同时，建议您修改学校公告，方便迁移学员。

希望得到您的理解、支持和配合，百度教育也诚挚希望可以与您继续合作！