车险技术服务平台熊猫车险完成5000万元A+轮融资

新浪科技讯 1月8日上午消息，近日，车险技术服务平台熊猫车险（北京易特创思科技有限公司）宣布完成5000万人民币A+轮融资，投资方包括用友旗下的幸福投资、胜辉资本、原创资本。上一轮投资方联想之星、新浚资本、启赋资本、九果投资全部跟投。

熊猫车险创始人王刚表示，此轮融资将用于加强金融科技平台的研发、理赔系统的建设以及引入行业人才等，公司计划今年进入其他区域。

王刚介绍，保险公司的核心系统架构和模式导致系统出单速度较慢，体验也有待提高，而传统的保险中介对于出单体验、业务对账、应收付管理及资金垫付有较大的刚需，同时汽车后市场对于客户的进店续保提醒和转化有着强烈需求。因此，熊猫车险从保险出单、业务管理、帮助中介及汽车后市场获客及提供金融服务这几个痛点切入，为行业提供解决方案。

熊猫车险对接保险公司和保险中介，进行系统定制后，接入保险公司的核心系统，提供交易和风控服务；同时给保险代理和经纪提供SaaS平台，提供系统服务和金融服务，包括保费分期和佣金垫付。保险代理从保险公司结算的佣金周期较慢，通常为2周至1个月，而熊猫车险提供垫资服务。

王刚表示，熊猫车险的不同之处在于，目前的互联网车险网平台，无论是做代理人、To C还是做小B，大多是网销或网络爬虫技术接入模式，采用嵌套的链接或者采取电网销包装出来的部分接口进行系统接入。熊猫车险目前已完成对接的保险公司有中国平安、太平洋保险、国寿财险、英大财险、中银保险、中华联合、珠峰保险、建信财险、安心财险、渤海保险等16家保险公司。

他认为，对保险公司带来以下好处：一是可以支持家庭自用客车，还可以支持二手车、营运车辆、团体车辆和其他财险产品；二是通过出单平台即可完成代理系统的所有功能（报价、承保、支付、出单），确保了保险经纪及专代公司的政策可以拓展至更多的人群和场景。对于还未完成对接的保险公司的产品，熊猫车险则提供超级出单平台，以满足支持更多保险公司出单和对账及提供金融服务。

目前，熊猫车险主要依靠系统服务费、保险佣金和车后市场盈利。平台交易规模一天可达千万保费，单月保费超过3亿元。

《中国保险行业协会行业运行数据》显示，中国车险保费收入正在稳步增长，2016年财险原保费规模已超万亿，车险保费规模超过6000亿，车险市场规模在2020年有望达到万亿级。王刚表示，熊猫车险未来会继续聚焦在车险领域，深入资产端是一个方向，比如通过交易数据帮助保险行业公司发行ABS及进行保险行业资产的金融化。

2017年5月，熊猫车险曾获5000万人民币A轮投资。本轮融资由新浚资本、启赋资本联合领投，联想之星、九果投资跟投。（王上）