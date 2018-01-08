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惊了吗？“冲顶大会”这类答题游戏也有外挂了

惊了吗？“冲顶大会”这类答题游戏也有外挂了
2018年01月08日 18:29 界面
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图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　来源：界面新闻 郑超前

　　这两天，“冲顶大会”、“芝士超人”、“百万英雄”等知识竞答游戏火了，奖金数额也从最初的人民币5万、10万涨到了100万、101万。

　　为了能够全部答对12道题，平分数额如此庞大的奖金池，参赛者开始想方设法提高自己答题的正确率。

　　正如节目主持人介绍的一样，许多答题者开始寻找身边的朋友共同答题，以求覆盖到更多类型的知识点，提高通关的几率。

　　界面记者加入了一个名为“百万英雄答题”的微信群，群内成员会在答题时分享自己认为正确的答案。

答题微信群答题微信群

　　通过这种微信群，界面新闻记者答题的准确率有了显著的提升。群内也经常有成员公布自己获得奖金的截图。

　　不过，一些答题者再一次利用了科技的力量，比如程序员小毛（化名）。

　　同大多数人一样，小毛也曾尝试通过百度搜索来获得题目的正确答案，但他发现这个过程消耗的时间远远超出十秒（答题时间）。于是，他花了三个小时用Python（编程语言）写了一款能够在网站上自动检索答题信息的程序。

界面新闻记者获得的部分代码界面新闻记者获得的部分代码

　　小毛告诉界面新闻记者，这款软件顶多算辅助工具，而非外挂；程序可以修剪并识别图片中的文字内容（问题和选项），然后通过百度进行搜索关键字出现的次数，最后将统计的信息展示出来。

　　这样一来，答题者就可以根据统计数据来选择相应的答案，极大提高了答题的正确率。

手机上的问题手机上的问题
小毛表示，以“冲顶大会”为例，题目弹窗出现后，程序大约需要2-3秒的时间就能得出数据，答题者还有5秒左右的时间进行答题。　　小毛表示，以“冲顶大会”为例，题目弹窗出现后，程序大约需要2-3秒的时间就能得出数据，答题者还有5秒左右的时间进行答题。

　　不过，他同时强调这款软件并不能回答所有的问题，尤其是一些特别奇葩的问题，比如“西瓜视频一共有多少笔画？”等。

　　综合各期结果后，小毛表示程序的准确率能达到90%。而这款软件同样适用于“芝士超人”、“百万英雄”等同类应用。

　　“（你）只要有一张复活卡，基本就能通关。”小毛说道，“游戏也从知识问答变成了手速游戏。”

　　目前，小毛还在不断完善测试自己开发的辅助工具，两轮测试帮助他获得了超过20元的奖金。他周围的朋友也都用上了这款辅助工具，通关成功率都得到了显著提高。

　　界面记者在淘宝上同样搜索到了出售类似辅助工具的店家，但相关店面并不多。根据店家介绍，这款辅助APP可以自动识别语音，帮助买家自动搜索相关信息、节约时间，买家需要下载后才能使用。

图片来源：淘宝图片来源：淘宝

　　小毛表示，一名完全不懂代码的小白，最多只需要半个小时就能够完全安装、使用这款辅助工具。

　　不过，这些辅助工具都只适合安卓手机。由于iOS系统的关系，苹果手机用户则需要安装更多配套插件才能够流畅运行，而网络上还没有适合新手小白的安装教程。

微信群答题外挂
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