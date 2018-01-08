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那些属狗的企业家：曹德旺许家印 王卫胡玮炜

那些属狗的企业家：曹德旺许家印 王卫胡玮炜
2018年01月08日 07:53 吴晓波频道
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　　那些属狗的企业家 | 一月专题

　　文/巴九灵（来源：吴晓波频道）

　　狗年将至，我们来盘点一下，那些属狗的企业家。

　　1946年、1958年、1970年……我不相信什么属相与性格命运的关联，反倒从不同世代的企业家身上，看出了明显的分野。

　　从传统制造业到轻工业、服务业，再到互联网行业，仿佛每隔12年，这个国家的经济也蜕变了一轮。

　　1946 丙戌

　　1968年，江苏沙洲，中专毕业的沈文荣进入锦丰扎花剥绒厂当钳工。1946年出生的他，是我们要讲的第一位属狗企业家。

　　几经升迁，正逢1983年扎花厂剥离钢铁子业务，沈文荣随之出任钢铁厂副厂长，一年后他接过帅印，开启了自己的钢の炼金人生。

　　这家钢铁厂，就是后来的沙钢，2017年“世界500强”名列第365位，在非完全竞争的钢铁领域，足可与宝武、河钢这些国企巨头一较短长。今年将满72岁的沈文荣，也因此被冠以“钢铁教父”之名。

　　就在沈老大赴任钢厂那一年，福建福清，一位采购员没掏一分钱就承包了镇玻璃厂。因为这厂子连年亏损，采购员向镇政府许诺，年底上交利润6万元。

　　当年，该厂水表玻璃的销量从几十万片激增至两百万片，净利润20多万。难怪新制度经济学家关注中国，这里发生的无数案例简直是产权理论最佳佐证。

　　第二年，旅途中的新厂长偶然听闻一块汽车玻璃要卖几千元，明明盘算着成本不会超过200元，只因外企垄断，就被漫天要价——于是他筹划起汽车玻璃生产线，从此一发不可收拾，一直做到业内全球前五。

　　不难猜，这是“玻璃大王”曹德旺和福耀集团的发家史。

　　说到老曹，才是正经八百的“佛系企业家”，纳税模范，积极慈善，被人说“跑路”都不生气，出了本自传就叫《心若菩提》，堪为小辈沙弥的楷模。

　　言归正传，这一代企业家的履历，带有明显的传统工业特征。不单民企大佬如此，国企大佬也是如此。

　　1966年，翟若愚进入辽宁发电厂，自此投身电力行业，直至在大唐集团总经理任上退休。

　　1970年，卫留成进入长庆油田一分部，此后三十年，一路做到中海油总经理，而后转向仕途。

　　同年，朱继民进入鞍钢，也是三十余年钢铁人生，做到首钢总公司董事长。

　　1981年，袁懋振成为山东烟台发电厂副厂长，辗转多年直至南方电网董事长，退休后又任国新控股的外部董事。

　　还有中建总公司前总经理孙文杰，被王石称为国企中工匠精神的代表；恒天集团前董事长王天凯，退休后成为国际纺联主席，这是中国人首任该职；等等。

在有限的选择里尽己所能，他们是奠基的一代人。在有限的选择里尽己所能，他们是奠基的一代人。

　　1958 戊戌

　　1975年，读完高中的宁高宁下乡插队。一年后“文革”结束，他的人生第一次出现了新选项，他决定报名参军。

　　又一年后，高考制度恢复，部队里也可以报考大学了，他又选择继续读书。

　　1983年，大学毕业，得知通过全国研究生考试可以拿到公派留学名额，他再一次抓住机会出国深造，成为了改革开放后的第一批公派留学生。

　　回国之后的宁高宁，进入华润，一路做到华润集团总经理。后来调任中粮董事长，华润的人怀念他，再后来调任中化董事长，中粮的人又怀念他。

　　和宁高宁同岁的王晓初，也得到了类似待遇——他在中国电信救场的时候，移动的人怀念他，他到中国联通主持混合所有制改革时，电信的人又怀念他。

　　用《霸王别姬》里关师傅的话说：人呐，得自个儿成全自个儿。

　　如果说上一代的属狗企业家中，不乏红色背景或是千丝万缕政商关系的加持，那么这一代人，正赶上“恢复高考”“开辟特区”“下海潮”，他们的事业靠的则是自己成全自己。

　　1989年，刚过而立之年的郑永刚接管宁波甬港服装总厂，创立了杉杉品牌。同年，许世辉创办福建达利食品。

　　1990年，孙飘扬成为连云港制药厂厂长，带领全厂实现扭亏为盈，几年后药厂更名为恒瑞医药。

　　1991年，张兰在北京开设阿兰餐馆，并在几年后与人合作创立“俏江南”餐饮公司。

　　1992年，许家印辞去河南舞阳钢铁公司车间主任一职，到深圳闯荡，从一家贸易公司的业务员做起，一直做到子公司总经理。几年后，他带着原公司的七八个人创办了广州恒大实业，开始涉足房地产。

　　到2017年年底，福布斯中国400富豪榜和胡润百富榜上，许家印加冕“双料首富”。我很好奇，当他初到深圳睡在公司小厨房里时，有多少人捧着铁饭碗笑他傻瓜。

　　1994年，陈凯旋创办广州立白。

　　1996年，苏志刚启动香江野生动物世界项目，几年后集团更名为长隆。

　　如果你看得心潮澎湃，那我来浇一点冷水：赖昌星，厦门远华走私案主犯，1958年生，无期徒刑进行中；曾成杰，曾成杰案主犯，1958年生，已被执行死刑。

　　自个儿成全自个儿，未必正义，未必顺利，未必别人就要成全你。水大鱼大的时代里，不要忘了也有死鱼。

　　他们是努力跃龙门的一代，即将迎来人生一甲子。

　　1970 庚戌

　　虽然这一代的主角小了一轮，年份却可以接着上一代人讲，因为创业者的年龄在降低，他们步入的行业如此之新，不讲究论资排辈。

　　1993年，一个毛头小子频频受人之托，在香港与深圳之间捎送包裹信件。他心想，既然市场需求这么大，何不成立一家公司专做运送业务呢？于是，在广东顺德，23岁的王卫创立了顺丰公司。

　　去年顺丰上市之时，王卫身家一度逼近1500亿，位列大陆第三。没过几个月，顺丰又牵头开怼菜鸟网络，平素低调的王卫，终于不得不高调了一回。

　　王卫创业的同一年，在深圳打工的周群飞拉着家中的兄弟姐妹，也开始了创业之路。从丝网印刷到手表玻璃，再到手机玻璃，他们的蓝思科技随着产业转移之势越做越大。

　　到了2015年，蓝思科技上市，周群飞借此成为中国女首富，蓝思也已是全球最大的触控玻璃面板生产商。

　　1994年，王中磊和哥哥王中军一同创办华谊兄弟广告公司，几年后转型影视创作。

　　1995年，梁军入职联想集团。多年以后，他加盟乐视网，并在找不到贾跃亭的日子里担任总经理，直至融创系完全接手。

　　同年，周鸿祎入职方正集团，从普通程序员一路升迁至事业部总经理。三年后，他创办了3721，又七年后，他创办了奇虎360，拳打百度，脚踢腾讯，江湖人称“红衣大炮”。

　　去年，一篇《人民想念周鸿祎》在网络广为流传，发问老周你还好吗，中国互联网不能没有你。周鸿祎在2018年年初给出了他的答复——360借壳上市回归A股，一时之间财经头条、科技头条都是他。

　　1999年，腾讯公司成立，“腾讯五虎”之中最年长的（其实都差不了两岁）曾李青出任COO。2004年腾讯上市，几位创始人早早成了亿万富豪，曾李青也在随后卸任，做起了天使投资人。

　　还有神州通的黄绍武、中通的赖海松、美图的蔡文胜、威马的沈晖等等，限于篇幅，难以尽述。不难看出，互联网行业、服务行业已成为这一代企业家的首选。毕竟，他们在最好的年纪里，遇上了第三次浪潮。

　　他们是百花齐放的一代，中国到这一代人，才可以开始谈“繁荣”。

　　1982 壬戌 以及……

　　最后要讲的这一代，人数不多，只能挑两位大家熟悉的。

　　一是聚美优品的陈欧，二是摩拜单车的胡玮炜，前者在2010年之后登场，后者在2015年之后走进公众视野。

其余诸人，大多是公司尚未走到C轮的创业者。其余诸人，大多是公司尚未走到C轮的创业者。

　　你看，即便是互联网创业发家迅速，能在35年里成功或者接近成功的，也不过寥寥数人。毕竟，给他们成长的时间还不够多——1982年，马云都考大学了，他们才出生。

　　至于1994一代，能拿出手的“企业家”就更没有了。虽然网上流传着一些博人眼球的90后创业者惊人言论，但能做到的也只有博人眼球而已。

　　1982年之后的世代，是属于你我的一代又一代，还在发育，还在蓄力，不知未来能有几人，能像今天文中的诸位一样被人回忆，写成传奇。

　　2018，戊戌狗年。吴晓波频道将在这个一月，用四篇系列文章，为你讲讲这个狗时代。

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