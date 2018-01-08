“另类”朱啸虎:深陷话题中心 十年创投经历一路开挂

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原标题：话题中的朱啸虎

朱啸虎是创投圈的另类，因为经常口出狂言有人称之为“舌尖上的朱啸虎”。这种争议也许会让外界忽略他对行业的洞悉与观察。

文｜《中国企业家》记者 焦丽莎 编辑｜翟文婷

“摩拜和ofo会合并吗？”

金沙江创投董事总经理朱啸虎的脸上露出尴尬的笑，这个已经被追问过几十次的问题，他不愿多言，“我们不希望打到山穷水尽再合并。”

《中国企业家》记者专访朱啸虎是在2017年12月中旬，在那之后的时间里，共享单车行业格局突变，合并案发生的可能性几乎化为零。滴滴出行收购小蓝单车的消息即将落地，阿里将投入ofo10亿美元也几近完成，摩拜更是将触角从单车伸向了共享电动车、共享汽车。

半年来，朱啸虎曾在多个场合表露“合并才有出路”的态度，一年前却曾喊出“90天结束战斗”。朱啸虎坦承，“之前低估了这个行业”。当然剧情反转的背后，是9月份北京等地出台“限投”政策，疯狂的单车市场正在回归商业本质。

一波未平，“不投资60后”的言论再度引发热议。他在朋友圈“回应”，“我个人投资的项目中，迄今为止回收现金第二多的是一位50后的创业者，为我们创造了单一项目税后回报超过整个基金两倍的业绩！”

似乎每隔一段时间，朱啸虎就会被推上话题中心。甚至有人因此称他为“舌尖上的朱啸虎”。

在创投圈，朱啸虎的确有些另类。对于“人设”这件事，他不愿耗费精力。速战速决、一针见血；很少面带笑容，却不吝于分享行业观点和观察；让人不免有距离感和高傲感，却也从不为自己辩解。

十年创投经历，朱啸虎一路开挂，缔造了多个“点石成金”的案例，滴滴出行、饿了么、小红书、映客、ofo等等，他几乎踩上了移动互联网的每一个风口。

朱啸虎评价自己的投资风格是“理性，用数字说话”，江湖人称“独角兽捕手”。熟悉朱啸虎的人都知道，他和创业者的关系是“扶上马，送一程”。滴滴出行创始人兼CEO程维曾评价他，“仗义、单纯、直率，是一辈子的兄弟”。

摄影：吴育琛

他与ofo、滴滴之间曾发生过两个相似的“意料之外”的故事。

五年前，中关村滴滴办公室。朱啸虎通过微博私信约程维在公司聊一聊。朱啸虎回忆，“他先让我在板凳上等了半小时，只谈了半小时，中午就敲定了（投资）。”当时程维正处在无助的境地，微博上不请自来的这个人曾被程维误认为是个骗子。没想到账上果真陆续收到750万美元。

在此后爆发的出行大战中，朱啸虎曾公开批评神州专车不是共享经济，Uber在中国烧钱太多。

两年前，国贸三期56层金沙江创投办公室。ofo创始人兼CEO戴威和朱啸虎第一次见面后，并未急于接受投资，“我在百度上搜索Allen（朱啸虎英文名）后才知道，这个基金很厉害，这个人也很牛。”在此之前，戴威并不认识朱啸虎，更不知道他就是滴滴的早期投资人。

金沙江的入股，曾被戴威视为最关键的时间节点，“拿了金沙江的钱以后，ofo的扩张就开始了。”为了给ofo站台，朱啸虎与马化腾曾在朋友圈就“智能锁问题”隔空喊话。

如今持续发酵的“单车合并案”中，各方或明或暗的较量更是此消彼长。

不同于2015年的滴滴快的、58赶集甚至美团点评的合并路径，用朱啸虎的话说，“ofo和摩拜发展到今天，双方的单车投放量、资金、公司本身的体量都已经足够大，都不可能把对方打倒。但是，参与其中的巨头们（腾讯和阿里）的战略诉求不太一样，所以非常复杂。”投资人、创业者、股东和用户，要平衡的利益角色太多。

在朱啸虎看来，没有打到山穷水尽的合并，需要有大智慧、大格局，战局比较明朗化了，再打消耗战就没有意义了，双方损耗都很大，需不需要再打？这是应该思考的。

投资人急于推进，巨头各怀心事，创始团队拼命抵抗。同样的一个问题，各方给出的答案不尽相同。

2017年11月初，ofo的一位早期投资人曾表示，“从资本驱动的角度来看，ofo和摩拜合并肯定是最好的选择。”但是他也曾对《中国企业家》表示，“背后的博弈不好说，很复杂。阿里、腾讯的考虑不同，两边创始人的意志也不一样，还有美团等很多股力量在博弈。

摩拜的投资人、红杉资本中国基金合伙人周逵也曾表示，大家的份额都不太增长的时候，是合并的时机。

乌镇互联网大会期间，马云罕见发声，“我们做任何的兼并、合作都要思考对行业的贡献，不能为了垄断、为了早点收钱而做。”在哈罗单车获得蚂蚁金服投资后，马化腾称，“被当做支付的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死。”

资本重压下的ofo和摩拜，丝毫没有停战的意思。12月4日，ofo创始人兼CEO戴威称，“我们非常感谢资本，因为资本助力了企业的快速发展，但是资本也要理解创业者的理想和决心。”摩拜单车CEO王晓峰也曾公开表态，不觉得有任何合并的可能。

当《中国企业家》记者提及用户更希望看到多家竞争的格局时，朱啸虎身体后倾，大笑，“不要这样说，我会很伤心。”

2017年12月中旬，朱啸虎接受了《中国企业家》专访，合并是ofo和摩拜的唯一出路吗？如今的滴滴能否支撑超过500亿美元估值？饿了么和美团外卖会合并吗？新零售怎么玩？朱啸虎都并未回避，一一作答。

不希望（摩拜和ofo）打到山穷水尽再合并

CE：大家都关心共享单车，摩拜和ofo会不会合并?

朱啸虎：（笑）我也不知道。

CE：共享单车最大的价值到底是什么？

朱啸虎：这个行业价值很大，目前也很明显，2016年我们远远低估了这个行业。现在来看，共享单车市场对标的是公交车，在中国，每天的公交车出行是3.5亿次，现在两家共享单车每天的骑行数据加在一起是5000万次。三年后，每天至少1亿~2亿次的骑行是很有可能的。

全球来看，没有一个交易平台每天能有1亿~2亿次的交易量。所以背后的价值肯定是有的，只是打到现在，双方都不可能打倒对方。

CE：为什么？

朱啸虎：到今天为止，双方的投放量、资金、公司本身的体量都已经足够大，都不可能把对方打倒。最后的结果怎么办？

CE：如果合并是唯一的出路，合并后的价值是什么?

朱啸虎：交易量本身的价值就很大。如果按照1块钱一单来算，每天的收入就是1亿~2亿元，一年就是300亿~ 600亿元的收入。除此之外，其他的商业化都是外快。

CE：冬季骑行的次数在变少，季节对共享单车影响大吗？

朱啸虎：季节影响是有的，但是没有那么大。普通老百姓对于性价比还是很在乎的。前段时间，ofo的订单量有一天达到了3000多万的峰值。

CE：两家公司都在高速发展，有什么理由要合并？

朱啸虎：打不死对方。两家公司合并，也没有那么容易。不光要看创业者的格局，还要看双方股东们的选择，这是很复杂的，以前合并案的经验是不可复制的。事实上，我们都不希望两家公司打到山穷水尽再合并。

CE：为什么不给两家公司再多一点时间长大？

朱啸虎：背后的事情很复杂。

CE：最复杂的点是什么？

朱啸虎：谈判涉及到的方面有很多，每个人看到的数据都不太一样，需要反复的沟通协调。参与其中的巨头们（腾讯和阿里）的战略诉求也不太一样，所以很复杂。

CE：共享单车对于巨头们的战略意义分别是什么？

朱啸虎：每天一两亿次的交易，这个战略意义是毋庸置疑的。全世界没有任何一个平台可以与之相比，淘宝发展了十几年，每天也只有三四千万次交易量。共享单车是一个很诱人的交易平台，而且对用户的粘性非常高，使用频次也很高。

CE：这个行业是否被资本催生得发展过快?

朱啸虎：因为共享单车切中了一个需求点，所以发展这么快，用户真的需要共享单车。当然也有弊端，比如说浪费。其实从整个行业来看，浪费是短暂的，大概持续了半年，这个时间是在可控范围内的。

任何企业在发展过程中都会遇到问题，但至少这不是什么大问题。行业发展迅速的根本原因是用户的需求存在，不然资本再怎么推，也不会发展这么快的。

CE：过去一年，ofo的发力重点是什么？

朱啸虎：城市扩张。

CE：海外市场是新的增长点吗？

朱啸虎：海外大规模的发展没有那么快，核心还是在中国市场。

CE：一些城市出台了限投政策，有影响吗？

朱啸虎：个别城市会有，但是影响不大。因为现在主要剩下两家，其他玩家都出局了。

CE：共享单车行业为什么在2017年下半年发生洗牌?

朱啸虎：最早起因来自资本，资本都愿意集中在头部企业。其他玩家都太小，而且同质化严重，没有被合并的价值，所以只能倒闭。

CE：还会有新的变量出现吗?

朱啸虎：目前来看没有。行业窗口期越来越短，一旦错过，团队和产品再优秀都改变不了结局。比如小蓝单车只是晚了半年时间，虽然用户都说车很好骑，但是资本市场已经没有人愿意投资了。团队的融资能力很重要，把业务优势转化成融资优势，再把融资优势转化成业务优势，形成正向循环。公司只有走上正向循环，成功的概率才会高一点。

滴滴的估值经得起市场考验

CE：滴滴目前的业务形态，与估值相匹配吗？

朱啸虎：滴滴的估值是经得起市场检验的。

CE：公司整体2017年相对静态，接下来的重点在哪些方面？

朱啸虎：很多。比如汽车后市场，二手车、售后服务、汽车金融等等，还有无人驾驶。

CE：现有业务还有哪些提升空间?

朱啸虎：提升用户的服务水平，让客户更满意。新政之后，尤其是北京、上海的京籍、沪籍的要求，使司机的准入受到了限制，导致供给不足。新政后，滴滴一直在招聘培训符合规定的当地司机。政策是比较难改变的，而且有历史渊源，和以前的出租车政策对本地司机的要求是一脉相承的，不是针对滴滴和网约车的。

CE：出行市场还活跃着神州、首汽等玩家，格局会有新变化吗？

朱啸虎：看不到。这几家占据的市场份额太小了。

CE：如何评价美团近期的架构调整后，出行业务重要性提升？

朱啸虎：美团做出行比较难吧，从目前南京市场份额来看，美团打车还比较小。但新零售他们很有机会，这跟美团的核心业务场景更贴近。因为都是购物场景，转化率会更高一些。我们和美团在新零售业务上有一些沟通。

CE：如果你是王兴，会做打车吗？

朱啸虎：要看数据和转化率。

CE：你所理解的美团边界扩张的思路是什么？

朱啸虎：扩张业务首先要考虑场景是否相近，相近的场景转化率才会高。相较于出行，新零售对于美团来说业务相关性更强，这也是为什么说新零售比出行更适合美团。

很多新业务能不能做成，和做这件事的人有很大关系。一个新的业务市场能不能打下来，要看谁在打。掌鱼生鲜的打法太重了，可以考虑更灵活的打法。

外卖市场依然焦灼，下一步要看腾讯和阿里的态度

CE：饿了么收购百度外卖的交易中，阿里的态度是什么？

朱啸虎：阿里肯定是支持的。

CE：42亿元这个价格合理吗？

朱啸虎：这个价格和百度外卖最后一轮融资后的估值相比，是低的。

CE：百度外卖给饿了么带来的价值有多大？

朱啸虎：对于饿了么来说是一个补充，从用户群、商户群等都是互补。这个结果是很多因素综合考虑的结果。

CE：外卖市场持续的焦灼，焦点在哪？

朱啸虎：这个要看参与其中的大佬们（腾讯和阿里）的态度。

CE：外卖对于这两个巨头的重要性是什么？

朱啸虎：每天1000多万单，这个数字就很重要。而且越往后越重要，90后基本不做饭，00后就更不用想了。外卖的重要性会越来越高。

CE：饿了么和美团外卖有合并的可能吗？

朱啸虎：外卖已经打成僵局了，从投资人的角度还是愿意探索更多可能性。但是最终结果要看巨头们的想法，外卖市场的情况也很复杂，因素非常多。

新零售的重模式是巨头的游戏，轻模式才是创业公司的机会

CE：你如何定义新零售？

朱啸虎：便利性、智能化、个性化是新零售的重要元素。如今90后和00后的消费行为发生变化，他们不在乎性价比，愿意为用户品质、商户品质和便利行为买单。因此，大的卖场在走下坡路，便利店却越开越好。

CE：京东和阿里等巨头切入新零售市场，角色设定是什么？

朱啸虎：巨头可以提供基础的云服务。但是，如果深入到供应链上游，传统零售会比较恐惧。两年前，互联网创业企业给传统企业做线上化，不可能。如今传统企业的转型非常紧迫，他们现在开放性非常强，愿意和创业企业合作。

CE：新零售改造了传统零售的哪些痛点？

朱啸虎：把线下数据线上化，在这个基础上做分析和挖掘，再提供智能化服务。最终改造的是效率和服务两个层面。

CE：如何布局新零售，你想清楚了吗？

朱啸虎：想清楚谈不上。现在投了几个早期项目，试试看效果怎么样。

新零售目前看有几种模式。阿里的盒马鲜生和美团点评的掌鱼生鲜模式都比较重，包括线下店的装修、开业以及制造新的消费场景。便利蜂等无人便利店、无人货架的模式稍微轻一点。我们喜欢更轻的模式，就是赋能传统零售业，把这部分力量转为新零售。

比如，把滴滴的车转化成便利店，或者是为传统零售店提供智能化的软件服务。滴滴车上的便利店已经在杭州1000辆车上试运行，在前排座椅的边上放两个装满零食的盒子，就是一个“便利店”。目前，已经有二三十个SKU，日订单量有几千单。我们投资的火星盒子就是把传统零售转为新零售，通过智能化的服务软件，赋能传统零售。

CE：为什么偏爱轻模式？

朱啸虎：重资产模式，肯定是巨头的游戏，我们作为VC也撬不动。公司采用重模式的话，发展速度就快不起来，而且互联网优势不明显。比如，盒马鲜生的用户体验非常好，但是开一家店需要投入上千万元，供应链端相对容易，但是前端的店铺选址、装修、员工招聘和培训都要更复杂。长远来看，盒马鲜生也是要把几家旗舰店做成样本后，树立一个行业标准和口碑，再引入品牌商加盟。

但是，轻资产的模式，创业公司是有机会的。因此，相对来说，我更看好轻模式，模式轻就能快速复制。

CE：新零售市场为什么发展速度没有网约车、共享单车那么快？

朱啸虎：痛点没有那么痛，标准化程度没有那么高，互联网优势没有那么明显，所以慢一点。