新浪科技> 创业 > 正文

“另类”朱啸虎:深陷话题中心 十年创投经历一路开挂

“另类”朱啸虎:深陷话题中心 十年创投经历一路开挂
2018年01月08日 10:53 中国企业家
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
摄影：邓攀摄影：邓攀

　　原标题：话题中的朱啸虎

　　朱啸虎是创投圈的另类，因为经常口出狂言有人称之为“舌尖上的朱啸虎”。这种争议也许会让外界忽略他对行业的洞悉与观察。

　　文｜《中国企业家》记者 焦丽莎    编辑｜翟文婷

　　“摩拜和ofo会合并吗？”

　　金沙江创投董事总经理朱啸虎的脸上露出尴尬的笑，这个已经被追问过几十次的问题，他不愿多言，“我们不希望打到山穷水尽再合并。”

　　《中国企业家》记者专访朱啸虎是在2017年12月中旬，在那之后的时间里，共享单车行业格局突变，合并案发生的可能性几乎化为零。滴滴出行收购小蓝单车的消息即将落地，阿里将投入ofo10亿美元也几近完成，摩拜更是将触角从单车伸向了共享电动车、共享汽车。

　　半年来，朱啸虎曾在多个场合表露“合并才有出路”的态度，一年前却曾喊出“90天结束战斗”。朱啸虎坦承，“之前低估了这个行业”。当然剧情反转的背后，是9月份北京等地出台“限投”政策，疯狂的单车市场正在回归商业本质。

　　一波未平，“不投资60后”的言论再度引发热议。他在朋友圈“回应”，“我个人投资的项目中，迄今为止回收现金第二多的是一位50后的创业者，为我们创造了单一项目税后回报超过整个基金两倍的业绩！”

　　似乎每隔一段时间，朱啸虎就会被推上话题中心。甚至有人因此称他为“舌尖上的朱啸虎”。

　　在创投圈，朱啸虎的确有些另类。对于“人设”这件事，他不愿耗费精力。速战速决、一针见血；很少面带笑容，却不吝于分享行业观点和观察；让人不免有距离感和高傲感，却也从不为自己辩解。

　　十年创投经历，朱啸虎一路开挂，缔造了多个“点石成金”的案例，滴滴出行、饿了么、小红书、映客、ofo等等，他几乎踩上了移动互联网的每一个风口。

　　朱啸虎评价自己的投资风格是“理性，用数字说话”，江湖人称“独角兽捕手”。熟悉朱啸虎的人都知道，他和创业者的关系是“扶上马，送一程”。滴滴出行创始人兼CEO程维曾评价他，“仗义、单纯、直率，是一辈子的兄弟”。

摄影：吴育琛摄影：吴育琛

　　他与ofo、滴滴之间曾发生过两个相似的“意料之外”的故事。

　　五年前，中关村滴滴办公室。朱啸虎通过微博私信约程维在公司聊一聊。朱啸虎回忆，“他先让我在板凳上等了半小时，只谈了半小时，中午就敲定了（投资）。”当时程维正处在无助的境地，微博上不请自来的这个人曾被程维误认为是个骗子。没想到账上果真陆续收到750万美元。

　　在此后爆发的出行大战中，朱啸虎曾公开批评神州专车不是共享经济，Uber在中国烧钱太多。

　　两年前，国贸三期56层金沙江创投办公室。ofo创始人兼CEO戴威和朱啸虎第一次见面后，并未急于接受投资，“我在百度上搜索Allen（朱啸虎英文名）后才知道，这个基金很厉害，这个人也很牛。”在此之前，戴威并不认识朱啸虎，更不知道他就是滴滴的早期投资人。

　　金沙江的入股，曾被戴威视为最关键的时间节点，“拿了金沙江的钱以后，ofo的扩张就开始了。”为了给ofo站台，朱啸虎与马化腾曾在朋友圈就“智能锁问题”隔空喊话。

　　如今持续发酵的“单车合并案”中，各方或明或暗的较量更是此消彼长。

　　不同于2015年的滴滴快的、58赶集甚至美团点评的合并路径，用朱啸虎的话说，“ofo和摩拜发展到今天，双方的单车投放量、资金、公司本身的体量都已经足够大，都不可能把对方打倒。但是，参与其中的巨头们（腾讯和阿里）的战略诉求不太一样，所以非常复杂。”投资人、创业者、股东和用户，要平衡的利益角色太多。

　　在朱啸虎看来，没有打到山穷水尽的合并，需要有大智慧、大格局，战局比较明朗化了，再打消耗战就没有意义了，双方损耗都很大，需不需要再打？这是应该思考的。

　　投资人急于推进，巨头各怀心事，创始团队拼命抵抗。同样的一个问题，各方给出的答案不尽相同。

　　2017年11月初，ofo的一位早期投资人曾表示，“从资本驱动的角度来看，ofo和摩拜合并肯定是最好的选择。”但是他也曾对《中国企业家》表示，“背后的博弈不好说，很复杂。阿里、腾讯的考虑不同，两边创始人的意志也不一样，还有美团等很多股力量在博弈。

　　摩拜的投资人、红杉资本中国基金合伙人周逵也曾表示，大家的份额都不太增长的时候，是合并的时机。

　　乌镇互联网大会期间，马云罕见发声，“我们做任何的兼并、合作都要思考对行业的贡献，不能为了垄断、为了早点收钱而做。”在哈罗单车获得蚂蚁金服投资后，马化腾称，“被当做支付的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死。”

　　资本重压下的ofo和摩拜，丝毫没有停战的意思。12月4日，ofo创始人兼CEO戴威称，“我们非常感谢资本，因为资本助力了企业的快速发展，但是资本也要理解创业者的理想和决心。”摩拜单车CEO王晓峰也曾公开表态，不觉得有任何合并的可能。

　　当《中国企业家》记者提及用户更希望看到多家竞争的格局时，朱啸虎身体后倾，大笑，“不要这样说，我会很伤心。”

　　2017年12月中旬，朱啸虎接受了《中国企业家》专访，合并是ofo和摩拜的唯一出路吗？如今的滴滴能否支撑超过500亿美元估值？饿了么和美团外卖会合并吗？新零售怎么玩？朱啸虎都并未回避，一一作答。

　　不希望（摩拜和ofo）打到山穷水尽再合并

　　CE：大家都关心共享单车，摩拜和ofo会不会合并?

　　朱啸虎：（笑）我也不知道。

　　CE：共享单车最大的价值到底是什么？

　　朱啸虎：这个行业价值很大，目前也很明显，2016年我们远远低估了这个行业。现在来看，共享单车市场对标的是公交车，在中国，每天的公交车出行是3.5亿次，现在两家共享单车每天的骑行数据加在一起是5000万次。三年后，每天至少1亿~2亿次的骑行是很有可能的。

　　全球来看，没有一个交易平台每天能有1亿~2亿次的交易量。所以背后的价值肯定是有的，只是打到现在，双方都不可能打倒对方。

　　CE：为什么？

　　朱啸虎：到今天为止，双方的投放量、资金、公司本身的体量都已经足够大，都不可能把对方打倒。最后的结果怎么办？

　　CE：如果合并是唯一的出路，合并后的价值是什么?

　　朱啸虎：交易量本身的价值就很大。如果按照1块钱一单来算，每天的收入就是1亿~2亿元，一年就是300亿~ 600亿元的收入。除此之外，其他的商业化都是外快。

　　CE：冬季骑行的次数在变少，季节对共享单车影响大吗？

　　朱啸虎：季节影响是有的，但是没有那么大。普通老百姓对于性价比还是很在乎的。前段时间，ofo的订单量有一天达到了3000多万的峰值。

　　CE：两家公司都在高速发展，有什么理由要合并？

　　朱啸虎：打不死对方。两家公司合并，也没有那么容易。不光要看创业者的格局，还要看双方股东们的选择，这是很复杂的，以前合并案的经验是不可复制的。事实上，我们都不希望两家公司打到山穷水尽再合并。

　　CE：为什么不给两家公司再多一点时间长大？

　　朱啸虎：背后的事情很复杂。

　　CE：最复杂的点是什么？

　　朱啸虎：谈判涉及到的方面有很多，每个人看到的数据都不太一样，需要反复的沟通协调。参与其中的巨头们（腾讯和阿里）的战略诉求也不太一样，所以很复杂。

　　CE：共享单车对于巨头们的战略意义分别是什么？

　　朱啸虎：每天一两亿次的交易，这个战略意义是毋庸置疑的。全世界没有任何一个平台可以与之相比，淘宝发展了十几年，每天也只有三四千万次交易量。共享单车是一个很诱人的交易平台，而且对用户的粘性非常高，使用频次也很高。

　　CE：这个行业是否被资本催生得发展过快?

　　朱啸虎：因为共享单车切中了一个需求点，所以发展这么快，用户真的需要共享单车。当然也有弊端，比如说浪费。其实从整个行业来看，浪费是短暂的，大概持续了半年，这个时间是在可控范围内的。

　　任何企业在发展过程中都会遇到问题，但至少这不是什么大问题。行业发展迅速的根本原因是用户的需求存在，不然资本再怎么推，也不会发展这么快的。

　　CE：过去一年，ofo的发力重点是什么？

　　朱啸虎：城市扩张。

　　CE：海外市场是新的增长点吗？

　　朱啸虎：海外大规模的发展没有那么快，核心还是在中国市场。

　　CE：一些城市出台了限投政策，有影响吗？

　　朱啸虎：个别城市会有，但是影响不大。因为现在主要剩下两家，其他玩家都出局了。

　　CE：共享单车行业为什么在2017年下半年发生洗牌?

　　朱啸虎：最早起因来自资本，资本都愿意集中在头部企业。其他玩家都太小，而且同质化严重，没有被合并的价值，所以只能倒闭。

　　CE：还会有新的变量出现吗?

　　朱啸虎：目前来看没有。行业窗口期越来越短，一旦错过，团队和产品再优秀都改变不了结局。比如小蓝单车只是晚了半年时间，虽然用户都说车很好骑，但是资本市场已经没有人愿意投资了。团队的融资能力很重要，把业务优势转化成融资优势，再把融资优势转化成业务优势，形成正向循环。公司只有走上正向循环，成功的概率才会高一点。

　　滴滴的估值经得起市场考验

　　CE：滴滴目前的业务形态，与估值相匹配吗？

　　朱啸虎：滴滴的估值是经得起市场检验的。

　　CE：公司整体2017年相对静态，接下来的重点在哪些方面？

　　朱啸虎：很多。比如汽车后市场，二手车、售后服务、汽车金融等等，还有无人驾驶。

　　CE：现有业务还有哪些提升空间?

　　朱啸虎：提升用户的服务水平，让客户更满意。新政之后，尤其是北京、上海的京籍、沪籍的要求，使司机的准入受到了限制，导致供给不足。新政后，滴滴一直在招聘培训符合规定的当地司机。政策是比较难改变的，而且有历史渊源，和以前的出租车政策对本地司机的要求是一脉相承的，不是针对滴滴和网约车的。

　　CE：出行市场还活跃着神州、首汽等玩家，格局会有新变化吗？

　　朱啸虎：看不到。这几家占据的市场份额太小了。

　　CE：如何评价美团近期的架构调整后，出行业务重要性提升？

　　朱啸虎：美团做出行比较难吧，从目前南京市场份额来看，美团打车还比较小。但新零售他们很有机会，这跟美团的核心业务场景更贴近。因为都是购物场景，转化率会更高一些。我们和美团在新零售业务上有一些沟通。

　　CE：如果你是王兴，会做打车吗？

　　朱啸虎：要看数据和转化率。

　　CE：你所理解的美团边界扩张的思路是什么？

　　朱啸虎：扩张业务首先要考虑场景是否相近，相近的场景转化率才会高。相较于出行，新零售对于美团来说业务相关性更强，这也是为什么说新零售比出行更适合美团。

　　很多新业务能不能做成，和做这件事的人有很大关系。一个新的业务市场能不能打下来，要看谁在打。掌鱼生鲜的打法太重了，可以考虑更灵活的打法。

　　外卖市场依然焦灼，下一步要看腾讯和阿里的态度

　　CE：饿了么收购百度外卖的交易中，阿里的态度是什么？

　　朱啸虎：阿里肯定是支持的。

　　CE：42亿元这个价格合理吗？

　　朱啸虎：这个价格和百度外卖最后一轮融资后的估值相比，是低的。

　　CE：百度外卖给饿了么带来的价值有多大？

　　朱啸虎：对于饿了么来说是一个补充，从用户群、商户群等都是互补。这个结果是很多因素综合考虑的结果。

　　CE：外卖市场持续的焦灼，焦点在哪？

　　朱啸虎：这个要看参与其中的大佬们（腾讯和阿里）的态度。

　　CE：外卖对于这两个巨头的重要性是什么？

　　朱啸虎：每天1000多万单，这个数字就很重要。而且越往后越重要，90后基本不做饭，00后就更不用想了。外卖的重要性会越来越高。

　　CE：饿了么和美团外卖有合并的可能吗？

　　朱啸虎：外卖已经打成僵局了，从投资人的角度还是愿意探索更多可能性。但是最终结果要看巨头们的想法，外卖市场的情况也很复杂，因素非常多。

　　新零售的重模式是巨头的游戏，轻模式才是创业公司的机会

　　CE：你如何定义新零售？

　　朱啸虎：便利性、智能化、个性化是新零售的重要元素。如今90后和00后的消费行为发生变化，他们不在乎性价比，愿意为用户品质、商户品质和便利行为买单。因此，大的卖场在走下坡路，便利店却越开越好。

　　CE：京东和阿里等巨头切入新零售市场，角色设定是什么？

　　朱啸虎：巨头可以提供基础的云服务。但是，如果深入到供应链上游，传统零售会比较恐惧。两年前，互联网创业企业给传统企业做线上化，不可能。如今传统企业的转型非常紧迫，他们现在开放性非常强，愿意和创业企业合作。

　　CE：新零售改造了传统零售的哪些痛点？

　　朱啸虎：把线下数据线上化，在这个基础上做分析和挖掘，再提供智能化服务。最终改造的是效率和服务两个层面。

　　CE：如何布局新零售，你想清楚了吗？

　　朱啸虎：想清楚谈不上。现在投了几个早期项目，试试看效果怎么样。

　　新零售目前看有几种模式。阿里的盒马鲜生和美团点评的掌鱼生鲜模式都比较重，包括线下店的装修、开业以及制造新的消费场景。便利蜂等无人便利店、无人货架的模式稍微轻一点。我们喜欢更轻的模式，就是赋能传统零售业，把这部分力量转为新零售。

　　比如，把滴滴的车转化成便利店，或者是为传统零售店提供智能化的软件服务。滴滴车上的便利店已经在杭州1000辆车上试运行，在前排座椅的边上放两个装满零食的盒子，就是一个“便利店”。目前，已经有二三十个SKU，日订单量有几千单。我们投资的火星盒子就是把传统零售转为新零售，通过智能化的服务软件，赋能传统零售。

　　CE：为什么偏爱轻模式？

　　朱啸虎：重资产模式，肯定是巨头的游戏，我们作为VC也撬不动。公司采用重模式的话，发展速度就快不起来，而且互联网优势不明显。比如，盒马鲜生的用户体验非常好，但是开一家店需要投入上千万元，供应链端相对容易，但是前端的店铺选址、装修、员工招聘和培训都要更复杂。长远来看，盒马鲜生也是要把几家旗舰店做成样本后，树立一个行业标准和口碑，再引入品牌商加盟。

　　但是，轻资产的模式，创业公司是有机会的。因此，相对来说，我更看好轻模式，模式轻就能快速复制。

　　CE：新零售市场为什么发展速度没有网约车、共享单车那么快？

　　朱啸虎：痛点没有那么痛，标准化程度没有那么高，互联网优势没有那么明显，所以慢一点。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有