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对话比特币布道者：95%的ICO项目不会有回报

对话比特币布道者：95%的ICO项目不会有回报
2018年01月07日 13:24 财经杂志
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　　《财经》驻硅谷记者 刘泓君/文 宋玮/编辑

　　刘泓君 李阳/配音 李阳/剪辑

　　在2017年年底，Andreas M.Antonopoulos收到一份特别的新年礼物。从12月6号到8号，粉丝为他在两天内筹集了100个比特币，按照当时的价格，价值150万美元。

　　Andreas M.Antonopoulos是一位真正的比特币布道者，也是这个浮躁时代难得的 “清者”。即使获利唾手可得，他没有追逐逛热的市场，没有去储存比特币，而是真正使用它们。他并没有因为这轮大涨受益，被称为“Bitshame”，这个词是指在比特币领域混了很多年，现在也没有富裕起来的人，带着一些嘲讽的意味。

　　他飞往在全球各地进行比特币演讲，为比特币出过3本书，曾经创建过3家比特币公司。他也是币圈的Twitter大咖，信奉比特币背后去中心化与自由市场的价值观，拥有30万追随者，其中不乏币圈大佬。

　　捐赠起因是他在Twitter上与粉丝聊天，说他现在并不是一个百万富翁，他在美国创意网站Patreon上每个月接受粉丝们5美元的付费，类似今天的各个平台“知识付费”。直到最近，才还清他所有的债务。

　　被业界号称“比特币耶稣”的Roger Ver称赞他是：“最传神达意的比特币演讲者，即使在2012年买入300美元的比特币，他现在也是一个百万富翁。”

　　他回复Roger Ver称他那一年确实投资了，但是迫不得已在2013卖出所有比特币去支付房租支援家庭。2013年，比特币在年初时13美元，年末时涨到1200美元。

　　这条推特之后，深受他启蒙的粉丝发起对他的捐赠活动，两天之内他的比特币地址上显示，收到了整整100个比特币，大概是他人生这第一桶金。不过他也说了，对赚钱不感兴趣。

　　即使在比特币内部，也有很多不同的流派与价值观之争，如何看待ICO（全称Initial Coin Offering，首次公开发币）热潮与监管，加密货币生态最终会如何发展。以下是《财经》与比特币布道者Andreas M.Antonopoulos（以下简称A）的对话：

　　《财经》：你是什么时候开始知道比特币的？

　　A：我有两次与比特币的缘分。第一次是2011年，是读到一个比特币应用到赌博中的案例，我对赌博没兴趣，所以没有注意它；第二次是2012年，我在一个科技网站的超链上，看到了中本聪的白皮书，看完白皮书，这是比我想象中更重要的发明。我停止了手上的一切事情，辞职了，开始把全部精力投入到比特币中。

　　《财经》：你是否有其他的加密货币？比如莱特币、以太币、瑞波币？

　　A：我有很多加密货币，我真正感兴趣是去用这些加密货币。从以太坊发布，我就开始用以太币，我用莱特币也很多，不储存他们，就是去用这些货币。

　　我没有瑞波币，它更趋近一个中心化的系统，它的目标是帮助银行，但是我并不喜欢帮助银行，我对与银行竞争比较有兴趣，所以我对其他的加密货币更感兴趣。

　　《财经》：你是否自己有做区块链创业，发行ICO项目？

　　A：我没有理由去发布ICO项目，我对赚钱没有兴趣。我的人生目标是市场教育，但是ICO没办法让我去做教育。8月份有30多个项目问我要不要参与ICO，我说了30次“不”。

　　我没有参与到任何ICO项目中，大部分ICO项目找我，都只是想借用我的名声与影响力，我对此不感兴趣。如果你看我所有的演讲、书，从来不推荐任何产品，我珍惜我的羽毛。

　　《财经》：现在的市场上，有没有你心里认同的项目？

　　A：我参加过一次ICO，就是以太坊上线的时候。那是这个领域最重要最成功的ICO，参与是因为我对使用他们的技术非常感兴趣，从那以后，我没有看到任何感兴趣的项目，绝大多数项目都把注意力放在赚钱上。这些ICO不会回报给投资者什么，95%的项目不会回报任何东西。

　　《财经》：美国SEC准备开始对ICO有所监管，你认为这对投资者是好事吗？

　　A：我认为SEC使用监管手段来控制这些项目的质量，这是过时的方式，这已经适应不了今天的科技发展了。

　　第一，SEC行动太缓慢了，也是政治控制的手段，政府审核就意味着送礼物、找关系；第二， SEC无法影响ICO市场，他们只能监管美国的项目和投资者，无法控制全世界的投资者，无法监管美国以外的公司。监管可以让美国的ICO慢下来，这个是正在发生的，这样就会把ICO推向其他国家，其他国家也会想办法延缓ICO，这个是全球的现象，总会有独立的机构和政府出来。全球市场来看，无法完全阻止ICO。

　　《财经》：你如何看待中国政府关停ICO？

　　A：我认为很多人会开始非法ICO，他们会打破法律，去参与ICO。很多人会去香港、新加坡、台湾、韩国、日本，ICO不会停止，只是中国的ICO会停止，中国可能会错失本地优秀公司。

　　《财经》：行业良莠不齐，很多公司ICO就是诈骗，很多公司希望好好做事情，但是没有能力去做出好产品。你如何去看现在的ICO乱象？

　　A：未来ICO会非常棒，但是今天的大部分ICO都是狗屎。今天很多公司的ICO没有好团队好项目，这让很多投资者损失钱。在2-3年之后，这些失败的投资者会吸取教训，坏项目和人会失去信誉，更多人会对ICO抱有敬重之心，会有更好的团队、市场来做ICO。这跟股市在初期一样，股市刚刚开放的时候，出现很多丑闻，无论美国还是中国，都是这样。

　　这是一个很重要的教训：很多人认为政府监管使股市更成熟，不是这样，是投资者在犯错中吸取了教训使得市场更成熟。一个好的市场环境需要教育投资者，投资者都在从早期的错误中学习。现在ICO市场的投资者正在犯错误，他们成功的概率很低，希望这些教训能够帮助他们下次更成熟。这个市场垃圾遍地，好的公司最终会脱颖而出。

　　《财经》：ICO也有很多创新，比如它为创业公司提供了新的融资方式。

　　A：最早，创业公司还不得不通过银行贷款、信用卡、个人借款获得资金；很久以后，美国的风险投资正在吸允市场上的资金。这两种融资方式之间，没有新的融资方式，很多公司募资，都集中在一个国家。

　　所以ICO有两点创新：第一，让创业全球化：全球化募资、全球化投资、全球化项目、全球化参与；第二，它在弥补两种融资方式的鸿沟，从个人机构贷款到股市，中间有很多公司无法融资。所以ICO是一个很重要的工具，会在下个十年完全改变创业公司的运转方式。它会颠覆风险投资、股票市场，早期投资。

　　《财经》：经济学分为两派，一派是凯恩斯的宏观调控经济学，一派是以弗里德曼为代表的自由市场经济学，你是弗里德曼的粉丝？

　　A：我是自由市场的信奉者。我从很多来源吸收了很多思想，无法去说是哪一种。我希望建立一个基于网络的新自由市场。

　　互联网诞生以后，我们需要新的经济思想，不是宏观调控派也不是自由市场派，而是中心化PK去中心化，我信仰去中心化。在任何情况下，权力都不应该掌握在少数人手中。这些少数人，是指谷歌们，也是指政党。

　　《财经》：你怎么看现在新诞生的这些加密货币，与比特币比较呢？

　　A 加密货币是在进化的。比特币的设计保证了它在全球市场的去中心化，更像一种数字黄金，比特币不是很灵活，原因是你需要非常安全的保存它；以太币就非常灵活，它有很多应用，但不幸，这也意味着它没有数字黄金好。

　　所以每个加密货币的诞生都不同，因为他们的用法不同，你无法说谁更好，比特币比以太币更好吗？你应该想，我想解决一个什么问题，然后我来发行一个加密货币。就好比，跑车好还是卡车好，你得先问，你是要旅行，还是要运东西，在没有应用场景前，没法对比这些货币。

　　《财经》：你认为未来是否会每个人都能发行自己的货币，通过市场优胜劣汰，最后选出好的加密货币？

　　A：可能不是每个人，但是要打造自己品牌的人，可以发行，比如球星、歌手，会为他们的球队或者摇滚品牌发行货币。人们今天听到这件事情会觉得很荒谬，但是Taylor Swift、Justin Bieber如果明天宣布要发行他们的币，可能会有20个国家的人支持。这没有赢家，这不是一个赢者通吃的模式，只要你有价值。

　　现在每个人都可以写博客了，记者可以，普通人也可以。有的博客天生为影响力存在，还有些博客记录主人的日常生活。加密货币会变像博客一样，每个人都可以发行自己的币，但不代表你是做的比较好的那个币。

　　很多好的博客影响力比国家媒体影响力更大，这也会发生在加密货币领域。它给了每个人自有货币的能力。

　　《财经》：如果真有那一天，货币代表什么？是信任么？

　　A：不是，对我来说是一种语言，货币是价值，但不是指经济价值，可能是忠诚，可能是粉丝，欣赏，时间、信任，所有的东西都是价值。

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