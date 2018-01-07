今年流感堪比SARS？疾控专家：致病力相差极大

澎湃新闻记者 陈斯斯

根据国家卫计委发布的信息称，全国监测数据显示，近期我国南北方均已进入流感冬季流行高峰季节，哨点医院报告的门急诊流感样病例比例高于过去3年同期水平，流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平，且仍呈上升趋势。

这波冬季流感的流行也引发了一波社会舆论。近日，甚至有媒体称“今年乙型流感堪比SARS”。

对此，国内一名疾控专家于1月6日下午接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者采访时强调，这种说法并不靠谱，博人眼球之外更容易造成社会恐慌。

他强调，从病毒的病原、传播力、致病力等方面来说，乙型流感病毒与SARS病毒都不同。其中，流感是常见的季节性流感病毒感染，虽然交叉传染传播速度快，但致死率低，还可以通过疫苗注射来预防，而SARS病毒可直接侵害脏器导致死亡。

病毒不同，传播力致病力相差悬殊

季节性流感病毒分为甲型和乙型，其中甲型分为甲1型（H1N1）和甲3型（H3N2），乙型分为B/Yamagata（BY））和B/Victoria系（BV）。根据国家卫计委信息显示， 目前我国三种型别的流感病毒同时流行，包括H1N1、H3N2和乙型BY系，以乙型BY系为主。

而在上海，目前正处于流感毒株更替阶段，从既往以甲型流感病毒H3N2型为优势株，逐渐转为以乙型流感病毒为优势株，接下来乙型流感病毒占优势的态势会持续一段时间。

“当前主要流行的乙型流感和SARS的病原、传播力、致死力方面都不同。”一名疾控专家说，SARS是由SARS病毒引起的，而当前流感主要是乙型BY病毒引起的，两种病原不同。

其次，两种病毒的传播力、致病力相差极大。专家说，SARS病毒的致病力很强，感染后死亡率达到10%左右，会直接侵害脏器导致死亡，而乙型流感病毒交叉传染传播速度快，但致死率低，远远没有达到SARS病毒对人体造成的严重程度。

“乙流病毒感染后的发病症状、严重程度甚至比甲流还要轻，常见的症状如发热、上呼吸道感染，对于病毒所造成的肌体损伤，大多集中在抵抗力较差的老年人和低龄儿童，会出现肺炎等症状。”该专家说，第三点不同是防控态势完全不同，“如果防控态势以最高10级来论，那么SARS防控的态势就是10，乙型流感仅为2左右。”

防控流感病毒打疫苗和洗手最有效

上述疾控专家强调说，当前，流感病毒防控最有效方法是打疫苗和洗手。他同时也指出，流感疫苗目前国内为“三联苗”，此疫苗中并不含当下最为流行的乙型BY系。

为何不含这一型别？专家说，这主要基于世界卫生组织推荐，但只要注射三联苗，都能对乙型流感起到一定的预防保护作用。

对于为何洗手很重要，专家表示，流感有2种传播途径，一是通过空气或飞沫传播，其中飞沫的传播范围为2-3米，为抑制飞沫传播途径，不管是病人还是健康人，都需要配戴口罩；其次，流感还会通过接触传播，“一般人往往在打喷嚏的时候习惯于用手去捂住口鼻，再用手去接触其他物体，握手或解除携带病毒的物体，都极易导致病毒传播，因此洗手也是有效的抑制病毒传播的方式。”

上述专家表示，流感的症状与一般感冒、发烧有所区别，主要症状是发高烧、浑身酸痛、咽喉肿胀等，并不是单一的流鼻涕、咳嗽等，流感患者尤其要注意配戴口罩、多洗手。而对于正常人群来说，流感流行期一定要少去公共场所，如果去，最好也要配戴口罩、多洗手。

此外还有一些综合性措施。专家建议，商场、游乐园等一些公共场所应该配备消毒器具，定期消毒，在流感流行期尤其要加强消毒频率，一般人也要加强身体锻炼，勤开窗、多锻炼、均衡饮食等。

对于此前广泛流传的“预防流感要保持喉咙黏膜湿润”的说法，专家表示，保持喉咙粘膜湿润与预防流感完全没有关系，全国各地一些疾控部门和专家也都对这一说法进行了辟谣，“罹患流感与否取决于是否感染了流感病毒，与喉咙湿润程度与否都没有关系，再湿润的喉咙，只要防控措施不到位，流感病毒都可以通过鼻孔、呼吸道等进入体内。”