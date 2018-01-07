新浪科技> 互联网 > 正文

今年流感堪比SARS？疾控专家：致病力相差极大

今年流感堪比SARS？疾控专家：致病力相差极大
2018年01月07日 13:15 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　澎湃新闻记者 陈斯斯

　　根据国家卫计委发布的信息称，全国监测数据显示，近期我国南北方均已进入流感冬季流行高峰季节，哨点医院报告的门急诊流感样病例比例高于过去3年同期水平，流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平，且仍呈上升趋势。

　　这波冬季流感的流行也引发了一波社会舆论。近日，甚至有媒体称“今年乙型流感堪比SARS”。

　　对此，国内一名疾控专家于1月6日下午接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者采访时强调，这种说法并不靠谱，博人眼球之外更容易造成社会恐慌。

　　他强调，从病毒的病原、传播力、致病力等方面来说，乙型流感病毒与SARS病毒都不同。其中，流感是常见的季节性流感病毒感染，虽然交叉传染传播速度快，但致死率低，还可以通过疫苗注射来预防，而SARS病毒可直接侵害脏器导致死亡。

　　病毒不同，传播力致病力相差悬殊

　　季节性流感病毒分为甲型和乙型，其中甲型分为甲1型（H1N1）和甲3型（H3N2），乙型分为B/Yamagata（BY））和B/Victoria系（BV）。根据国家卫计委信息显示， 目前我国三种型别的流感病毒同时流行，包括H1N1、H3N2和乙型BY系，以乙型BY系为主。

　　而在上海，目前正处于流感毒株更替阶段，从既往以甲型流感病毒H3N2型为优势株，逐渐转为以乙型流感病毒为优势株，接下来乙型流感病毒占优势的态势会持续一段时间。

　　“当前主要流行的乙型流感和SARS的病原、传播力、致死力方面都不同。”一名疾控专家说，SARS是由SARS病毒引起的，而当前流感主要是乙型BY病毒引起的，两种病原不同。

　　其次，两种病毒的传播力、致病力相差极大。专家说，SARS病毒的致病力很强，感染后死亡率达到10%左右，会直接侵害脏器导致死亡，而乙型流感病毒交叉传染传播速度快，但致死率低，远远没有达到SARS病毒对人体造成的严重程度。

　　“乙流病毒感染后的发病症状、严重程度甚至比甲流还要轻，常见的症状如发热、上呼吸道感染，对于病毒所造成的肌体损伤，大多集中在抵抗力较差的老年人和低龄儿童，会出现肺炎等症状。”该专家说，第三点不同是防控态势完全不同，“如果防控态势以最高10级来论，那么SARS防控的态势就是10，乙型流感仅为2左右。”

　　防控流感病毒打疫苗和洗手最有效

　　上述疾控专家强调说，当前，流感病毒防控最有效方法是打疫苗和洗手。他同时也指出，流感疫苗目前国内为“三联苗”，此疫苗中并不含当下最为流行的乙型BY系。

　　为何不含这一型别？专家说，这主要基于世界卫生组织推荐，但只要注射三联苗，都能对乙型流感起到一定的预防保护作用。

　　对于为何洗手很重要，专家表示，流感有2种传播途径，一是通过空气或飞沫传播，其中飞沫的传播范围为2-3米，为抑制飞沫传播途径，不管是病人还是健康人，都需要配戴口罩；其次，流感还会通过接触传播，“一般人往往在打喷嚏的时候习惯于用手去捂住口鼻，再用手去接触其他物体，握手或解除携带病毒的物体，都极易导致病毒传播，因此洗手也是有效的抑制病毒传播的方式。”

　　上述专家表示，流感的症状与一般感冒、发烧有所区别，主要症状是发高烧、浑身酸痛、咽喉肿胀等，并不是单一的流鼻涕、咳嗽等，流感患者尤其要注意配戴口罩、多洗手。而对于正常人群来说，流感流行期一定要少去公共场所，如果去，最好也要配戴口罩、多洗手。

　　此外还有一些综合性措施。专家建议，商场、游乐园等一些公共场所应该配备消毒器具，定期消毒，在流感流行期尤其要加强消毒频率，一般人也要加强身体锻炼，勤开窗、多锻炼、均衡饮食等。

　　对于此前广泛流传的“预防流感要保持喉咙黏膜湿润”的说法，专家表示，保持喉咙粘膜湿润与预防流感完全没有关系，全国各地一些疾控部门和专家也都对这一说法进行了辟谣，“罹患流感与否取决于是否感染了流感病毒，与喉咙湿润程度与否都没有关系，再湿润的喉咙，只要防控措施不到位，流感病毒都可以通过鼻孔、呼吸道等进入体内。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有