网贷备案：非常时刻，P2P“买壳”生意风生水起

借壳上市、买壳卖壳，这原本是A股市场的事，不过，近来互联网金融行业也悄然兴起了一股“买卖P2P壳”热。

2018年，对于所有的网贷平台而言，完成备案成为第一要务。

按照P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（以下简称“《通知》”），要求各地在2018年4月底之前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作，6月底之前全部完成。

随着网贷备案的临近，P2P平台变得突然紧俏，业内一些“求购P2P平台”的消息经常见诸于各行业社群内，有些中介专门经手起了P2P壳生意，“现在不仅是行内，甚至是行外私募投行的人都蠢蠢欲动，想要收壳。”

P2P买壳生意火热背后有着合理的逻辑：买卖一方想套现走人实现金蝉脱壳，另一方想捡个便宜的平台，对于一些实力弱小的平台，在高的备案门槛面前，退出或转让平台不失为一种好的选择。

《华夏时报》记者调查了解到，看似热闹的卖壳生意后，条件却并不低，很多买壳方是冲着平台备案而来，获得备案相当于获得一张类金融牌照，但是相对于上市公司成熟的壳市场，P2P壳存在着估值、信息不透明等问题，有中介直言——看似火爆实则交易成功的少。

丰富的壳资源

《通知》明确提出五项原则：对于验收合格的P2P平台，予以备案登记，确保其能够正常经营；对于积极配合整改验收工作但最终没有通过的平台，可根据其具体情况，或引导其逐步清退业务、退出市场，或整合相关部门及资源，采取市场化方式，进行并购重组等。

眼下还有几个月的时间，各地关于网贷备案的消息开始躁动起来。

1月3日，上海金融办已召集各区金融办开会，下发了网贷平台验收指引。上海网贷备案的原则是“从严把控、不设指标、合规一家、确定备案一家”。

1月4日，深圳市互联网金融协会主办P2P网贷合规整改研讨会，邀请深圳金融办、深圳银监局参加，会议主要是为了引导协会会员自查自纠，加快完成合规整改，实现整改验收，争取早日备案。

同一日，北京金融局下发通知强调，验收备案只求质量，不求数量，通过一家备案一家，没有数量额度等限制。“验收标准没有所谓的细则，均根据国家1+3的规定、57号文及148项规则。”

所谓1+3规定是指《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》、《网络借贷资金存管业务指引》、《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》及北京地区2017年下发的148项整改规则。

有北京平台负责人表示，网贷平台获得备案的门槛挺高，目前北京的整改是一家一策，对应着细则一一整改。

平台在整改中，还有很多硬性指标，仅以银行存管这一指标来说，目前还不到一半平台完成。按第三方最新数据，全国大概只有700多家正常运营的网贷平台上线银行资金存管系统，还有一千多家平台未上线存管。

据网贷之家报告，截至2017年底，网贷行业正常运营平台数量为1931家，相比2016年底减少了517家，全年正常运营平台数量一直单边下行，“由于平台整改进程尚未完成，预计2018年网贷行业运营平台数仍将进一步下降，具体下降速度取决于备案及合规情况，从目前信息估测，2018年底或将跌至800家左右。”

“2017年6月是所有网贷平台备案的最后期限，备案大考能够筛掉一大批网贷平台。顺利备案的企业，日后自然就成了正规军，无法备案的平台按监管要求可能会封网。”一名互金业内人士向《华夏时报》记者表示，在这种情况下，对于中小平台来说能不能安全备案落地有很大的不确定性了。

事实上，政策方面，监管部门对网贷行业的并购重组持鼓励和支持的态度。对平台来说，大平台需要通过并购整合可获取更多的业务场景，拓宽资产端，而无法通过备案的中小平台，可通过合并重组而生存。如果无法落地转型又不成功，提早在一个高位卖掉不失为一种好的选择，而行业大量的平台则提供了丰富的壳资源。

估值交易存难题

目前网贷平台备案虽然存在各种不确定性，但备案权限已经下放到了各地的金融办。

“备案政策下放到金融办，操作空间相对会大点。”有分析人士称，监管政策的不一，实际上也造成备案的洼地或高地。

P2P的备案和监管也会呈现地方特色。1月2日，江苏省互联网金融协会召开了《江苏网贷备案办法》的政策研读会，提到各网贷平台尽快整改到位以接受“家规”的检验，主动拥抱“家规”。另外，据网贷之家称，深圳平台的备案下放到区金融办，交由第三方验收，由区金融办负责。

备案的下放，难免出现地方抢跑的情况。此前，厦门率先公示5家拟备案的P2P平台，最近公示平台之一的农金宝在官网称“我司按照银监会等部委政策规定，及地方金融办指导已完成对平台的整改，已达到地方金融办要求的合规标准，在地方金融办已提交备案登记信息，经公示，已经获取正式备案文件。”

另外，浙江也传出两家网贷平台完成了机构备案登记信息确认等待公示，不过上述两地金融办均未对平台备案作出回应。

在备案消息的影响下，P2P升温，在互联网金融持续整治低迷下，网贷扮演王者归来的角色。有接近监管政策人士向《华夏时报》记者表示，国家给互联网金融合法性出口主要就是P2P了，互联网资管、金交所等模式违规均在整治。

或正是种种因素，造成P2P壳的交易热。有中介表示，最近P2P很热了，不仅大平台在问，投行私募都在寻找合适的平台，尤其是有备案指标的平台。

不过，目前行内对P2P平台的估值，并无太统一的标准。一家P2P运营负责人告诉本报记者，目前P2P平台的壳资源估值主要包括硬实力和软实力，其中硬实力包括股东背景、高管团队、财务盈利能力、风控能力、合规程度和意愿等，而软实力则包括所获奖项、协会、三方评价认可之类的，“这相当于P2P上市公司估值纬度，比如企业的负债和资产、杠杆等，资产包括现金流和等价物等。”

最近，一家待售P2P平台的信息引起不少关注，该平台待收1个多亿，活跃用户一万左右，最为关键的是平台已经有银行存管、ICP许可证，而且获得了整改通知书，这意味着离备案又近了一步。本报记者了解到，该平台报价为几千万，与注册资本金相当。

据了解，目前已有大的平台方有意收购。有求购P2P壳的平台方人士向《华夏时报》记者表示，公司主要是有实力收购P2P平台，一方面为了扩大业务规模，另一方面可以应对借款限额的限制，但前提是这些平台有备案的可能性。

网贷之家研究院院长于百程表示，目前平台处于备案冲刺阶段，过了备案的平台价值上升，收购方看中这点很正常，另外收购方还看中的是用户和融资能力，“一般规模中等、股权和业务清晰、坏账少的一线平台比较受欢迎。”

不过，也有中介方表示，现在P2P的壳交易虽然看起来比较活跃，但是真正做成功也比较难，主要是信息透明度，双方要求等，“我最近帮一家大型央企收购P2P平台，对方要求待收10亿，但像这种已算是大平台了，如果合规备案谁又愿意卖呢？”

另外，由于还没有官方确认的平台备案成功案例，交易各方也处于观望状态。上述业内人士表示，未来网贷资产方要合规、资金方也要合规，合规的资产方直接对接合规的资金方，这也会影响P2P的长远价值、影响估值等。