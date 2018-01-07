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代驾平台上线"代喝酒"服务引争议

代驾平台上线"代喝酒"服务引争议
2018年01月07日 11:28 中国青年报
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　　近日，代驾软件e代驾宣布上线“e代喝”服务，该服务上线至今，已经覆盖北京、上海、广州等全国一线二线36个城市。此消息一出，众多网友纷纷感叹，此前网上流传的代喝酒段子真的变成了现实。

　　但同时，也有不少声音对代喝酒服务心存疑虑，代人喝酒可能会面临一些人身健康或安全方面的隐患，那么平台上线“e代喝”是否有相应的保障。对此，北京青年报记者从平台方了解到，平台对供需双方并没有约束，具体的价格和补充协议由双方沟通商议。

　　填个资料就可成“代喝牛人”

　　日前，北青报记者下载并打开e代驾APP客户端后看到，其服务栏确实多出了一项“代喝”服务。介绍页面显示：“e代喝，一款征服酒局的利器。”但是这个功能尚无法直接在软件中使用，需要将链接分享至微信中体验。

　　在打开链接之后，用户可以选择是否允许使用当前的位置。随后就可以点击“找人代喝”。而找人代喝还能根据不同的类别进行针对性寻找，如“按酒量”、“按标签”、“按距离”等。

　　北青报记者搜索发现，根据定位能够找到附近数十名代喝用户，每个用户的信息除了昵称之外，分别是啤酒、红酒和白酒的酒量，有需求的人可以通过“给ta留言”与之取得联系。

　　此外，该服务还有“我也能喝”选项，用户在填写昵称、地址、性别和酒量等信息后，就完成了资料注册，随即就能成为“代喝牛人”。

　　此功能一经上线，不少网友纷纷感慨，段子手口中的创意竟然真的变成了现实。但在调侃之余，更多的声音则是在担心“代喝”的风险：“万一喝酒时出现了问题，谁来负责？平台方是否有规范的条款作为约束？”

　　平台称发生意外“后果自负”

　　网友小川在使用“e代喝”时发现，找到代其喝酒的对象并不容易。

　　小川曾尝试通过“e代喝”的聊天功能与周围近20位代喝牛人联系，一两天后竟无一人回复消息。这让小川怀疑，e代喝的存在是否形同虚设。

　　在注册成为“代喝牛人”时，用户无需实名制，地址、性别和酒量等信息均可以自行填写。这让小川有些疑虑，“我不能确定这些信息是否真实，特别是至关重要的酒量，那些自称能喝三斤白酒的，酒量是否要通过e代喝测试？但看这些信息确实无法放心地下单找人代喝。”

　　针对网友的疑问，北青报记者联系到e代驾方的工作人员，对方表示，“e代喝”只是一个交流沟通的渠道，目的是为有“代喝”需求的用户提供便利。如果用户们需要找代喝，可以根据自己需求与代喝方沟通联系。“如果发生意外，一切后果由用户自己承担解决，和平台无任何关系。”

　　律师称平台有相应的监管责任

　　e代驾曾在推出代喝功能之初表示，“e代喝”事实上是以LBS（基于位置服务）定位为基础，以多种交友策略为形式打造的一个社交入口。但这一初衷并未在“e代喝”平台上有任何文字作为提示。

　　对于网友关注的“e代喝”平台方是否要为可能发生的风险承担责任的问题，京都律师事务所律师常莎表示，如果e代驾上线的代喝业务，只是提供一个平台，并且不收取任何费用，那么当事人在平台上沟通交流后，是否愿意代他人喝酒，是否签订代喝酒协议，是当事人双方自己的意愿。如果发生人身伤害，应当根据双方的协议，以及是否存在强迫性劝酒，酒后进行驾车、游泳、剧烈运动未加以劝阻等侵权责任法认定的侵权行为综合判断。

　　但这并不意味着e代驾完全可以规避任何责任。《民法总则》有规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。因此，e代驾有责任对通过平台进行的活动进行监管，一旦发现违背公序良俗的情况，应当采取相关措施，否则也需要视情况承担相应的责任。

　　同时，一个需要明确的问题是，双方签订的代喝协议是否有效？雇用一方是否有义务调查对方是否具有酒量，以及是否存在不能喝酒，或因喝酒可能导致的疾病？常莎认为，双方的协议只要不违反《合同法》的相关规定，不违背国家利益、公共利益、第三人利益，不违反法律、行政法规的禁止性规定，不违反公序良俗，则应认定合同有效。

　　但常莎律师提醒，受雇方作为有完全民事行为能力人，应当对自己的能力做出理性的判断，如果明知自己不能喝却仍替人喝酒，则应当认为是一种自甘风险的行为。作为雇用方，如果不存在侵权行为，则不应当承担相关的法律风险。

　　文/本报记者 张香梅

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