P2P平均借款期限奔向10个月 综合收益率预计约9%

本报记者 刘琪

近期，网贷之家发布网贷行业2017年年报，为网贷行业在2017年的“成绩”做出了总结。据年报显示，截至2017年12月底，网贷行业正常运营平台数量为1931家，相比2016年底减少了517家，全年正常运营平台数量一直单边下行。退出行业的平台数量相比2016年大幅度减少，全年停业及问题平台数量为645家，而在2016年为1713家。成交量方面，2017年全年网贷行业成交量达到了28048.49亿元，相比2016年全年网贷成交量（20638.72亿元）增长了35.9%。

《证券日报》记者注意到，2017年网贷行业平均借款期限为9.16个月，相比2016年拉长了1.27个月，其中12月份的平均借款期限高达10.02个月。回溯2014年，网贷行业平均借款期限为6.12个月。可以看出，网贷行业平均借款期限上升趋势明显。

对此，网贷之家研究员陈晓俊在接受本报记者采访时表示，行业的平均借款期限上升有以下几个方面的原因：第一，借款人借款成本明显下降，可能导致借款人借款偏好出现变化，借款期限有所拉长。第二，由于行业从无监管到监管，风险事件也不断出现，导致投资人更愿意投资大平台，大平台普遍借款期限更长。第三，诸如现金贷被叫停以及借款利率36%的红线，导致行业的借款期限上升。

对于今年网贷行业平均借款期限的趋势，网贷之家预计期限或将在10个月左右，并且由于目前整改正当时，预计2018年网贷行业综合收益率或将继续下行至9%左右。

今年平均借款期限

或将继续拉长至10个月

纵观近年来网贷行业平均借款期限，形成了V字形走势。在2012年以前，网贷行行业平均借款期限为6.9个月，2012年为5.98个月，2013年在V字形底部为4.73个月，之后逐年上升，2014年至今分别为6.12个月、6.81个月、7.89个月、9.16个月。

对于借款期限的不断攀升，苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言对《证券日报》记者表示，借款期限的长短，固然有借款人的需求，更主要的还是平台的产品供给策略，平台侧重于提供长期限产品，平均借款期限就会拉长。借款产品的期限结构，不同的平台有不同的偏好。大致来看，对发展前景有信心、理财人群稳定的平台，更倾向于提供中长期的借款产品，资产更稳定，流动性风险小；而理财人群不稳定、对发展前景缺乏信心的平台，则不得不更多地提供短期借款产品，以预防潜在的流动性问题。

去年12月份，行业平均借款期限高达10.02个月，环比拉长0.76个月，创下几年来峰值。“应该与现金贷新规的出台有关系，现金贷业务以期限短著称。新规之后，大量无场景、无指定用途的借款产品下架，会显著影响期限结构”，薛洪言说道，为了满足年化利率的红线要求，不少平台也在有意延长借款期限结构，以降低整体运营成本。

此外，年报中对于期限的拉长提到，“主要是由于部分平台成交量大，长期限项目标的数量越来越多，从而带动行业平均借款期限的拉长，预计2018年全年网贷行业平均借款期限或将在10个月左右”。目前，网贷行业马太效应明显，大成交量主要集中在头部实力较强的大平台。

这是否表示，大平台的项目期限在拉长？陈晓俊对此表示否定，“实际上，不是大平台的平均借款期限越来越长，大平台的平均借款期限大多保持不变，以陆金服为例，长期保持36个月的项目，而随着成交量上升，就会导致平均借款期限拉长。”

借款、投资人数双增长

收益率将下滑至9%左右

虽然2017年网贷行业迎来强监管，但是行业人气丝毫不减。据网贷之家年报数据显示，2017年全年网贷行业成交量达到了28048.49亿元，相比2016年全年网贷成交量（20638.72亿元）增长了35.9%。在2017年，P2P网贷行业历史累计成交量突破6万亿元大关，单月成交量均在2000亿元以上，且去年3月份和7月份成交量均超过了2500亿元。网贷之家认为，这些突破性数据表明投资人对P2P网贷行业的信心未减。

从投资人数和借款人数变化也能反映这一点。据网贷之家测算，2017年网贷行业投资人数与借款人数分别约为1713万人和2243万人，较2016年分别增加24.58%和156.05%。

网贷之家分析认为，受限额政策的影响，不少平台向消费金融等小额业务转型，还有部分平台对接了现金贷资产，此类业务的共性是小额分散、涵盖的借款人多，使得2017年借款人数数量和增长速度均超过投资人数。随着现金贷监管力度的加强，2018年投资人数或将大于借款人数，预计分别将超过2100万人和2000万人。

陈晓俊对《证券日报》记者表示，投资人数上升则主要与网贷行业相比其他理财产品有着更高的收益率相关，持续吸引着追求投资理财高收益的新人，而新人可能更多会投向安全、背景较强的大平台。同时随着监管逐步清晰，平台合规整改也吸引了投资人，因此导致投资人数明显增长。

就前面所提及的收益率来看，2017年网贷行业总体综合收益率为9.45%，相比2016年网贷行业总体综合收益率下降了100个基点（1个基点=0.01%）。2017年综合收益率延续2016年整体下行的走势，但下降速度有所放缓。

网贷之家认为原因有两点：一方面，由于体量靠前的平台，大部分都具有强大背景，比较受投资人青睐，但其综合收益率相对较低；另一方面，应监管政策要求，资产端借款利率也在逐步下行，综合影响网贷行业综合收益率下行。由于目前整改正当时，预计2018年网贷行业综合收益率或将继续下行至9%左右。