摩拜共享汽车项目上线 出行市场再迎“入侵者”

陈亚莹 郑宇

在两轮的共享单车市场取得领军者地位后，北京摩拜科技有限公司（以下简称“摩拜”）将目光放在了四轮的共享汽车上。

2017年12月29日，摩拜在贵州省联合中国一汽、新特新能源等公司举行上线活动，正式宣布摩拜共享汽车项目启动。此次上线的均为新能源电动汽车，采用一汽轿车奔腾B30EV，贵州地区用户可通过摩拜单车APP上新增的共享汽车入口，进行一键开锁、临停锁车、关锁还车、订单支付。

“过去三年做共享单车，未来三年希望花更多精力在共享汽车方面。” 北京摩拜科技有限公司联合创始人兼CEO王晓峰对《中国经营报》记者表示，摩拜此次上线共享汽车业务，旨在通过自身以及合作伙伴优势，打造车辆、充电桩、移动互联网一体化的绿色智慧交通立体模式，一站式解决消费者的出行需求。

J.D。 Power中国区副总裁兼董事总经理梅松林认为，作为共享单车概念的领导者，摩拜填补了“最后一公里”的市场空白，建立了非常庞大的客户群体并培养了年轻消费者的使用习惯。出于交叉营销理念，共享单车+共享汽车模式成为摩拜的自然延伸，即王晓峰所说的出行方式有机连接。

而就在摩拜共享汽车项目推出前不久，网上送餐平台“美团”也宣布进军网约车市场。从目前情况来看，网约车、共享汽车市场吸引着越来越多的跨界商家入局，出行领域已经不再是传统造车企业独有的战场，而“生态圈”“多元化平台”“一站式服务”等概念似乎已经成了“摩拜们”对未来出行需求的定义。一场关于未来的升维竞争，正在打响。

摩拜出行矩阵

据介绍，摩拜共享汽车项目，目前仅在贵州省贵安新区及贵阳市主城区开始试水，覆盖观山湖区、云岩区、南明区、花溪区、清镇市等主要行政区及商圈。而关于使用收费以及押金问题，摩拜方面表示，随后新版的摩拜APP中将会有详细说明。王晓峰表示，希望能做到比出租车便宜，让价格亲民。

按照规划，摩拜共享汽车将利用自身在物联网、移动互联网以及大数据等信息技术方面的优势，结合贵安新区等本地新能源、充电桩等方面的基础设施建设，打造智能交通立体模式，一站式解决消费者从骑行、到驾驶、再到骑行的多场景绿色出行需求。在王晓峰看来，新的出行时代已经到来，分享经济对中国乃至全球都产生了重要的意义和价值。而共享单车作为分享经济的典型实践，已成为联接不同出行方式的交通基础设施之一。

记者通过“天眼查”发现，成立于2015年1月27日的北京摩拜科技有限公司，已于2016年1月12日设立关联公司摩拜（北京）信息技术有限公司，而其出资人和股东为“mobike（HongKong）Limited”。“这意味着摩拜单车成立一年后，就搭建好了VIE持股架构（由外国投资者和中国创始股东成立一个离岸公司，再由离岸公司在中国境内设立一家外商独资企业从事外商投资不受限制的行业）。”有分析人士称，这一方面是为境外上市做好公司架构设置，另一方面也是为海外市场的拓展做准备。

而2017年，在加速共享单车海外扩张的同时，6月，摩拜出行服务有限公司正式成立，有消息称，摩拜内部已成立单独的出行服务部分，而共享汽车正是摩拜出行矩阵下一个触点。与此同时，2017年12月28日，“摩拜公交”微信小程序也正式上线，可进行线上购买地铁票服务，率先在武汉进行试点。摩拜的出行版图，似乎已经越来越清晰，即“共享单车+公共交通”出行模式。

“从目前情况来看，摩拜的竞争对手已经不限于ofo，而更偏向滴滴出行。”有业内人士认为，从单一市场竞争到升维竞争，摩拜已经开始打造自身的商业闭环。

共享汽车瓶颈

尽管共享汽车已成为未来出行方式的选择之一，但入局共享汽车实际上并不简单。梅松林认为，在共享单车市场，摩拜是概念创造者，填补了一个空白市场。但是在共享汽车市场，已经有相当多的探路者，摩拜则成了一个后来者，要面临的挑战其实并不小。

也有汽车行业分析人士认为，由于汽车单价高，无论是以租赁形式还是购买形式都会造成企业高额运营负担。与此同时，包括车辆存放、能源与燃料的供给、费用分摊、成本高昂等诸多问题令共享汽车市场的发展前景令人担忧。而对于摩拜来说，从单车市场到汽车市场的跨越，其盈利模式以及运营模式也受到业界质疑。

根据中国汽车工程学会组织的一次项目考察，在一家国内较大的、运营情况较好的平台，到2016年底，每天每车的订单时长可以达到3?4个小时，每天收入近100元。但平台要实现盈利需要日收入达到150~200元左右。

“需求是有的，未来的发展关键就在于投入产出的衡量。”梅松林表示，现在谈及盈利问题还为时过早，共享汽车市场的商业模式本身还在摸索当中。梅松林认为，摩拜等企业面临的，还是投入产出比的问题。

这些不是解决不了的问题，只是需要一步一步慢慢的把它做起来，戴姆勒智行（中国）租赁有限公司（奔驰在华共享汽车公司）首席执行官陈冰此前在接受记者采访时表示。王晓峰持同样观点。“摩拜单车一直希望在商业利益和社会价值之间寻找平衡，我始终认为在共享经济行业里面，需要有长期的耐心。”

发展前景诱人

波士顿咨询公司全球合伙人兼董事总经理许刚认为，目前从中国市场来看，大部分利润还是在汽车零部件和汽车制造方面，但是一些成熟市场，包括汽车租赁、维修保养、二手车、汽车金融占到相当大的比例。未来，中国市场在遵循一些成熟市场的发展，同时数据服务和出行服务将成为新的利润增长业务。

全球战略咨询公司普华永道思略特在一份报告中提到，到2030年，数字出行服务业市场规模将达到2.2万亿美元（约合14.42亿元人民币），其中共享及自动驾驶汽车（以及偶尔的拼车）将占到25%~37%的行驶里程。而美国、欧洲和中国共享出行的市场价值将达到1.5万亿美元（约合9.76亿人民币，从2017年到2030年的年增长率为24%）。“现在不赚钱并不表明将来不赚钱。”许刚表示，未来汽车零部件整车制造产生的利润，或将仅占三分之一到二分之一。

这一市场还在吸引更多的玩家入局。不过，在梅松林看来，尽管发展前景明朗，但共享汽车市场发展不会非常快。“2018年将是烧钱的一年。” 而在发展的背后，是诸多资本的投入。“这更多的是风险。” 梅松林表示。事实上，目前在共享汽车乃至出行领域，拉拢资本已经成为企业运营发展的关键所在，而由于资金链断裂倒闭的玩家也并不少见，例如友友用车、EZZY甚至乐视汽车。正如梅松林所言，如何把握投入产出比，而非盲目扩张，将是摩拜等企业平衡发展的前提所在。