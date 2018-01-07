开淘宝店的女网红李小璐生意经：入股8企业 踩雷乐视

来源：理财帮

“网红鼻祖”李小璐的生意经：开淘宝店、入股8家企业、“踩雷”乐视；贾乃亮1.4亿收入超李宇春

李小璐又成了娱乐圈流量的中心。

童星出道，未成年便成名的金马影后。在互联网不风靡的年代，李小璐已经是娱乐圈风光无限的红人。

被讽刺演技差、晒照片又被质疑整容，很多年李小璐似乎淡出了荧幕。“我可以毫不留恋的离开，也可以无所畏惧的回来”，自称“网红鼻祖”的李小璐，成了新生代网友眼中的“著名妈妈”，也是淘宝店的老板娘、设计师，以及涉足投资圈的女艺人。

撇开八卦不说，被认为“高开低走”的高起点李小璐究竟有多少钱，帮主今天来算一算。

开淘宝店的女网红：对服装设计情有独钟

辫子头、低胸裙，2012年的巴黎秋冬时装周上，李小璐成了为数不多参展的中国女明星。“第一次来巴黎看时装秀是来学习的”，面对粉丝的挑剔，李小璐坦诚自己不是很懂。

时装秀场，经常成为李小璐和演员母亲张伟欣同框的背景，外界流传其母亲在做服装进出口生意。服装设计，也是李小璐的一大兴趣，和唱歌、跳舞、演戏一样，都是可以养家的爱好。

2004年3月，塔里瑞阁国际文化艺术（北京）有限公司成立。天眼查显示，张爱丽丝·伟欣是这家公司的法人、经理、执行董事，2014年2月，李小璐成了新股东。天眼查公布的商标信息显示，与塔里瑞阁相关联的注册商标包括TALI REGAL、瑞依族，类别均为服装鞋帽。

十年后的8月份，南通云馨紫亦商贸有限责任公司注册成立，这家经营服装、鞋帽批发、零售的公司股东名单中，也露出了李小璐的名字。

当时，也是网红淘宝店暴走的“年代”。面对网上印有自己名号的各类网店，李小璐2013年在微博上澄清，“我现在我没有任何服装的品牌，凡是在微博和淘宝打着我的名字和照片的店铺，尤其是以我名字欺骗我粉丝的微博和淘宝请你们自重，不要伤害我对你们的尊重和粉丝的单纯信任！”

而在2016年，李小璐合伙的上海一沙文化传播有限公司完成注册，WANNABEBE这个品牌进了明星服装淘宝店的品牌阵营。在微博上，坐拥千万粉丝的联合创始人李小璐也不惜为自己打call，转发自己参与设计的WANNABEBE新款服装。

2017年10月1日，李小璐的另一个服装品牌“JACQUELINELUU”开业，她的title是“老板娘李小璐” 、“设计师李小璐”。李小璐在微博上感叹，“不早不晚，我做了一件一直想要做的事情”。

投资型女艺人：入股8家企业，踩雷“乐视”

投资公司，是明星圈的一股潮流，加上理财帮帮主罗列的这3家企业，李小璐名下的公司有8家。

北京薪雨瑞璐文化传播工作室是李小璐工作室的全称。按照媒体的报道，从2015年至今，李小璐以工作室的名义先后投资一家企业的种子轮和天使轮，这家公司叫杭州万核网络科技有限公司，主攻婴儿影像市场。

理财帮帮主从万核网络科技的官网看到，创始人黄亮也是贾乃亮李小璐、田亮叶一茜、刘强东章泽天等一众名人的婚礼、家庭生活摄影师。

黄亮的简介下还挂着李小璐的一段话，“ 老实说，看完后还是忍不住的流出幸福的眼泪，虽然是半天的婚礼却是一辈子的仪式，祝福天下有真情真爱的人儿们幸福久久~真正的镜头记录的是真实的生活。”

值得注意的是，万核网络科技的股东中，也出现了贾乃亮工作室的名字。此外，李小璐所投资的企业中最有名气的便是乐视影业（北京）有限公司。李小璐的持股比例和黄晓明一样，都是0.07%，

而乐视“老板娘”甘薇是她的好闺蜜、好搭档，以及宝贝女儿的干妈。

在微博上，甘薇直呼李小璐“三姐”，而她是李小璐口中的“五妹”。2013年3月，乐雨薇璐工作室成立，李小璐第一次做制片人，甘薇是她的“中国合伙人”。

2015年乐视新产品的发布会上，李小璐和孙红雷、贾跃亭站成一排，扭着腰，和台下的明星、嘉宾们同框合影。去年1月，贾跃亭通过微博给FF91汽车造势，李小璐认为很Cool。

不过，理财帮帮主仔细梳理发现，李小璐的生意版图远不及此。2015年，李小璐工作室发了一条图文消息，李小璐、贾乃亮现身《传奇世界》的发布会，宣布与经典IP合作并担任出品人，设计电视剧、网剧、电影等一些列改编计划，正式升级当老板。

2017年3月，李小璐入股法国梦泉mooncherry，成为这家轻奢品牌的首席明星总裁。

“整容”质疑下的代言收入：单个品牌一年广告费百万

凭借早期的成名作，李小璐的荧幕形象一直不错。相比成年后被遗忘的一些童星，姣好的面容，自然加分不少。

1998年，李小璐凭借在电影《天浴》中的表现，拿下台湾电影金马奖最佳女主角奖，那一年她16岁，后又将法国多维尔亚洲电影节最佳女演员、巴黎国际电影节最佳女演员等奖项收入囊中。十余年后回忆这段经历，她在感概，“幸运被记载在金马奖的历史中，这不是我的光环，是我一辈子热爱表演、为艺术努力的动力。”

不过，在外界看来，她恰恰在天赋初现的那些年，从电影圈淡出，转而成了颇为高产的电视剧演员。公开资料显示，从2000年开始，李小璐先后出演《都是天使惹的祸》、《少年张三丰》、《大江东去》、《奋斗》等十余部电视剧。当然，不少剧中的人物，也成了观众耳熟能详的角色，比如《奋斗》中的杨晓芸。

但在2012年，李小璐的生活迎来了极大的变化，和贾乃亮结婚、诞下一女名为“甜馨”。此后的几年，李小璐的作品不多，但贾乃亮的事业顺风顺水，宝贝女儿“甜馨”爆红让自己成了“著名妈妈”。2017年的福布斯中国名人榜显示，贾乃亮的收入为1.4亿元，排名位于李宇春、佟丽娅、迪丽热巴等明星之前。

而李小璐则和各种医疗门诊、美容整形类公司打起了官司，纠纷的中心大多为侵犯肖像权。帮主检索中国裁判文书网看到，李小璐控诉，2015年5月北京熙朵医疗美容门诊在新浪博客将其肖像发布在整形广告文章中，捏造原告双眼皮怪异等信息。最终，法院判医疗公司赔偿经济损失22万元，并公开致歉。

陷入相似肖像权、名誉权纠纷的，还有厦门美莱医疗美容门诊部、广东健客医药有限公司等。面对网络上的各种整形质疑，李小璐在去年的《吐槽大会》中回应说，“其实我是个优秀的整容师，我们家有高科技，从肚子里就可以整，看甜馨，小下巴比我还尖呢！”

当然，一些商家也不惜重金请李小璐代言。在拥有4000余万粉丝的新浪微博上，李小璐亲自打广告的产品包括“Let’s diet”秋裤、“亲润”护肤品等。

一份与深圳市瑞大福珠宝的合同纠纷判决书显示，2012年4月22日，李小璐工作室与瑞大福珠宝签署一年合约，为“瑞大福”品牌“珠宝”产品担任形象代言人，代言费是100万元。

这两年来，李小璐也开始走向新的舞台，出现在《王牌对王牌》、《吐槽大会》等综艺节目之中，成了《青春旅社》的店长。

“很多人说，小璐以前演戏那么棒，现在已经不是那个李小璐了，她是甜鑫的妈妈、贾乃亮的老婆。有人说这么高的天赋、这么大的名气，为什么这么轻易就掉了呢？”面对这些外界的质疑，李小璐在《吐槽大会》中回应称，“要不是我天赋高呢，能亲手毁掉自己的名气，那才叫真本事。所以喜欢我的朋友不用担心，我可以毫不留恋的离开，也可以无所畏惧的回来。”

作者： 陈末