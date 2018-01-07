Google员工共享单车每周丢失数百辆，用中国模式止损

据《华尔街日报》称，在硅谷园区内停放的Google员工共享单车Gbike经常被当地居民挪为己用。据估计，每周就会丢失100到250辆自行车，占据Google自行车投放量总数的四分之一。

雷锋网了解到，Gbike首推于2011年秋季，当时公司内部为此还举办了设计大赛，设计要求是造型简洁、维护成本低廉。这种自行车的推出有利于进一步增强各办公楼之间交通的高效快捷。

在经过一系列创意设计后，最终选出的自行车外形上有鲜艳的黄色、绿色、红色和蓝色等“谷歌元素”，带有车篮、车铃，独特的链条链轮结构可以防止水溅。

最近，很多山景城的居民抱怨称，Google的自行车经常会出现在美丽的史蒂文斯河里，影响居民和游客观景。

Google也一直未能很好地解决这个问题，它承认自己的自行车被盗和被损坏事件时有发生，而且在近期增加的趋势。

据悉，从去年5月份起，山景城的公共工程部就一直在催促相隔几英里的Google总部前来认领它的被扔到河里的自行车。当地一些居民也曾联系Google，让他们来河边打捞自行车，但是一直没有人回应。

当Google内部资源丢失问题成为民生问题时，Google于是决定雇佣一个由30名合同工和5辆货车组成的团队，到城市的各个地方搜索并且找回这些Gbike，同时携带防水连脚裤和钩子，从河中打捞被遗弃的自行车。

《华尔街日报》调查谷歌每周能找回70-190辆自行车，占丢失自行车的约三分之二。

除此之外，Google也正在自己的Gbike上增加GPS追踪器，并且像中国共享单车一样去增加手机开锁功能。

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