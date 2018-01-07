注册公司藏身写字楼做电信诈骗：涉案金额两千万

公司租用高档写字楼，雇佣员工实施诈骗。 图片均由盐城警方提供

澎湃新闻记者 邱海鸿 通讯员 张天鹏 王一伟

1月5日晚上10点左右，随着90余名犯罪嫌疑人陆续被押下大巴车，一起受害者上万人、涉案金额2000余万元的特大通讯网络诈骗案宣告告破。

澎湃新闻从侦破此案的江苏盐城警方获悉，该案是由一起“不起眼”的通讯网络诈骗案牵出。

2017年8月8日，江苏东台的小杨报警称，其被人以虚假开通微粒贷方式诈骗了1980元。当时，他因为手头紧想贷款，正好有人说可以收费开通微粒贷（微粒贷可在微信上和QQ上直接贷款，需官方邀请用户使用），没想到钱打过去就被对方拉黑了。

经侦查，东台市公安局很快锁定了嫌疑人陈某，并于2017年10月31日在湖北武汉将其抓获。

据东台市公安局刑警大队大队长薛东生查明，陈某2017年初在湖北省武汉市某公司上班，7月份随公司搬至湖北省宜昌市某写字楼，薛东生从这个小线索中挖出了一个诈骗大案。

通过抽查回访11名受害人，警方进一步确认，一家在工商部门合法注册的公司，涉嫌通讯网络诈骗。该公司员工专门使用网络电话拨打用户手机，按照公司提供的话术，以虚假开通微粒贷、帮忙办理信用卡为由实施诈骗。

通过进一步侦查发现，这家公司涉案金额超过2000多万，受害人达上万人，遍布全国。

警方现场扣押的诈骗作案工具。

盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟告诉澎湃新闻，涉案公司分为“老板”“主管”“组长”和“组员”四个层级，组员根据骗到的钱款拿提成，最高的每个月能拿到1万多元。组长是负责培训、管理组员，每天下班要仔细检查每个组员的诈骗所得，然后将所骗金额汇总，汇到公司指定账户。

就在陈某出事后，其“后台老板”向某很快解散公司，100多名员工全部解雇，这些员工分布在湖北多地。这给抓捕工作带来巨大的难度。

2017年12月25日，盐城市公安局抽调100多名警力，分九个组，赶赴湖北恩施、宜昌、武汉、孝感、黄冈等12市，跨年开展集中抓捕行动。截至目前，盐城警方共抓获90余名犯罪嫌疑人，捣毁犯罪窝点3个，缴获大量作案工具。

为了保证这次抓获的所有嫌疑人顺利押解回来，盐城警方还专门抽调100多名民警提前赶到湖北，携带必要警用器械，全程负责上下车的安全警戒、动车车厢通道口防护任务。

据盐城市反电信网络诈骗中心主任王伟分析，该团伙的诈骗方式是传统诈骗的一种升级和演变，迷惑性较强。他们用注册的合法公司做掩护，租住当地的高档写字楼，再通过邮寄POS机或低额信用卡来欺诈受害者，从而躲避警方的打击。