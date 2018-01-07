人民日报：网剧人物形象必须表达正向自洽价值观

原标题： 网剧亟待价值观蜕变

2017年有两条新闻结合起来看耐人寻味。一是美国小伙读了半年中国网络小说后，成功戒掉毒品。另一条是网络自制剧《白夜追凶》被美国流媒体巨头网飞购买海外发行权，将会在100多个国家和地区播出。第一条无法考证真假，似有夸张之嫌，但中国网络小说走入欧美大众日常生活，并且在海外拥有数百万之众读者确是不争事实。如今，大量中国网络自制剧改编自网络小说，二者不仅受众群重合，而且格调、风格、价值观也息息相通。在可预期的未来，将会有越来越多网络小说改编成网络自制内容，并逐渐成为主流文化产品。网络小说改编作品能否超越自身畛域，以更为正向的价值观面对观众，将会成为中国网络文艺能否走得更远、走向更广阔世界的关键要素。

网剧初生阶段，经历了亚文化与主流文化的冲突与摇摆。在2015年末，一部根据同名网络小说改编的现象级网剧《太子妃升职记》出世，打着强烈的网络小说印记。霸道总裁、穿越、宫斗所隐喻的办公室政治等人设、故事要素都直接脱胎于网络小说。其“雷人”服化道和情节导致不少观众对网剧产生“粗糙制作”固有印象。此后《无心法师》《法医秦明》等涉案、悬疑题材网剧也都收获较高人气，然而其中一些脱线情节和对涉案奇观的过度展示也曾受到争议。

近一两年，迅猛发展的网剧一直在努力调整题材类型及适配的价值观。从最开始的微电影常常打情欲、暴力擦边球，发展到今天网络自制内容成功出海，除了制作愈发精良之外，价值观的蝉蜕与嬗变亦是关键。如《白夜追凶》的案情设置和人物设置都非常符合该类型规范，合理地表现中国特色，故事既接地气又有丰富的戏剧性，突出公安干警的奉献和敬业精神。可以说，越是投入巨大、制作精良的网络文艺作品，越应注重从网络亚文化中提取适宜主流观众的价值观，网剧人物形象也许不同于以往文艺作品中的同类形象，但必须表达正向自洽的价值观。因此，借助网络文艺丰富细分的类型和题材叙事话语以表达正能量的价值观，将是网络文艺的新方向。

中国海量网络小说资源，数亿网民的庞大市场，为中国网剧发展提供了无限前景。坚持主流方向，摆正价值立场，相信中国网剧将以多样类型、丰富创意，为中国观众甚至世界观众带来源源不断的好作品。