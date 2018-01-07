光线传媒进军实景娱乐 数百亿项目进展缓慢

陈佳岚 李静

近年来，影视公司借影视内容优势发展旅游地产项目屡见不鲜。

2017年年底，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”）以一则与江苏省扬州市江都区政府签订中国电影世界项目合作框架协议的消息再次出现在众人面前。项目规划占地4150亩，总投资100亿元。值得注意的是，2014年光线传媒就有进军文化旅游项目的意图了，此前，相继与上海、大连、湖南多地政府有过框架协议。但至今未见相关项目实质性进展。

光线传媒董秘对《中国经营报》记者表示，项目可能还在推进中，没有什么实质性的需要给大家讲，如果有进展的话公司会进行相关披露。

遍地散花

据记者了解，在江苏扬州项目合作中，双方拟采用BOT（建设-运营-移交）与BOO（建设-拥有-运营）模式，由光线传媒负责PPP范围内所有经营性项目的独家运营管理。届时，综合体将包含制片基地、电影主题乐园、影视主题度假区、电影文化城、影视文创基地、影视主题社区、光线电影小镇七大核心业态。

实际上，光线传媒提出中国电影世界项目相关战略始于2014年，彼时实景娱乐产业热潮刚兴起，当年，华谊兄弟、万达都有类似计划。

2014年6月，光线传媒宣布与上海闵行区达成协议，在闵行浦江镇建设“中国电影世界项目”，面积1200亩，投资100亿元。此举也被认为是光线传媒进军实景娱乐的第一波号角。然而，2016年2月，上海市《闵行区经委2015年工作总结暨2016年工作要点》披露，闵行区2015年布局的重大产业项目推进总体顺利，其中提及光线项目进展缓慢。“全区69个重大产业项目中，除3个项目（通意新材料、光线传媒、衣恋）推进进度慢于预期外，其余66个项目推进正常，年底完成率达到96%以上。”三年后的今天，上述项目似乎已没有了最新进展。

2016年8月，光线传媒与大连市投资100亿元的“光线中国电影世界主题乐园综合体”拟落户大连金普新区。该项目位于小窑湾和金石滩之间，规划面积1.25平方公里，总投资100亿元。“计划于2017年开始建设，2019年一期投入运营，2022年二期开园”，截至2018年年初，该综合体项目并未有建设迹象。

值得注意的是，2017年6月，光线传媒还与湖南省商务厅投促局洽谈，拟将“光线中国电影世界”项目落户长株潭地区，项目占地1000亩左右。

记者梳理光线传媒2015年、2016年年报，在光线传媒的年报中均有提及公司有意向于实景娱乐项目方面的布局，但并未见到相关“中国电影世界项目”在建或相关进展。对此，光线传媒董秘表示，项目可能还在推进中，没有什么实质性的需要给大家讲，如果有进展的话公司会进行相关披露。

目前，光线传媒的主营业务主要分为电影、电视剧、视频直播、游戏及其他四大板块。电影投资还是占营收业务的大头。与其他同类影视公司相似，影视周边产业链及对外投资业务为光线传媒带来的营收比重正在加大。为探索实景娱乐业务，2017年6月，光线传媒投资设立光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司。

实际上，在业界，影视公司跨界实景娱乐项目早有先例，2009年，华谊兄弟在上市之初，就开始向迪士尼发展模式取经，准备投资搞房地产，而华谊兄弟董事长王中军更是以“在中国拥有自主知识产权的主题公园”为梦想跨界入局此领域。2014年，华谊兄弟则提出了“去电影化”战略，“品牌授权与实景娱乐”还作为单独的板块在华谊兄弟的业绩报表中出现。近段时间，冯小刚电影《芳华》与海南的项目因为实景娱乐项目带来热度。

另外，万达依托地产基因也在进军实景娱乐。乐视、完美、德信、深圳沃溪影视文化发展有限公司等知名甚至不知名的公司都来凑热闹，宣称要打造影视小镇。

动作迟缓？

实景娱乐项目的火热与近年来特色小镇项目热潮兴起及带来的政策福利不无关系外，也与近年来影视娱乐行业在线票务红利增长点消耗殆尽有关。在文娱产业时评人张书乐看来，“此前，在线票务兴起缩短了观众对于电影院之间的距离，这样能够让他们跨界爬坡获得发展空间，如今红利期已经过去，影视增速遭遇天花板，迫使电影公司需要找新增长点，2016年、2017年投资大的IP成为业界布局，然后大的IP也很难获得大票房，甚至越大的IP票房会越惨淡，这种情况下大家还是考虑做周边，希望相关产业能够带来更大的效益。”

影视行业的一位品牌部负责人对本报记者透露， 2015年是影视娱乐行业最好的时候，当时前几大传媒上市公司股价表现非常好，然而在2016年股灾之后，2017年影视娱乐行业上市板块都在挤泡沫，目前还处在调整期。“股票市场不就是做预期吗？投资影视作品回报率有限，而延长产业链可以说是一个方向。”该人士表示。

光线传媒董秘表示，2016年电影市场的确没有之前市场预期有那么好，但是2017年发布的相关数据，中国电影票房收益是550多亿元，同比增长率达百分十几，未来大家也将更加关注精神层面的娱乐体验，电影行业未来的发展也是很值得期待的。

而在2017年6月的上海电影节上，光线传媒总裁王长田则表示：“大家不要只关注票房，一部电影健康的收入30%来自票房，70%来自版权销售、衍生品等，而中国电影产业近年在后者有很大提高，预计未来两者收入持平。”

值得注意的是，光线传媒自2014年也开始有涉足“中国电影世界项目”相关意向，但相比华谊兄弟、万达，似乎未见项目有实质性进展。

对于光线传媒的“慢动作”，北京大学文化产业研究院副院长陈少峰认为这或许与光线传媒的战略有关，光线传媒可能觉得当前中国电影市场空间仍比较大，并不急于快速推进；另外，或许是光线传媒缺少地产基因，缺乏一些运作文旅项目经验，或者模式也和万达、华谊兄弟不一样，“但未来大公司做大文化产业一定是个方向。”陈少峰补充道。

张书乐则认为，影视娱乐起家的华谊兄弟，在发展娱乐项目中有冯小刚、张国立等明星为其背书，在地方政府拿地和项目推进中有着很大的推动作用。而早期以电视节目制作与发行起家的光线传媒则缺乏这个优势。据媒体报道，自2012年启动至2017年底，华谊兄弟在全国签约布局20个项目，长沙、郑州、南京等地的多个项目已进入建设阶段。

利用IP发展地产项目做得最好的当属美国的迪士尼公司。在国内，宁夏镇北堡西部影城因拍摄过《红高粱》和《大话西游》等经典影视作品吸引了大量游客，华强方特因有了《熊出没》的IP为其在二三线城市旅游及相关产业的发展起到了拉动作用。“影视娱乐、影城基地可以不断通过影片的拍摄来形成一个地标，这是优势，对于寻找情怀的人来说有吸引力，但是现在看来，依托情怀明星IP和电影导入所能带来的流量影响还是比较有限。”张书乐告诉记者，2017年是特色小镇建设全面发展爆发的一年，随着大环境的利好，影视小镇不仅将作为一个景点存在，它还需要联合周边产业链，把更具特色的项目发展起来才更有优势。

值得注意的是，影视公司要想在实景娱乐领域取得成绩并不容易。目前为止，实景娱乐依然是一个烧钱的生意。