滴滴上马单车业务 摩拜ofo进军大出行

郭梦仪

就在2017年年末，当大家都觉得共享单车市场已经接近尾声，只待ofo和摩拜两个巨头合并平息战争之时，行业老三哈罗单车突然再获10亿元D2融资，而另一方面，滴滴与ofo的不和进一步显现并加剧了整个行业的巨变：近期传出滴滴收购小蓝单车，孵化自己的共享单车业务；而ofo的10亿美元融资似乎也亟待完成。

原本以为“尘埃落定”的共享单车市场，在2018年元旦变成了“未完待续”。多位业内人士接受《中国经营报》记者采访时指出，2018年共享单车的战争将是互联网出行入口、平台的战争。

滴滴与ofo或分道扬镳？

1月2日，多家媒体爆料称，滴滴在近期完成对小蓝单车的收购，并且已经签署了收购协议，双方在2017年11月之前就开始谈收购的事情。已经投资了ofo的滴滴正在试图布局自己的共享单车品牌，目前，滴滴正在内部孵化自身的共享单车业务。

就在滴滴收购小蓝单车消息出现之后的第二天，此前传闻的ofo的10亿美元融资也有了新进展。一位不愿具名的共享单车业内人士向本报记者爆料，ofo已完成阿里主导的10亿美元融资，未来有可能进军共享汽车领域。

对于上述消息，《中国经营报》记者分别采访了滴滴和ofo，双方对此事件均不予置评。

如果说滴滴与ofo之前的不和仅仅是止于口头，那此次双方各自的融资进展，则给双方将分道扬镳以更大的想象空间。

之前有媒体报道称，7月份，滴滴派驻ofo的的执行总裁以及高管们集体开始休假，滴滴和ofo之间疑似出现裂痕。

一位滴滴内部员工向本报记者表示，传出高管集体休假的同时，付强从ofo回到了滴滴，而付强从滴滴带到ofo的中层和大区员工由于在滴滴已经没有职位，因而留在了ofo。

受到离职的影响，付强在ofo推进的线下运营维护的外包项目也虎头蛇尾悬而未决。上述滴滴员工表示：“原先运营上比较差，好多车投下去不见踪影，比如在青岛，已经找不到小黄车。这类企业线下维护是根本，光有用户没有运营是不行的。”因此，付强提出在成都、青岛试点，将线下运营外包给其他公司。

但随着付强的离开，这个模式虽然在ofo落根，但执行方面还有很多细节没有敲定，比如公司与员工在车辆维护方面的分账形式，“目前将线下运营维护外包出去的模式在成都已经实施，但青岛做的并不好。付强的离开也让公司与外包之间的分账形式悬而未决。”

公开资料显示，2017年7月份，滴滴派出了包括高级副总裁付强、市场负责人南山、财务总监Leslie liu在内的滴滴高管进驻接管ofo，分别担任执行总裁、市场负责人、CFO。其中，付强直接向ofo CEO戴威汇报。

对此，ofo公关部人士在接受《中国经营报》记者采访时，对这一传闻进行了否定，并表示是员工出于个人原因休假，实属正常。针对某些媒体不实报道，ofo将使用一切法律手段坚决维护企业正当权益。

根据一位共享单车的人士向本报记者表示，滴滴和ofo双方的矛盾的确存在。滴滴更希望ofo能做自己平台的“共享单车事业部”；而ofo的野心更大，更希望通过共享单车这个切口，打开整个互联网出行。双方更在与摩拜合并一事中有一定的分歧。滴滴希望ofo与摩拜合并，但并不打算让戴威执掌新公司，滴滴希望得到新公司的话语权，继而将共享单车吞入自己的平台之下。

就在2017年年末，摩拜正式宣布进军共享汽车，而滴滴又收购了小蓝单车，互联网分析师王建在接受《中国经营报》记者采访时指出，ofo若想保持现有地位不被同赛道玩家赶超，必须开始在市场存在空白的新业务，即共享汽车领域扩张。阿里的融资正为ofo的下一步道路铺平地基。

2018：巨头的贴身肉搏

纵观共享单车市场的发展，2017年下半年，已经有多家共享单车平台相继倒闭，在市场已经被摩拜、ofo两家占领，市场竞争格局基本已定的情况下，哈罗单车却在2017年12月先后宣布完成D1轮3.5亿美元和D2轮10亿美元的融资，而滴滴与ofo的分道扬镳则预示着共享单车领域的大战远未结束。

公开资料显示，哈罗单车D2轮投资方为蚂蚁金服、成为资本、富士达、威马汽车等。据永安行公告显示，本轮融资后，永安行旗下低碳科技和哈罗单车合并后的新公司的第一大股东已变成蚂蚁金服。

“共享单车的游戏已经变了调性。”上述共享单车内部人士表示，从摩拜、ofo都在计划做助力车和共享汽车可以看出，共享单车企业不希望将自己局限在共享单车这一细分市场之内，而是希望围绕互联网出行构建大出行生态。

风云资本侯继勇在接受本报记者采访时曾表示，从发展的眼光看，共享单车是出行闭环的一部分，有更大的故事。而故事越大，进场的资金就会越多。“未来出行行业，是个千亿美元级别的战场。这个级别的战场，其走向不是由财务投资者决定，而是由产业投资者决定。”侯继勇表示，产业投资者不仅指滴滴、腾讯，也指出行闭环中每个环节的所有玩家，这是一个互联网+出行的故事。

其实，巨头已经基本入局，未来甚至会呈现贴身肉搏的局面。一方是腾讯系代表摩拜，一方面腾讯通过微信等社交平台上大力推广摩拜，另一方面通过资金扶持摩拜扩张市场开发新业务。而阿里方阵中有ofo和哈罗单车两张王牌，加上其正在建设的共享单车大平台。另外，滴滴虽然收购了倒闭的小蓝单车，但是小蓝的共享单车牌照，能让滴滴在内部孵化出共享单车后，在推向市场时无后顾之忧。

据此前媒体报道，小蓝单车因资金链断裂，已经全面委托拜客出行全权代理小蓝单车未来的运营，而目前小蓝单车的运作人员和公关团队已经只剩下原小蓝单车CEO李刚一个光杆司令。滴滴之所以收购小蓝主要就是为了小蓝单车的运营牌照，王建在接受本报记者采访时分析道，目前国家对于共享单车的运营牌照已经不再新批，因此滴滴出行最终选了收购的方式获得牌照。

另外，记者从另外一位知情人士处获悉，虽然小蓝单车公司已经名存实，但小蓝单车最值钱的是运营牌照，特别是国内多个一线城市如北上广深和南京等，而这些也是滴滴接下来要布局共享单车的关键城市。