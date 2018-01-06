玩比特币=玩火？ 听听各大央行大佬怎么看

FX168财经报社（香港）讯 随着比特币在世界各地的认知度越来越高，泡沫破裂质疑声也越来越多，有人称玩比特币无异于玩火。那么作为各国央行行长，他们对比特币是怎么看的呢？对此，本文梳理了美联储、欧洲央行、加拿大央行、澳洲联储及日本央行行长对比特币的评论，内容如下：

1、美联储

美联储主席耶伦在去年12月最后一次货币政策会议上被问及比特币。

耶伦称，数字货币是一种“高度投机性的资产”，“不构成法定货币”。她还补充说，它在支付系统中起着“非常小的作用”，“并不是一个稳定的价值储藏手段。”

耶伦补充称：“美联储在比特币方面并没有真正扮演任何监管角色，除了确保我们所监管的银行机构适当地管理着与市场参与者之间的互动行为，并负有监控反洗钱、银行保密法案的责任”。

至于将在2月初接替耶伦的美联储新主席鲍威尔，他在11月底的提名听证会上也对加密货币发表了评论。他说，加密货币只是“目前并不重要”，因为“泡沫还不够大”。

鲍威尔表示，数字货币对金融市场构成的风险是微乎其微的。“没有足够的数量来产生影响”。

2、欧洲央行

欧洲央行行长德拉基在10月表示，加密货币没有“成熟”到足以让央行监管。

“对于任何的新事物，人们总是有很大的期望，也有很大的不确定性。目前我们认为，就比特币和加密货币而言，我们不认为这项事物已经成熟，”德拉基说。

他指出，像比特币这样的工具既有潜在的益处，也存在一定风险，两者需要仔细权衡。

他表示：“金融危机的教训之一就是金融创新，在这种情况下它是金融和技术创新，我们应该对其潜在风险予以足够的重视。”

3、加拿大央行

加拿大央行行长波洛兹也在12月对加密货币热潮进行了讨论，他将买入数字货币的行为称之为赌博，而非投资。

波洛兹称：“加密货币的真正价值可能是任何人的猜测——也许大多数人会说，买入这些东西意味着买入风险，这使它更接近赌博，而不是投资。我想说的是，想要买入一种所谓的加密货币的人，你应该阅读下细则，确保知道你自己在做什么。”

波洛兹认为，未来对数字货币的需求将会增长，并补充说，加拿大央行正在对此进行观察。

他称：“央行成员正在探索一种情况，央行为零售交易发行自己的数字货币是否是合适的。”

4、澳洲联储

澳洲联储主席洛威在12月讲话中也提到了比特币，他指出，数字货币目前未被用于日常支付，而且短期内不太可能被接受。

洛威称，原因在于比特币的波动性高，他同时指出，它可以同时处理的支付数量有限，因交易和电力成本高，以及监管问题。

“此外，当比特币被视为一种支付工具时，它似乎“更有可能吸引那些想在黑市交易、而非日常交易的人，”他补充说。

5、日本央行

在2017年年底，日本央行行长黑田东彦将比特币价格波动形容为“不正常”。

当被问及比特币是否存在泡沫时，黑田回答说：“这不是我要说的地方，但如果你看看图表，很明显，价格飙涨是不正常的。如果你问比特币是否与货币有同样的功能——作为支付或结算的手段，答案是否定的。”