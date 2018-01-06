ofo滴滴宫斗故事里，阿里扮演了什么角色？

中国企业家杂志 文| 车小玉

老大老二合并的桥段，并没有在共享单车行业上演。随着滴滴接盘小蓝，阿里系主导ofo最新一轮融资等消息的爆出，摩拜和ofo合并的可能性越来越小，行业格局增添了更多变数。

一名接近阿里的业内人士对《中国企业家》声称，滴滴和ofo的矛盾由来已久，滴滴系作为大股东，一度尝试主导摩拜、ofo合并，试图将共享单车纳入滴滴的出行大生态版图，遭到了摩拜、ofo的合力抵制，随后ofo与滴滴之间出现裂痕。滴滴想要卖掉ofo的股份，自己做共享单车，并且并购了小蓝，ofo不得不紧急寻找接盘侠，希望阿里这名“白衣骑士”出手挽救。

该人士称，共享单车行业的粗放模式，已经暴露出了严重的问题，押金模式存在极大风险。ofo若要得到阿里的资金，必须免押金，有计划、有控制地对现有运营计划做调整。

上述人士站在阿里角度，对《中国企业家》讲述了滴滴与ofo决裂，以及阿里投资事件的始末，以下为口述整理，不代表本刊立场：

合并方案破裂

随着融资越来越多，ofo创业者在公司里的话语权越来越小了。

滴滴对ofo多轮注资之后，成为ofo大股东，确实想要控制ofo，要不然派3个高管干什么？（编者注：滴滴在今年7月份向ofo派驻三名高管付强、南山、Leslie liu，分别担任执行总裁、市场负责人、CFO。）

事实上，直到今天，共享单车还没有一个成熟的盈利模式，都靠押金支撑着，如果押金不挪用，或者彻底免押金，共享单车的盈利模式到底是什么呢？

共享单车玩家现在都在拼命打价格战，烧钱很厉害，股东压力很大。以至于后来股东们说：别打了，赶紧合并了，早点上市，我们也好撤。合并方案不是一个正常的商业意图，而是资本运作。

在双方大股东提出的合并方案中，究竟由谁来掌管这家新公司呢？既不是ofo，也不是摩拜，而是由滴滴来主导，把两家创始人都踢出去。相对来说，资本方更信任滴滴团队一些，毕竟滴滴快的的合并中，滴滴有经验，在资本运作上也比较有经验。

滴滴对主导合并也有诉求。滴滴自己的盈利模式本身都是个问题，过去一两年，滴滴打车客单价越来越高，单量停滞不前了，所以滴滴今天需要共享单车拉动增长，而且共享单车的出现，对滴滴原来的单量其实是有冲击和影响的。滴滴早期投ofo，其实就是左右互博，滴滴作为一个股东存在的话，其实意义不大。

合并以后，如果控盘，滴滴就会变成全世界最大的出行集团，不仅做到覆盖5-10公里的出行，而且1-3公里的单车短途出行也拿下了。滴滴背后是腾讯，合并后也可以获得腾讯更多的流量支持。

这个合并方案看起来顺理成章，却忽略了摩拜、ofo两边的创始管理团队，遭到了双方的一致反对，并且开始寻找帮手接盘，希望阻止这场合并发生，所以才有了后来大家的各种争斗。双方团队谈判的时候，跟阿里半毛钱关系没有。

滴滴对ofo插手太多，但最终发现控不住戴威，所以双方彻底闹掰了。2017年11月23日，ofo把那三名高管集体“休假”了。紧接着，大概一个星期之内，有31个人从ofo离职。

闹掰之后，滴滴很快成立事业部做共享单车，然后并购了小蓝，自己掌握控制权。这些大事，哪是三言两语就能决定的？

阿里充当接盘侠

阿里在这里面扮演的角色更像一个白衣骑士。

现在不是阿里需要ofo，是ofo需要阿里。滴滴想退出，卖掉在ofo里面的股份，退出的意思就是威胁，“要不管理层你把我股份买走，你找得到钱来吗？”

市场能出得起这个钱的，确实没几家，所以ofo找到了阿里。如果ofo要去找腾讯的话，更不可能，因为腾讯是跟滴滴同一阵营的。

对于一般的VC来说，钱肯定是一个比较大的数字，但对阿里来说，这个钱还是出得起的。阿里接盘，关键是ofo想拉阿里进来，只是滴滴得同意，那就得谈条件，得谈以什么样的价格来收，收了以后有覆盖的权益是什么，估计现在在谈这个环节。

这有点类似当年360想要入股搜狗，王小川不希望周鸿祎入股，所以连夜跑到杭州找马云，希望阿里入股搜狗，所以后来阿里入股搜狗。但不能因为阿里入股了搜狗，就说阿里想要控制搜狗，或者说阿里想要做搜索。

阿里不是想要去控共享单车的盘，其实是这个盘没有大家想的那么重要，但是，我们必须承认这个行业是对社会有价值的，它在解决短途出行方面，确实发挥了价值，同时它又比较环保、低碳。说到底，看中的还是共享单车本身的商业模式，对出行市场提供改造和改变。

为什么现在这个行业发展成了这样？存在的极大问题在于：一是无限量、不加控制的扩张；二是，本身的行业模式是不合理的，大量押金产生的风险和隐患是巨大的。所以，ofo要得到阿里的资金，必须免押金，有计划、有控制的对现在的运营计划做调整，改变粗放的模式。

那免押金能不能做到？当然可以做到，引入保险、供应链金融进来之后，对现在的生产和销售的模式，进行一些改造，可以极大降低成本，提升效率，同时可以带来新的收入。

外界说蚂蚁想获得用户、数据等等，但一个商业公司的运转如果是这样被看透，那就不叫商业，那说白了就是游戏。蚂蚁的用户数多还是ofo的用户数多？肯定是蚂蚁的用户数多。蚂蚁的数据量大还是ofo的数据量大？（肯定是蚂蚁的数据量大）大家往往会把投资想得很肤浅，觉得投资者要控股或者说想得到什么东西。说实话，大家对商业根本不了解，阿里就是诚心诚意想把这个事情做好，把这个事做好了，未来带来的机会是巨大的。

就比如说，阿里今天投了高鑫零售、三江购物、世纪联华，实际上就是做新零售，新零售能带来什么价值？不知道。但这个方向是对的，这件事情肯定能带来价值。阿里做淘宝也一样，从2003年做到2011年一直都没有盈利，都没有赚钱，做了八年都没有赚钱，阿里的诉求是什么？就是想解决买东西卖东西的难题，但是未来能不能赚钱？不知道，但总有一天它能赚钱。

大家对投资者有一个误区，但凡BAT投的，都以为是从被投方身上夺取价值，但其实是双方各取所需。

关于蚂蚁要把滴滴从ofo董事会中踢出去的传闻，蚂蚁有什么能耐把滴滴给踢出去呢？本身阿里在滴滴里还有股份，为什么要把滴滴给踢出去呢？有一些人不甘心自己的计划出现变故，所以他们会造出很多的故事来阻挠ofo去寻找新的力量进来，但这些传闻对结果没什么改变。